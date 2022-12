L’esprit africain des Fêtes avec la cheffe Maria-José de Frias

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis sa ville natale de Kinshasa, en République démocratique du Congo, jusqu’à Montréal où elle vit depuis 15 ans, la cheffe Maria-José de Frias a connu le parcours peu conventionnel de beaucoup d’immigrants. Coincée en Belgique avec ses enfants alors que la guerre éclatait dans son pays dans les années 1990, elle a vécu le choc culturel de ceux qui ne s’étaient pas préparés à partir. Elle est donc retournée aux études sur place pour se former en stylisme d’abord, puis en cuisine lors de son arrivée au Québec. Après des années de méandres administratifs au cours desquels a émergé l’idée de rendre culinairement hommage à ses racines subsahariennes, Maria-José a finalement ouvert en 2016 Le Virunga, dont le nom évoque les montagnes et le parc national d’une zone géopolitique sans cesse déchirée par la violence, mais qu’elle aime encore de tout son coeur. À travers son restaurant, au quotidien tout comme pendant la période de Noël, la cheffe, mère et désormais grand-mère, honore par conséquent les traditions et les saveurs d’une culture qui mérite d’être mieux connue. Découvrons-la !

Maria-José, fête-t-on Noël au Congo ?

Absolument, et plutôt deux fois qu’une ! Cette fête est peut-être arrivée dans le calendrier africain avec le colonialisme, mais elle est demeurée très vivante sur place. Évidemment, en raison du brassage culturel important dont on ignore souvent l’existence en Afrique subsaharienne, chaque famille peut avoir des habitudes différentes au fil de l’année. Mais dans la mienne, qui est à majorité chrétienne, et avec un père d’origine portugaise, il était hors de question de manquer cette fête. J’ai donc grandi avec l’incontournable sapin de Noël artificiel recouvert de fausse neige — on n’en trouve pas dans la nature au Congo —, la messe de minuit et les cadeaux du 24 décembre. Par contre, nous avons une manière bien à nous de la célébrer.

Et comment la célèbre-t-on, au juste ?

Il faut tout d’abord savoir que l’esprit de communauté est très fort au Congo. Les gens n’y possèdent pas un appartement ou une maison, mais plutôt une parcelle de terrain qui forme un tout avec celles qui l’entourent. La notion de propriété, informelle, nous conduit donc à vivre dehors en compagnie des autres. C’est simple : la moindre chose devient un événement ! Il suffit de se poser sur sa terrasse pour qu’un voisin passe et commence à discuter avec nous, qu’un ou deux autres cousins arrivent, passent des coups de fil, et hop ! On est rapidement 20 à prendre un verre ensemble devant le perron. Alors, lorsque Noël arrive, imaginez un peu ce qui se passe. Les plus petites réunions sont d’une vingtaine de personnes, et les plus grandes, qui rassemblent jusqu’à 30 familles, sont aussi populeuses que des mariages ! Tout le monde est invité, on mange tous ensemble après la messe, on est tous excités de voir les enfants ouvrir leurs cadeaux. Puis, on danse jusqu’au petit matin sur la rumba congolaise en buvant des bières africaines (pour les adultes) ou des boissons sucrées (pour les enfants). C’est une grande fête qui se poursuit tous les soirs, chez les uns ou les autres, entre le 24 décembre et le 2 ou le 3 janvier !

Qu’est-ce qui est au menu ce soir-là ?

En général, même si on est d’ascendance européenne ou indienne, à Noël, tout le monde mange africain. Pour les plus grands rassemblements, les mères de famille s’entendent sur le menu, sinon on fait tout soi-même si on reçoit chez soi. On ne prépare pas vraiment de bouchées ou d’entrées en Afrique subsaharienne. On concentre plutôt ses efforts sur un plat central comme du moambe, à savoir du poulet mijoté avec une sauce aux arachides ou une crème de noix de palme, ou encore du makayabu na solo, de la morue dessalée et poêlée avec des aubergines africaines, que l’on sert avec plein d’accompagnements pour tous les goûts. On peut donc trouver sur la table des bananes plantain, du chikwangue (pain de manioc cuit à l’étuvée), du foufou (une pâte ou une purée de manioc qui se présente un peu comme de la polenta) ainsi que différents ragoûts aux légumes (pondu), aux feuilles d’amarante (biteku teku) ou de patates douces (matembele). Tout est servi chaud, car nous ne consommons pas vraiment de salade au Congo, et tout est bien épicé ; on met même à disposition des convives de la sauce au pili-pili pour qu’ils puissent ajouter une touche de chaleur supplémentaire ! Et pour le dessert, nous cuisinons toujours des beignets (mikates) aux arachides et à cette sauce relevée.



Photo: Moridja Kitenge Banza

Tout un repas ! On n’y trouve jamais d’influences occidentales ?

Si, avec la bûche de Noël que l’on peut acheter dans une pâtisserie. On la faisait à Kinshasa, et je la fais toujours ici. Comme mon père était portugais, il y avait aussi souvent, en plus du menu africain, certaines spécialités portugaises sur la table, comme du bacalhau (plat de morue) ou du cochon rôti à la broche. Mais je vais être honnête. J’ai moi-même essayé, depuis que je vis ici, de faire un repas de Noël totalement à l’occidentale, et je n’ai pas aimé ça. Il me manquait quelque chose, un peu de cette magie que je retrouve dans les plats africains de mon enfance. C’est important pour moi.

Nous pouvons donc présumer que votre menu de Noël 2022 sera africain ?

Effectivement, tout comme probablement celui du 31 décembre. Je compte notamment préparer de la queue de boeuf, du moambe et des beignets, que j’accompagnerai de vins, de thés et de spiritueux africains. Et je suis encore plus excitée de le faire cette année puisque je vais réunir, pour la première fois depuis longtemps, plus de dix invités à ma table. Il me tarde !

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.