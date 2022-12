Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Alors que les partys de famille vont se succéder dans les prochains jours, voici de délicieuses options sans alcool pour ceux qui souhaitent rester sobres.

1. Seventh Heaven Lime

Pour ceux et celles qui aiment les mocktails prêts à boire rafraîchissants, en voici un qui vous plaira assurément. Seventh Heaven est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la fabrication de gins et de cocktails prêts à boire embouteillés au Québec. Leur version non alcoolisée du gin à la lime est surprenante. Léger, citronné et pétillant, ce mocktail au goût à la fois sucré et acidulé rappelle le classique gin-7Up. Avec environ 75 grammes de sucre par litre, ce qui est moins qu’une boisson gazeuse, on s’en tire à bon compte pour une boisson sucrée à 0,5 % d’alcool. Vendu en paquet de quatre canettes, ce produit est une bonne solution pour modérer sa consommation d’alcool dans les partys de famille.

Cooler au gin, 0,5 % d’alcool, Canada, Québec, 4 x 355 ml. Prix : 8,00 $. Code SAQ : 14824140

2. Cidrerie du Minot Point 5

Amateurs de cidres, voici une belle option effervescente avec peu d’alcool (0,5 %). Fruité et doux avec des flaveurs de fleurs blanches et de pomme mûre, ce cidre mousseux rafraîchit le palais et donne envie de trinquer au Nouvel An. Avec ses 80 grammes de sucre par litre, qui lui permettent d’avoir une certaine texture en bouche, cette version peu alcoolisée du cidre effervescent réussit à en mystifier plus d’un. Reconnu pour ses excellents produits, le Domaine du Minot, pionnier du cidre artisanal depuis 1987 au Québec, innove encore avec cet excellent pétillant.

Cidre mousseux, 0,5 % d’alcool, Canada, Québec. 750 ml. Prix : 12,95 $. Code SAQ : 12204078

3. Noroi Esprit-d’Italie

Une liqueur d’inspiration italienne qui séduira les amateurs de spritz. Issu de la distillation d’aromates tels que la gentiane, ce produit élégant présente un très faible taux d’alcool (0,5 %). Ne vous laissez toutefois pas tromper par son aspect peu alcoolisé. Car c’est une explosion de saveurs qui rappellent vraiment l’apéritif italien alcoolisé. Des notes d’oranges amères et d’épices, ainsi qu’une bonne amertume en bouche, caractérisent ce produit. À la fois amer et sucré, et d’une couleur orange écarlate, il saura vous inspirer de nombreux cocktails sans alcool.

Apéritif à base de gentiane, 0,5 % d’alcool, Canada, Québec. 750 ml.  Prix : 24,75 $. Code SAQ : 14788821

4. Seedlip Grove 42

Un élégant mélange aux notes d’agrumes qui servira à vous concocter de succulents cocktails sans alcool. Ce produit est issu d’une première distillation d’ingrédients botaniques, d’oranges d’Amérique du Sud, de citrons de Méditerranée, de citronnelle, de gingembre et de poivre sansho japonais. Une deuxième distillation permet ensuite de retirer l’alcool du produit pour n’en garder que les saveurs franches des ingrédients entièrement naturels utilisés pour la recette. À la fois fruité et piquant, ce produit est aussi sans sucre et sans calories. Pour trouver des idées délicieuses de mocktails préparés avec le Grove 42, rendez-vous sur le site du mixologue Max Coubès, aussi porte-parole de Seedlip, à Mabuvette.com.

Spiritueux non alcoolisé, Royaume-Uni, Angleterre, 700 ml. Prix : 46,75 $. Code SAQ : 15040161

5. Monsieur Cocktail Noa saveur d’Amaretto

Il est plutôt rare qu’une liqueur ou un spiritueux sans alcool ressemble à ce point à son équivalent avec alcool. C’est pourtant le cas ici. Belle réussite au point de vue des saveurs et de l’aromatique. Le nez évoque les amandes et les cerises, typiques des arômes de l’amaretto. En bouche, la liqueur d’amande enveloppe le palais avant de laisser place à des notes grillées d’amandes, de noix de macadam et de sirop d’érable. L’illusion est parfaite. Mélangez-le pour créer des mocktails inspirés par sa version alcoolisée, par exemple un Noa Amaretto Sour ou un Noa Amaretto Citron. Contient 270 g de sucre par litre et moins de 0,5 % d’alcool.

Liqueur d’amande et noyau, 0,5 % d’alcool, Canada, Québec, 700 ml. Prix : 29,95 $. Code SAQ : 15004080

6. Mocktail des Fêtes Biscuit à la cannelle

Pour les becs sucrés, on vous propose une idée de mocktail hautement décadent, fait à partir d’un produit d’une entreprise québécoise en édition limitée pour les Fêtes. Le nouveau mélange Biscuit à la cannelle de Evive, spécialisée dans l’offre de smoothies tout préparés et surgelés, se déguste à la fois comme un mocktail et comme un dessert. Il suffit d’y ajouter du lait, de la crème ou un substitut de crème à fouetter sans produit laitier, et vous avez là la boisson parfaite à servir à vos proches lors d’un brunch des Fêtes.

Smoothie préparé à partir d’ingrédients naturels. Evive Nutrition

