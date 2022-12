L’héritage des Fêtes de Sophie Tabet

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La cheffe Sophie Tabet est une femme de traditions. Lorsqu’on se rend à son restaurant Chez Sophie, à Montréal, on sait que la haute gastronomie française sera à l’honneur. Inspirations, techniques, décor, service : tout est irréprochable et constant. Mais ce perfectionnisme a une double origine. Celle d’études réalisées au prestigieux Institut Paul Bocuse et de passages remarqués dans des cuisines d’établissements étoilés Michelin — elle s’est notamment vu décerner le prix du Chef de l’avenir et du Meilleur restaurant par l’Académie internationale de la gastronomie en 2010. Celle aussi d’une grand-mère libanaise pour laquelle l’art de recevoir était un sacerdoce. De ses visites au Liban chaque Noël, Sophie Tabet a donc hérité de valeurs et de principes, en plus de souvenirs heureux et gourmands. C’est ce pan intime de sa vie qu’elle a accepté de partager avec nous.

Sophie, à quoi ressemblaient vos Noëls quand vous étiez jeune ?

Ils constituaient, pour notre famille, un peu éparpillée, l’occasion de nous rassembler. Alors, même si mes parents, mon frère et moi vivions au Québec, nous nous rendions sans faute chaque année au Liban pour les Fêtes. Noël se passait toujours chez ma grand-mère paternelle, qui adorait recevoir et dont la cuisine était à la fois raffinée et copieuse. Je me souviens du grand buffet et de la série de tables qui nous accueillaient, car nous étions nombreux. Mais j’ai bien plus conscience aujourd’hui qu’alors de l’importance de ces retrouvailles. Parce qu’au-delà de l’occasion de nous régaler et des cadeaux, Noël était surtout un prétexte pour passer du bon temps tous ensemble.

Mangiez-vous des mets libanais typiques à cette occasion ?

Pas du tout ! En fait, les Libanais préparent et consomment bien plus de plats français que libanais au quotidien. La salade fattouche, les mezzés, les feuilles de vigne, les keftas, les aubergines farcies, les kebbés, on mange tout cela au restaurant le dimanche en famille ou entre amis. Et on en mange en quantité ! Mais à Noël, ma grand-mère cuisinait plutôt de la dinde avec du riz, des amandes et noix, du filet de boeuf avec des pommes de terre, des endives farcies de crevettes et de sauce cocktail, des sorbets et des pâtisseries, comme la bûche de Noël. Elle servait aussi du saumon fumé, du foie gras et des fromages. Je m’en souviens parfaitement, parce que c’était toujours le même menu, alors on savait exactement ce qui nous attendait, et on avait vraiment hâte de s’attabler. J’ai d’ailleurs conservé cette tradition et sers le même menu d’une année à l’autre à Noël depuis que ma grand-mère est décédée.

Quelques spécialités libanaises à essayer Même si la cuisine libanaise est moins populaire que la française sur les tables du pays du cèdre à Noël, rien ne nous empêche d’en glisser dans nos menus des Fêtes ! Kebbé nayé : ce tartare pilé à base de viande crue, de blé concassé (boulgour), d’oignons, de menthe et d’épices (poivre, cumin, cannelle), que l’on sert avec de l’huile d’olive et du pain pita, est un coup de coeur de la cheffe Sophie Tabet, qui le trouve plus fin que sa version française. Daoud bacha : l’apparence de ce plat n’est pas sans nous rappeler celle de notre ragoût de pattes de cochon, mais il est constitué de boulettes de viande hachée (agneau ou boeuf), de pignons de pin, de riz vermicelle et de sauce à base de tomates et d’oignons. Mezzés : incontournables des restaurants libanais, les mezzés sont des entrées populaires tout autour de la Méditerranée. Il en existe de nombreuses variations froides ou chaudes, dont les feuilles de vigne farcies, le hommos (purée de pois chiches), le mouttabal (caviar d’aubergines), les kebbés (boulettes de viande ou végétariennes croustillantes en forme de torpille), les sambousseks (petits chaussons au fromage ou à la viande), les soujouks (petites saucisses épicées assaisonnées de jus de citron, d’une sauce au sumac ou d’un sirop de grenade). Idéal pour un apéro dînatoire ! Knafeh : pour finir sur une note sucrée, voici ce que l’on pourrait considérer comme le gâteau au fromage oriental. À base de fromage, donc, mais aussi de kadaïf (nouilles fines turques) et de sirop aromatisé à la fleur d’oranger ou d’eau de rose, c’est un dessert aussi copieux que délicieux.

