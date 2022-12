Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Et à quelques jours de Noël, voici de belles suggestions de vins passe-partout qui feront l’unanimité autour d’une bonne tablée !

1. Terrier Deux Roches Bourgogne Tradition 2020

Voici un bourgogne qui ne passe pas inaperçu ! Le Domaine Deux Roches est situé à Davayé avec une vue sur les Roches de Solutré et de Vergisson, deux escarpements calcaires. Les familles Terrier et Collovray qui produisent ce vin se sont donc inspirées de ces particularités géologiques pour nommer leur cuvée. Sur des sols qui sont propres aux grands vins de Bourgogne, ce vin est produit à partir d’un assemblage de plusieurs parcelles du vignoble du Mâconnais. C’est un vin bien équilibré, généreux en bouche et qui offre beaucoup de fraîcheur. On prend plaisir à le déguster à l’apéro, en toute convivialité. Ses notes de fleurs blanches, de blé grillé et de pomme jaune en font le vin idéal pour les plats de poissons ou de fruits de mer.

Vin blanc, 750 ml, France, Bourgogne. Code SAQ : 13959667. Prix : 25,60 $

2. La Chablisienne Chablis Premier Cru Grande Cuvée 2020

Que serait Noël sans un bon chablis ? Celui-ci est une petite merveille pour le prix ! Un premier cru qui nous vient d’une des meilleures coopératives viticoles au monde, qui est aussi la plus grande productrice de chablis. La Grande Cuvée est un assemblage de parcelles provenant de plusieurs aires d’appellation en premier cru. En bouche, son attaque est vive, la perception de minéralité, signature des chablis, est bien présente. On savoure à chaque gorgée sa finesse et ses notes de pomme verte et de citron. Savourez-le avec des fromages à pâte molle ou de chèvre ou des coquilles Saint-Jacques !

Vin blanc, 750 ml, France, Bourgogne. Code SAQ : 12794178. Prix : 32,75 $.

3. Francis Coppola Diamond Collection Pavilion Chardonnay Sonoma Coast 2019

Quelle belle surprise que ce vin dont les raisins proviennent des comtés de Sonoma et de Santa Barbara ! Pour ceux et celles qui pensent encore que tous les vins américains sont boisés et lourds, voici le parfait exemple du contraire. Bien que le vin ait séjourné neuf mois en barriques de chêne (français), c’est surtout l’éclat du fruit et sa fraîcheur, et non sa trame boisée, qui volent la vedette. On est séduit par son bel équilibre, son acidité marquée et sa prédominance de fruits mûrs (abricot, pomme jaune, pêche). Complexe et facile à boire en même temps, c’est la cuvée parfaite pour soutenir une dinde de Noël !

Vin blanc, 750 ml, États-Unis, Californie. Code SAQ : 14488908. Prix : 26,60 $.

4. Clarendelle Inspiré Par Haut Brion

Une belle réussite que ce bordeaux, inspiré pour son élaboration des célèbres vins d’Haut Brion. Pour les connaisseurs, c’est un gage de qualité. Bien entendu, à une vingtaine de dollars, on est un peu plus limité sur les méthodes de vieillissement et de vinification, mais le résultat est tout de même étonnant. Il faut ajouter que l’oenologue en chef du légendaire bordeaux est le même qui a conçu ce vin. Une cuvée très élégante, aux notes complexes de petits fruits noirs avec une touche anisée. Mi-corsée, cette cuvée gourmande et gouleyante se servira aisément avec un rôti de boeuf, une tourtière ou même une dinde grillée.

Vin rouge, 750 ml, France, Bordeaux. Code SAQ : 13313196. Prix : 21,60 $.

5. Domaine La SuffreneBandol

Au pays du soleil et des cigales, non loin de la mer Méditerranée, se trouve le vignoble de Cédric Gravier, viticulteur. Pour mettre un peu de chaleur dans votre tablée des Fêtes, misez sur cette cuvée généreuse au profil épicé. Élaboré à partir de mourvèdre (60 %) et de grenache (15 %) auxquels on a ajouté un soupçon de carignan et de cinsault, le vin est typique des bons vins de Provence. Un vieillissement en vieux foudres de chêne lui procure de la souplesse et de la rondeur malgré son caractère corsé. On aime ses notes de fruits noirs mûrs suivies de notes de poivre noir. Un vrai baume réconfortant et parfait pour votre rôti d’agneau ou avec le traditionnel cipaille.

Vin rouge, 750 ml, France, Provence. Code SAQ : 14852280. Prix : 28,90 $.

6. Michele Chiarlo Palas Barolo 2018

Pour un cadeau aussi musclé qu’élégant, on vous propose ce barolo aux effluves complexes qui s’ouvrent sur des notes balsamiques, chocolatées, noisetées, anisées et fruitées. Le producteur Michele Chiarlo est un vigneron d’expérience qui a fait connaître les vins du Piémont sur le marché international. Ce vin est issu de vignobles situés dans les communes de Monforte, Verduno et La Morra. Il plaira aux amateurs de barolos classiques, suave et charnu avec une acidité bien présente. Parfait pour les jarrets d’agneau braisés, le gigot agneau ou même la tourtière !

Vin rouge, 750 ml, Italie, Piémont. Code SAQ : 13693627. Prix : 39,75 $.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.