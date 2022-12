Le Noël cosmopolite d’Antonio Park

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« J’ai du sang coréen, un coeur latino et une tête québécoise », dit souvent le chef Antonio Park quand on lui demande de se présenter. Cet homme polyglotte à la personnalité colorée, à l’aise dans une cuisine comme sur un plateau d’émission de télévision, et de nature perfectionniste et encyclopédique lorsqu’il aborde ses sujets de prédilection, a un parcours assez incroyable. Né de parents d’origine coréenne en Argentine, il a grandi au sein d’une lavenderia, une usine de blanchiment de jeans. Arrivé au Québec à l’âge de 15 ans, il s’est lancé quelques années plus tard en cuisine avec le succès qu’on lui connaît. À la tête du Park, devenu une référence en cuisine japonaise à Montréal, partenaire d’autres établissements (Jatoba, Café Bazin, Cathcart, Flyjin) et nouvellement propriétaire d’un restaurant franco-canadien en Corée, Antonio Park illustre parfaitement l’idée du métissage culturel réussi. À tel point qu’une question nous taraudait : comment célèbre-t-il ses Fêtes de fin d’année ?

Antonio, fêtez-vous Noël ?

Oui, bien sûr ! Même si mes parents étaient asiatiques, ils étaient de confession catholique et pratiquants. Je n’ai donc jamais manqué une messe du dimanche jusqu’à l’âge de 19 ans, et encore moins une messe de Noël ! Alors, même si je ne me rends plus à l’église comme avant, ma foi est toujours là et Noël, c’est important. J’aime les décorations, les échanges de cadeaux, célébrer cette fête à la maison avec mes trois enfants, ma famille et des membres de mon équipe qui se retrouvent loin des leurs pendant cette période. Et plus il y a de monde, mieux c’est !

Que mange-t-on à votre table ce soir-là ?

De tout, à mon image ! C’est moi qui cuisine, alors je mêle les plaisirs et les cultures culinaires. Comme mes enfants aiment manger nord-américain, je prépare tout d’abord des burgers ou des spaghettis. Puis je cuisine du jjigae, une sorte de bouillabaisse coréenne piquante à base de kimchi dans laquelle j’intègre du poisson et des fruits de mer. D’ailleurs, je raffole du kimchi, donc il y en a toujours plusieurs sortes sur ma table, au radis, au concombre ou bien à la betterave. Ensuite, je ne peux pas me passer de spécialités japonaises, car c’est ma marque de fabrique. Je réalise toujours trois sortes de sashimis : les premiers au saumon sauvage, les seconds à un poisson blanc comme le vivaneau, la sole ou le turbot, et les troisièmes au thon Bluefin. Ah, et je n’oublie pas non plus mon côté argentin et la cuisson sur charbon. Je prépare en général des saucisses argentines et des grillades — dont certaines marinées à l’asiatique — que j’accompagne de sauce chimichurri, de manioc bouilli, de yuca et de salade argentine toute simple (laitue, tomates, citron, huile d’olive, sel et poivre).

Tout un festin ! Est-ce aussi varié du côté des desserts et des boissons ?

Un peu moins. À l’étape du dessert, je ne cuisine pas, j’achète plutôt une bonne bûche de Noël au Café Bazin. Selon les années, elle est au chocolat, fruitée ou crémeuse. Je propose aussi des fruits entiers ou coupés comme des fraises, des bleuets, des oranges ou des pommes, car ça aide à digérer et ça se partage bien en groupe. Quant aux boissons, je vais sans doute vous surprendre, mais il y a toujours du Coca-Cola à ma table ! C’est un produit sacré en Argentine, j’ai grandi avec et ça me rappelle plein de souvenirs. Je suis aussi friand de bourgognes blancs et rouges, de sakés. Et à la fin du repas, qui dure de trois à quatre heures en général, je prends un whisky single malt, parce que j’en suis fan.

Est-ce que le 25 décembre, la fête se poursuit ?

Oui, car on a beaucoup de restes du 24 ! La plupart du temps, ce sont les mêmes invités que la veille, notamment les personnes qui sont seules pour Noël. Je prépare avec les restants de viande des gyosas (raviolis japonais), ainsi qu’un plat « touski » de type bibimbap à la coréenne. C’est une recette géniale à préparer en famille. Les grands-parents coupent de la laitue, des légumes apprêtés la veille, tandis que les enfants effilochent les restes de viande. Bref, c’est l’esprit de Noël qui règne. On poêle et on mélange tout cela avec d’autres restes : grains, légumineuses, pâtes, condiments, etc. On y ajoute un bon bol de riz, des oeufs et une sauce de type chojang. Et hop ! Le résultat est aussi délicieux qu’un riz frit chinois. C’est d’ailleurs encore meilleur avec des restes de spécialités d’origines diverses, grâce au mélange inusité des saveurs et des textures.

Qu’en est-il de la nouvelle année ?

Je la célèbre deux fois, en fait. Le 31 décembre, c’est une grosse fête mêlant les genres, puisque je prépare des mochis (des boulettes de riz gluant à différentes saveurs) que l’on sert pour toutes les occasions, anniversaires comme fins d’année. Je mange aussi beaucoup de nouilles, synonymes de longue vie en Asie. Et j’organise toujours des feux d’artifice, immanquables en Argentine pour la nouvelle année. Puis fin janvier, je fête aussi le Nouvel An chinois, plus sobrement, en hommage à mes parents.

En terminant, que nous conseilleriez-vous de simple à réaliser pour les Fêtes ?

Vous pouvez opter pour le bibimbap à la coréenne dont je viens de parler, un plat à la fois antigaspillage, assez santé et vraiment délicieux. Mais si vous souhaitez réaliser des sushis, je vous recommanderais, pour gagner du temps, de vous orienter vers les sashimis. Attention, il faut vous assurer de la fraîcheur et de la qualité des poissons que vous utilisez, c’est primordial. Vous pouvez utiliser un bon saumon sauvage, du thon durable Bluefin d’aquaculture, ainsi qu’un poisson blanc de type cardeau qu’il est possible de travailler de plusieurs manières pour obtenir des résultats gustatifs différents : partie du ventre tendre, partie du dos plus huileuse, et échine très texturée. Servez vos sashimis avec du riz, une vinaigrette au ponzu, du wasabi frais et plusieurs sortes de miso. Et le tour est joué. Bon appétit et joyeuses fêtes !

