Opération cadeaux gourmands!

Que seraient nos fêtes de fin d’année sans cadeaux gourmands ? Et, plus largement, nos fêtes en général sans cette myriade de produits colorés, alléchants et, désormais, le plus souvent locaux ? Alors que nos yeux se braquent déjà sur la fourmillante offre dans laquelle nous puiserons de quoi remercier et régaler notre parenté, nos amis, nos hôtes, nos collègues ou nos professeurs, voici comment la période des Fêtes se présente chez quelques marchands de bonheur gourmand.

Chaque année, dès que le mois de novembre s’amorce, l’effervescence s’empare des 28 succursales de l’institution boulangère Première Moisson, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. « C’est de la folie furieuse ! Nous travaillons très fort pendant deux mois », confirme Manon Kirouac, qui officie à la direction des communications et du marketing de ce fleuron québécois depuis 20 ans.

Pains, viennoiseries et gâteaux spéciaux, assortiments de chocolats fins ou moulés, petits pots de confiture, de caramel ou de ketchup enrubannés, tourtes et feuilletés festifs, produits artisanaux québécois… Le choix de cadeaux gourmands pour les Fêtes est si vaste en boutique que Première Moisson lui consacre une petite brochure, dans laquelle on peut découvrir des exemples de sa nouvelle collection et un rappel de ses classiques. « Depuis nos débuts, nous misons sur les cadeaux gourmands, innovants et locaux. Nous sommes donc devenus une destination où en trouver de toutes sortes, quels que soient le budget et les goûts des gens », indique Mme Kirouac, en ajoutant que les entreprises font aussi de plus en plus affaire avec l’entreprise pour des cadeaux.

Des gourmandises plutôt que des objets

Les produits et paniers gourmands ont donc plus que jamais la cote auprès des Québécois à Noël, prenant le pas sur des objets que l’on offrait auparavant sans trop savoir s’ils seraient utilisés ou prendraient la poussière. Du trio de biscuits bonhommes en pain d’épices à la couronne de pain des Fêtes sésame et pavot, en passant par le coffret brunch ou la spécialité qu’est l’incontournable bûche, qui adopte cette année les couleurs et saveurs des agrumes tout en soutenant les clubs des petits déjeuners (à hauteur de 20 dollars par bûche vendue), Première Moisson réussit à plaire à tous les styles de consommateurs. La boulangerie propose également une belle gamme de produits artisanaux québécois, comme les cafés Faro et Napoli, les thés Camellia Sinensis, les viandes Gaspor, les huiles et les vinaigres de La Belle Excuse, ou encore les épices Kanel et les trouvailles de Recettes en pot, une chouette entreprise de réinsertion sociale.

L’institution n’est cependant pas la seule à miser sur les cadeaux gourmands pour les Fêtes. Partout, les boutiques, les épiceries et les marchés exposent leurs délicieuses créations sur leurs étals. Il en est de même sur la Toile, avec une offre virtuelle de présents sans cesse croissante. La boutique en ligne Nibbl. en est un bon exemple. Spécialisée en fromages d’ici et d’ailleurs, en accompagnements (charcuteries, craquelins, etc.) et en accessoires (planches de bois, écriteaux à fromages, etc.), elle propose une série de coffrets gourmands tout inclus livrés à notre porte ou à celle de ceux que nous souhaitons gâter. L’emballage est même conçu pour garder le contenu au frais jusqu’à ce qu’il soit offert. On peut donc, en quelques clics, avoir accès à de petits assortiments de fromages pour cinq personnes comme à de grosses boîtes dînatoires qui régaleront jusqu’à 12 personnes.

Des cadeaux qui ont du sens

Au-delà de l’approche festive qui les caractérise, les cadeaux gourmands peuvent se teinter de valeurs humaines, sociales ou environnementales. Pour Ariane Paré-Le Gal, qui dirige Gourmet sauvage, chaque produit recèle une histoire et un message. « Tout ce que nous faisons a un lien au territoire, dit-elle. Notre offre gourmande est un prétexte pour rapprocher les Québécois de leurs racines. »

Cette philosophie s’applique tout autant aux produits vendus à l’unité qu’aux coffrets que Gourmet sauvage propose pour les Fêtes. Ce qui ne les empêche pas d’être séduisants, bien au contraire. Les consommateurs s’arrachent par exemple chaque année l’ensemble Conifères — « Un vrai plongeon dans la forêt boréale » —, tout comme des créations exclusives que l’artisane réalise avec des collaborateurs qui partagent ses valeurs. Cette année, elle s’est ainsi associée avec la chocolatière Fays pour produire un calendrier de l’avent de 25 chocolats, dont 12 sont forestiers, soit agrémentés de saveurs d’argousier, de sapin ou de sirop de bouleau. Gourmet sauvage proposera aussi début décembre un assortiment de quatre chocolats aux arômes de sumac ou de poivre clavalier avec l’équipe féminine de Lecavalier Petrone. Mais cette année, il ne faut surtout pas manquer le coffret Territoire, qui offre un aperçu des 30 ans de l’entreprise avec des produits qui en ont fait la renommée. Comme quoi il est tout à fait possible de conjuguer plaisir des sens et sens dans le plaisir !

Suggestions en rafale Des lattes personnalisés. « Dis-moi quel latte tu bois, je te dirai qui tu es ! » L’influenceuse et femme d’affaires Elisabeth Rioux a lancé Tasti, une gamme de préparations à lattes en poudre confectionnées localement à base d’ingrédients biologiques et sans sucre ajouté. Il suffit, selon ses goûts, d’y greffer de l’eau, du lait ou bien des glaçons, puis de déguster ! Déclinés en plusieurs saveurs, dont certaines saisonnières, ces lattes aux arômes de biscuit au pain d’épices, de brioche à la cannelle, de crème brûlée, de chocolat chaud et de canne de bonbon seront proposés jusqu’aux Fêtes. Miam ! Des balsamiques québécois. Exit, le traditionnel duo huile d’olive et balsamique importé de l’étranger ! Grâce à Surette condiments, une petite entreprise d’ici créée en 2017, il est maintenant possible de trouver — et d’offrir — de l’excellent balsamique québécois réalisé à partir de pommes. La gamme de Surette comprend plusieurs produits intéressants : le balsamique de pomme rouge, d’autres de pomme tardive et de cidre vieilli, ainsi qu’un plus récent à la pomme et à l’érable qui a raflé plusieurs prix internationaux. À découvrir, pourquoi pas en duo avec le vinaigre de cidre de la même maison ? surettecondiments.com Des sauces très chaleureuses. Si vous êtes amateur de mets relevés, voici une nouvelle offre locale qui devrait vous plaire. La Sauce, fondée en 2022 par un ancien chef du restaurant Joséphine et sa compagne, propose des sauces épicées artisanales qui ont de la gueule, du piquant et de la personnalité. Avec des saveurs comme ananas et IPA, jalapeno et aneth, ou encore truffé, nul doute que ces charmantes petites flasques seront appréciées des connaisseurs. Des fruits à boire. Mishka, ce ne sont ni des jus ni des confitures. Il s’agit plutôt d’une tisane de morceaux de plusieurs fruits cuisinés avec du jus de citron et des épices, disponible en six saveurs. On l’intègre à nos boissons chaudes ou froides pour leur ajouter de la saveur, et on déguste les morceaux de fruits gorgés de liquide à la fin. Thé, vin, cocktail ou eau pétillante : les options sont multiples et l’expérience, très réussie. Une belle découverte !

