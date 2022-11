Des expériences gourmandes pendant la saison froide

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une fois la saison des pommes, des courges et des vendanges passée, comment rassasier son envie de poursuivre l’exploration agrotouristique du Québec ? Quelques options au menu de l’automne-hiver 2022-2023.

Changer le monde, une saveur à la fois

Nutritionniste, Alyssa Martone Martel a créé son entreprise, Traktour, afin de mettre en valeur les producteurs locaux et de faire vivre aux visiteurs une expérience qu’elle souhaite transformatrice. « Nous organisons des excursions agrotouristiques clé en main toute l’année », explique la jeune femme rencontrée lors du deuxième Symposium de Tourisme durable Québec, le 1er novembre dernier. « Autant pour les producteurs qui souhaitent développer des visites mais qui n’ont pas forcément le temps de les mettre en place que pour les consommateurs qui ne veulent pas se casser la tête. »

En novembre et en décembre, il est par exemple possible de faire La tournée des alcools à Granby et dans les environs en collaboration avec Tourisme Granby. Trois lieux sont au programme : la distillerie La Chaufferie, la cidrerie Autour de la pomme et l’Absintherie des Cantons. La fée verte au Québec ? Oui, et l’absinthe — aussi le nom de la plante, Artemisia absinthium — se cultive bien en sol québécois.

« L’Absintherie des Cantons a même gagné un prix de la meilleure absinthe au monde contre les Européens », souligne Alyssa Martone Martel. La visite se fait en autobus au départ de Granby.

À partir de janvier et jusqu’en mars, une excursion à Saint-Jean-sur-Richelieu mettra en vedette des artisans transformateurs. « Nous visiterons un torréfacteur de café, un chocolatier et une brasserie du coin », résume l’entrepreneuse.

Et pour ceux qui n’ont pas le temps de faire ces excursions mais qui souhaiteraient tout de même explorer le circuit alimentaire court, les produits des producteurs partenaires de Traktour seront mis en vente dans une boutique gourmande qui sera inaugurée en décembre au 4800 de la rue De Bullion, sur le Plateau Mont-Royal.

Le Circuit du paysan en Montérégie

Cette route touristique bien connue permet de tracer soi-même son itinéraire pour découvrir vignobles, fermes, cidreries, alcools et boutiques gourmandes de la Montérégie. Des exemples de lieux accessibles en novembre ? La Petite Grange, à Salaberry-de-Valleyfield, qui propose une visite interactive et gustative du Centre d’interprétation du chocolat, et la Cidrerie du Minot, à Hemmingford, qui offre des dégustations gratuites. Des suggestions de circuits se trouvent aussi sur le site.

Au-delà des visites gourmandes, il est possible de faire des arrêts dans un spa ou dans une ferme comme Alpaga fibre soyeuse, à Hinchinbrooke, dans le hameau de Rockburn. Vérifiez toutefois les périodes d’ouverture avant de vous rendre sur place, car certaines entreprises ne sont plus accessibles après le 31 octobre.

Raquettes et gourmandise à l’abbaye Val Notre-Dame

La populaire Randonnée BBQ en raquette de l’abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha, sera de retour en 2023. Il est possible de réserver sa place en ligne pour prendre part à cette activité en petits groupes qui dure entre 60 et 90 minutes. Des burgers forestiers de boeuf et de poulet sont au menu, ainsi qu’une option végétarienne. D’ici là, une visite au Magasin de l’Abbaye permet de découvrir une foule de produits concoctés dans la région de Lanaudière. Les sentiers pédestres sont aussi accessibles jusqu’à la première neige.

Aussi à surveiller • C’est (déjà) le moment de réserver vos terrains de camping et unités de prêt-à-camper dans les parcs de la SEPAQ ! L’ouverture des réservations est répartie sur différentes plages horaires les 12 et 13 novembre 2022, selon les établissements. En ligne ou par téléphone au 1 800 665-6527. • Vous avez manqué la 15e édition de Créations-sur-le-champ/Land art Mont-Saint-Hilaire, qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre derniers ? Il est toujours possible d’emprunter les sentiers du verger du Pavillon de la pomme, à Mont-Saint-Hilaire, pour admirer les oeuvres avant qu’elles ne soient recouvertes de neige.