Justement, que pensez-vous avoir hérité de votre grand-mère et, plus globalement, de vos origines libanaises ?

Je dirais avant tout que c’est l’art de recevoir, l’art de la table. Depuis toute petite, je suis attachée à ce qu’il ne manque rien sur la table, ce qui est très libanais comme approche. Ce volet est selon moi aussi important que la qualité de la cuisine. Je suis soucieuse de tous les détails dès que je reçois, que ce soient des invités à la maison ou des clients au restaurant. Il faut que tout soit parfait, mais aussi que tout le monde soit satisfait. Je m’adapte donc aux personnes qui mangent sans gluten, végétarien, etc. Il est primordial pour moi de faire plaisir à mes convives.

Étant donné que vous recevez maintenant à Noël, que servez-vous ?

Le menu que je concocte une année sur deux — mon mari est d’origine italienne, aussi nous y rendons-nous aux deux ans pour les Fêtes — est moins copieux que ceux de ma jeunesse, car nous sommes bien moins nombreux ici et ne voulons pas trop abuser. Il n’y a d’ailleurs à mon sens rien de pire que d’être trop bourré après un repas. Je prépare donc un menu trois services qui comprend tout d’abord des ravioles maison au foie gras, servies dans un bouillon aux champignons et à la truffe. Puis, je sers le même filet de boeuf, les mêmes pommes de terre au four et les mêmes endives que ma grand-mère faisait. Pour le dessert, je prépare un mont-blanc (petit dôme étagé de meringue, de chantilly et de vermicelles de crème de marrons), ainsi qu’un panettone pour que mon mari ne se sente pas oublié, quand même ! C’est d’ailleurs lui qui se charge du choix des vins pour la soirée, puisqu’il est sommelier. Ah, et chose très importante : je m’organise toujours pour que ma maison embaume Noël, avec des odeurs de sapinage et du vin chaud avec lequel nous accueillons nos invités.

Est-ce que la fin d’année revêt la même importance que Noël pour vous ?

Non, pas vraiment. Selon les années, le restaurant est ouvert ou non le 31 décembre. Si nous ne travaillons pas ce soir-là, nous avons l’habitude d’inviter un couple d’amis, dont la fille a le même âge que la nôtre. Et là, le menu fluctue. Par contre, le 1er janvier, nous sommes toujours en congé et le passons entre nous à la maison.

Quelle recette d’inspiration libanaise nous proposez-vous pour Noël ?

Comme je cuisine peu libanais, j’ai hésité entre une création et un mets typique. Dans le premier cas, je pensais proposer une soupe ou des kebbés de courge avec des copeaux de châtaignes, que les Libanais aiment bien manger en hiver après les avoir cuites dans de la braise. Mais j’ai finalement opté pour le meghli, un dessert que l’on prépare traditionnellement au Liban pour fêter la naissance d’un enfant ou à Noël, qui coïncide avec la naissance de Jésus. Cette recette comprend du riz en poudre, de l’eau, du sucre, de la cannelle, du cumin et de l’anis. Ce mélange à la consistance gélatineuse et à la couleur chocolatée, auquel on ajoute des amandes, des noix et des pistaches, a une symbolique de renaissance, le brun représentant le désert sur lequel on place des graines. Les épices de ce dessert sont aussi censées favoriser la montée de lait. Ma grand-mère en préparait chaque Noël, ainsi que pour marquer la naissance de ses enfants et petits-enfants, donc c’est une manière pour moi de lui rendre hommage. Elle me manque souvent.

