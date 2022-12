Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Nul doute que vous voudrez servir des spiritueux québécois à vos invités pendant les Fêtes. Avec la grande sélection de produits exquis faits ici, on a l’embarras du choix ! Voici une sélection.

Deux gins

Distillerie La Manufacture Koï

Les amateurs de gin seront servis par ce produit d’exception qui se démarque vraiment des autres produits de sa catégorie. Son goût prononcé de gingembre surprend dès la première gorgée. Cet ingrédient naturel et biologique provient d’une ferme voisine de la distillerie à Sainte-Agathe-des-Monts. Comme autre aromate, la citronnelle entre dans la composition de ce gin aux parfums qui vous transportent en Orient. Son flacon, tout aussi remarquable, est flanqué d’une étiquette qui rappelle l’art japonais avec ses couleurs, sa calligraphie et ses illustrations de carpes koïs, qui ont donné leur nom au gin. Tonique et envoûtant, ce spiritueux sera parfait pour accompagner vos mets asiatiques ou pour rehausser un cocktail des Fêtes épicé.

Dry gin, 750 ml Canada, Québec. Code SAQ : 15069553. Prix : 52 $.

Jardin Verde Glam

La distillerie BluePearl, de Montréal, à qui l’on doit le gin Bleu Royal, vient de lancer un gin scintillant, juste à temps pour les Fêtes ! Si vous secouez le produit, de petits brillants ressemblant à des flocons de neige se mettront à tourbillonner avant de se déposer au fond de la bouteille. Ces particules comestibles donnent un air de fête à ce joli gin aromatisé au concombre, à la menthe, au basilic et au romarin. En bouche, c’est une explosion de saveurs bien équilibrées, un goût frais et une touche à peine sucrée. Ce gin est qualifié de léger, puisqu’il contient moins d’alcool qu’un gin ordinaire.

Dry gin, 700 ml Canada, Québec. Code SAQ : 15115898. Prix 39,50 $.

Une vodka

Lock 4

Une vodka originale de la Brasserie McAuslan puisqu’elle est conçue à partir de la distillation de blé québécois, plutôt que d’orge, de maïs ou de pommes de terre. Le choix de cet ingrédient change le goût de la vodka, lui donnant une petite touche sucrée plutôt qu’un goût neutre. On aime alors la déguster seule ou sur glace. Bien entendu, vous pouvez aussi la servir en cocktails, préférablement sucrés.

Vodka, 750 ml Canada, Québec. Code SAQ : 14825513. Prix : 48 $.

Une liqueur

Beemer liqueur decerise

Cette distillerie du Lac-Saint-Jean est tout aussi talentueuse pour produire des gins que des kirschs et des liqueurs élaborées à partir de petits fruits boréaux de la région : bleuets, cerises et camerises. Coup de coeur pour sa liqueur sucrée à la cerise. En bouche, c’est un concentré de saveurs de griottes (plus acidulées que les cerises rouges) qui explosent. C’est raffiné et gourmand à la fois. La liqueur est élaborée à partir de la même base d’alcool que celle utilisée pour leur gin. Idéal pour une recette originale de kir.

Liqueur de fruit (cerise), 375 ml Canada, Québec. Code SAQ : 15011440. Prix : 29,90 $.

Un rhum

Distillerie Mariana Morbleu

Un spiritueux de Louiseville qu’il vous faut absolument pour les Fêtes ! Un rhum noir épicé « préparé au Québec », puisque l’alcool provenant de la canne à sucre distillée vient des Caraïbes. La recette a toutefois été préparée ici et contient cinq aromates : la cardamome, l’anis étoilé, le romarin, la cannelle et la vanille. En bouche, ce rhum dévoile des notes de mélasse, de vanille, de cannelle et de légères touches herbacées. À boire seul ou dans vos cocktails des Fêtes, comme un traditionnel lait de poule.

Rhum épicé, 750 ml Canada, Québec. Code SAQ : 13261664. Prix : 36,25 $.

Une boisson à la crème

Sortilège crème

Cette boisson à la crème d’érable est tout simplement délicieuse ! Elle a été élaborée à partir du whisky canadien Sortilège, distillé et vieilli 1100 jours en fût de chêne, auquel on a ajouté de la crème fraîche aromatisée au sirop d’érable du Québec. Il en résulte un goût exquis et unique, présenté dans une texture ronde et onctueuse. À boire sur glace, ou en flotteur, accompagné, par exemple, d’une bûche de Noël Paris Brest de chez ÔFauria pour un accord parfait.

Boisson à la crème (érable), 750 ml Canada, Québec. Code SAQ : 12139456. Prix : 29,90 $.

Lait de pouleau rhum Morbleu Ingrédients ½ oz de rhum épicé Morbleu 2 oz de lait de poule 2 oz de lait qu’on a fait mousser Préparation 1. Chauffer à feu doux le lait

de poule 2. Une fois qu’il est réchauffé, verser dans une tasse 3. Ajouter le lait qu’on a fait mousser et le rhum épicé 4. Mélanger à l’aide d’une cuillère et saupoudrer de cannelle avant de servir

Pétillant aux cerises Ingrédients ½ oz de kirsch Beemer 1 oz de liqueur de cerise boréale Beemer 4 oz de mousseux ou de champagne

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.