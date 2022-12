Un Noël mexicano-végane avec Christian Ventura !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Christian Ventura a un parcours tout à fait singulier. Originaire du Mexique, il arrive au Québec à l’âge de 21 ans et commence à travailler dans des cuisines, non pas latines, mais japonaises, à titre de chef sushi. Puis, il y a dix ans, il devient végane et décide d’en porter l’étendard gourmand en ouvrant en 2014 son premier restaurant, Sushi Momo, au succès immédiat. Trois autres établissements végétaliens, le Casa Kaizen (cuisine fusion japonaise et mexicaine), le Nopalito (un comptoir de sandwichs mexicains) et le Bvrger (burgers végétaux décadents) voient par la suite le jour et conquièrent les papilles des Montréalais. Chef aux 1001 projets, Christian Ventura demeure cependant fidèle à ses racines dans sa vie personnelle : qu’il s’agisse de ses lunchs ou des repas des Fêtes, c’est à la mexicaine que ça se passe. Partons à sa rencontre !

Christian, comment se vit Noël au Mexique ?

De manière très festive ! C’est une période importante pour les Mexicains, qui commencent à célébrer huit jours avant le 24 décembre. Chaque soir, il y a un party rassemblant plein de monde dans notre cour ou dans celle de notre famille élargie, qui comprend aussi nos voisins. On se réunit dehors, donc, et on apporte tous un plat ou un dessert. On retrouve toujours, dans ce potluck, quelques spécialités incontournables comme des buñuelos, de petits beignets plats au sucre et à la cannelle, du ponche, un punch chaud aux fruits et aux épices à base de rhum (ou sans alcool pour les enfants) qui ne se prépare qu’aux Fêtes, et des tostadas, des tortillas de maïs craquantes garnies de plusieurs ingrédients (poulet effiloché, haricots noirs, salsa, laitue Boston, fromage Panela, etc.). Il n’y a pas non plus de party de Noël sans alcool — les Mexicains sont des adeptes de bières et de spiritueux — et sans la traditionnelle piñata !

Le 24 décembre, est-ce qu’une réception spéciale est organisée ?

Oui, bien sûr. Elle se déroule généralement chez la grand-mère, et elle réunit tous les membres de la famille, ce qui peut faire beaucoup de monde, car nous avons de grosses familles au Mexique. Le menu est traditionnel et copieux, et il se cuisine dès la veille, car il y a des préparations assez longues à faire. Les tamales, par exemple, sont réalisés avec une pâte de maïs qu’on fait soi-même, qu’on mélange avec différents ingrédients (volaille ou poisson épicé, légumes), qu’on enferme dans une feuille de maïs ou de bananier, puis qu’on fait cuire doucement pendant trois ou quatre heures. On mange aussi, ce soir-là, d’autres spécialités aux couleurs du Mexique (rouge vert et blanc), à l’image du pozole, une soupe au maïs et à la viande, ou de la salade de nopales, un cactus que nous accompagnons de tomates et d’oignons blancs. Il ne faut pas oublier les desserts, parce que nous avons la dent sucrée au Mexique ! En général, on sert, le 24 décembre, du pastel de tres leches, un gâteau vanillé recouvert de sauce aux trois laits, puis garni de crème chantilly. Et on grignote aussi des buñuelos et des churros. Il y a, en fait, tellement de choses au menu que, le 25 décembre, on se contente de manger des restes.

Comment conjuguer Noël mexicain et véganisme ?

Ce n’est pas très traditionnel, bien sûr, mais c’est possible. Même si je suis végane, je fête toujours Noël à la mexicaine avec ma mère et mon frère. Elle me prépare du guacamole et des quesadillas au fauxmage. Et de mon côté, je cuisine souvent du pozole végane vert. Si vous n’y avez jamais goûté, vous ne savez pas ce que vous manquez ! Ma version de ce plat est à la fois délicieuse et facile à faire. Normalement, il faut réaliser un fond avec une carcasse de poulet, ce qui prend des heures, mais j’ai remplacé cet ingrédient par du miso, et ça fonctionne. J’utilise également des champignons à la place de la viande, mais il est aussi possible d’employer du tofu ou du jacquier, un fruit tropical dont la texture rappelle celle du porc effiloché. Bref, le repas de Noël peut tout à fait être végane et satisfaisant. D’ailleurs, j’ai réussi à convertir ma mère, qui mange 80 % moins de viande qu’avant. Mon frère, c’est plus compliqué, mais il essaie quand même, c’est l’essentiel.

Est-ce qu’un autre repas est organisé le 31 décembre, dans la culture mexicaine ?

Oui, mais il est moins copieux. En fait, la tradition mexicaine veut surtout que le 31 décembre, on ne dorme pas du tout ! On reste debout, en compagnie de sa famille, d’amis ou de voisins jusqu’au lendemain midi. Et on passe la nuit à boire de la tequila et de la bière et à grignoter des chilaquiles, des chips de tortillas de maïs garnies de salsa épicée, parce qu’évidemment, les épices, ça réveille. Inutile de vous dire que lorsqu’on se couche enfin le 1er janvier, on est épuisés !

Surprenant ! Mais étonnez-nous encore en nous disant quel serait votre menu de Noël végane idéal…

Un repas festif végane est beaucoup plus simple à mettre à place qu’on ne le pense. Il suffit de concocter de petites choses simples et qu’il est possible de préparer à l’avance, sous forme d’apéro dînatoire, pour éviter de se greffer du stress à un moment où on en vit déjà beaucoup. Je recommanderais, par exemple, de produire un gros bol de guacamole et un autre de salsa que l’on peut accompagner de nachos. On peut aussi préparer des salades, du houmous et des tapas comme des mini-tacos à la viande végétale, ou encore des quesadillas au fauxmage et aux légumes. Et pour accompagner tout cela, je servirais des margaritas, qui sont faciles à faire, ainsi que des bières blondes légères. Finalement, je dirais que Noël, c’est avant tout une occasion pour passer du temps en famille et avec ceux que l’on aime, et non une compétition de cuisine. Donc, facilitez-vous la vie !

