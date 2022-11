Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Et comme le temps des Fêtes arrive à grands pas, c’est le moment de penser aux bulles à offrir ou à servir. Voici six valeurs sûres à se procurer pour épater vos proches !

1. Domaine Lafrance 2018

Pour surprendre vos convives, servez ce cidre mousseux rosé élaboré à partir de quatre variétés de pommes. Légèrement sucré, contenant 9,5 % de grammes de sucre par litre, il exprime de la fraîcheur et des notes explosives de pomme rouge juteuse en bouche. L’originalité du produit, c’est qu’on y a ajouté 15 % de cidre de glace, ce qui lui donne un côté mielleux et une belle intensité aromatique. Essayez-le au brunch avec des oeufs bénédictins, au dessert avec une tarte aux fruits, au souper avec un rôti de porc aux pommes ou avec des fromages affinés. Vous verrez, il est délicieux !

Cidre mousseux rosé, 750 ml, Canada, Québec. Code SAQ : 13258289. Prix : 15,95 $.

2. Chandon Garden Spritz

Vous avez dit spritz ? Voici un dérivé du fameux cocktail vénitien, réalisé à partir d’un vin mousseux auquel on a ajouté un extrait d’oranges macérées avec les peaux déshydratées, des aromates et des épices. En résulte un mélange doux-amer plus léger et un peu moins sucré que le traditionnel cocktail. Aucune saveur, aucun colorant artificiel n’a été ajouté au mélange. À déguster à l’apéro avec des glaçons, avec un zeste d’orange et une petite branche de romarin pour le parfumer.

Vin mousseux, 750 ml, Argentine, Mendoza. Code SAQ : 15030616. Prix : 34,50 $.

3. Santa Margherita Valdobbiadene Prosecco Superiore

Cette année souligne le 70e anniversaire de ce prosecco superiore, et ça tombe bien parce que c’est en plein le genre de cuvée festive dont on a envie pour trinquer les soirs de fête ! Saviez-vous que le prosecco est le vin effervescent le plus vendu au monde ? Cette popularité s’explique par son côté léger et digeste. Le prosecco superiore doit contenir au moins 85 % de gléra, un cépage très acidulé. Sa prise de mousse, contrairement au champagne, est faite en cuve close et ne nécessite ni de deuxième fermentation en bouteille ni un élevage sur lies. C’est un vin fait pour le plaisir, à déguster frais, tel quel, ou en cocktail, spritz ou kir, par exemple.

Vin mousseux, 750 ml. Italie, Vénétie. Code SAQ : 12509154. Prix : 20,35 $.

4. Clos Des Demoiselles Tête De Cuvée Crémant de Limoux

Les amateurs de crémant de Limoux seront ravis de goûter à ce millésime qui démontre à quel point l’appellation peut produire d’excellentes bulles. Plus sophistiqué encore que le dernier millésime, le 2020 a un côté plus droit et plus fringuant que la précédente cuvée, qui donnait un peu trop dans la crémosité. À moins de 25 $, cet effervescent de tête de cuvée offre de jolies notes de pomme verte, de fleurs blanches et de pêche blanche en finale. Idéal avec un ceviche ou un poisson blanc.

Vin mousseux, 750 ml. France, Languedoc-Roussillon. Code SAQ : 10498973. Prix : 24,25 $.

5. L’Orpailleur Brut

Cette cuvée élaborée en méthode traditionnelle impressionnera tant par son élégance que par son étoffe. En bouche, des notes de pâtisserie, de pomme cuite et un petit côté grillé se mélangent gracieusement et s’étirent sur une finale persistante. Assemblage de seyval et de vidal qui donne un vin sec avec un côté un peu gras, mais aussi une belle acidité en bouche. Moyennement corsé, on pourrait le servir avec des canapés salés, de petits choux au fromage à la crème, du saumon fumé ou encore un brie fondant aux noix.

Vin mousseux, 750 ml. Canada, Québec. Code SAQ : 12685625. Prix : 30,50 $.

6. Champagne Nominé-Renard Brut

Des champagnes à moins de 50 $, il n’y en a pas beaucoup à la SAQ. Cet assemblage de Chardonnay (40 %), de pinot noir (30 %) et de pinot meunier (30 %) est une belle réussite ! Un vin au caractère un peu vineux, avec du corps, mais aussi de la finesse, qui fera fureur à l’apéro. On aime sa bulle fine, ses notes d’abricot, de miel, de brioche et sa touche épicée qui feront un bel accord avec les canapés salés ou même un risotto au parmesan.

Champagne, 750 ml. France, Champagne. Code SAQ : 14199647. Prix : 43,50 $.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.