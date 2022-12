Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. À quelques semaines des Fêtes, nous vous invitons à découvrir quelques-uns des meilleurs fromages d’ici. Petit plongeon dans un monde de saveurs inégalées !

À chacun sa pastille !

Sur le site des Fromages d’ici, on trouve une classification pour les fromages fins, faits de lait de vache, et qui comprend trois dimensions : la flaveur (arôme + saveur), l’intensité et la texture. Ce nouvel outil a été développé par les Producteurs de lait du Québec avec la contribution du Centre d’expertise fromagère du Québec. Des pastilles de goût, semblables à celles utilisées par la SAQ, nous aident à repérer aisément les caractéristiques organoleptiques de chacun des fromages.

Composer sa planche de fromages

Pour une planche réussie, nous vous conseillons L’Empereur et Le Douanier de la fromagerie Kaiser, La Meule des champs du Rang 9, Le Verdict d’Alexina de la fromagerie Le Détour. À déguster selon la croissance des saveurs dans cet ordre : Verdict d’Alexina, Empereur, Douanier, Meule des champs. Cette sélection peut aussi être rehaussée de fromages faits de laits différents : chèvre, brebis ou bufflonne, lait pasteurisé ou cru, ou encore sans lactose. Le meilleur fromage du Québec, gagnant du prix Caseus Or cette année, est d’ailleurs un fromage de brebis, le Zacharie Cloutier, de la fromagerie Nouvelle-France.

Dans son livre, L’art de servir, de présenter et de déguster les fromages, Yannick Hachim, marchand fromager, donne une panoplie de trucs pour une dégustation réussie. « Après avoir choisi l’ordre de service selon l’intensité des saveurs, on peut aussi prendre des fromages de différentes couleurs, ce qui est visuellement plus attirant pour un plateau ! » conseille-t-il.

Connaître les appellations réservées

Au fait des nouvelles tendances en matière de fromages, M. Hachim a constaté que les consommateurs deviennent de plus en plus connaisseurs : « Par exemple, certains me demandent si on vend du Fromage de vache de race Canadienne. Justement, ce fromage a maintenant une appellation réservée. Il s’agit d’une nouvelle appellation de spécificité au Québec, qui profite à tous ceux qui oeuvrent à préserver cette espèce patrimoniale, qui serait la première vache laitière d’Amérique ! » La fromagerie Pied-de-Vent et le 1608 de la laiterie Charlevoix, produisent ce type de fromage d’appellation contrôlée.

On entend aussi de plus en plus parler de « Fromage fermier ». Cette appellation verra officiellement le jour en 2023, mais, depuis un an déjà, certains artisans fromagers d’ici ont eu leur certification. « Nous sommes des précurseurs au Québec, les seuls en Amérique du Nord à posséder cette appellation protégée et contrôlée, qui s’applique à nos fromagers ! » ajoute M. Hachim.

Cette certification a été développée par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, un organisme qui veille à la préservation de notre patrimoine. Sur leur site, on explique que « Fromage fermier » est le premier « terme valorisant » du Québec à être autorisé. En avril 2023, l’appellation sera homologuée. Un fromage fermier est fabriqué par un producteur fromager selon des techniques traditionnelles de lait provenant uniquement de son exploitation. Cette appellation ne s’applique donc pas à tous les artisans fromagers québécois. Le logo « Québec Vrai » certifie l’appellation d’origine contrôlée, donne une reconnaissance au terroir et valorise le travail de l’artisan fromager. Il encourage aussi les valeurs de traçabilité et de préservation de l’environnement. Pour l’instant, 22 fromages ont reçu la certification de fromage fermier, provenant de deux fromageries seulement, soit la Fromagerie du Presbytère et celle des Fromagiers de la Table Ronde. Toutefois, plusieurs autres sont en voie de certification.



Fauxmage pour les végétariens

Avec la montée du végétalisme, le « fauxmage » est de plus en plus populaire sur les rayons des épiceries. Ce produit est un substitut au vrai fromage ; il a une texture et une saveur qui se rapprochent de celles des fromages faits avec du lait animal, à la différence qu’il est fait d’ingrédients visant à le remplacer, comme le lait de coco, la boisson de cajou, l’huile et le tofu, etc. Aujourd’hui, on trouve plusieurs marques sur le marché, et les supermarchés ont même les leurs. Chacun a sa recette, leurs goûts diffèrent et leur utilisation varie. Attention : certains fauxmages contiennent de la présure animale et ne sont donc pas végétaliens !



