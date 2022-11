Le Zacharie Cloutier, meilleur fromage de l’année 2022

À l’image du Zacharie Cloutier, quelques fromages ont marqué les annales du concours Sélection Caseus depuis 1999. En voici trois connus de tous.

Le Valbert : sacré deux fois Caseus Or et Caseus Argent entre 2003 et 2006, ce fromage fermier au lait thermisé à pâte ferme, affiné en surface et maturé environ six mois, de la Fromagerie Lehman située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’inspire de fromages du Jura suisse. On doit aussi à la famille Lehman la création du Kénogami, un fromage fermier à pâte molle et affiné en surface devenu, lui, aussi populaire.

Le Bleu d’Élizabeth : voilà le premier fromage bleu d’ici à avoir conquis les papilles des Québécois. Créé par la Fromagerie du Presbytère, nichée dans un bâtiment patrimonial au Centre-du-Québec, ce fromage à croûte naturelle, pâte demi-ferme et persillée, a remporté le Caseus Or trois fois en 2009, 2013 et 2018, ainsi que le Caseus Argent de 2022. Il faut aussi souligner qu’un autre fromage de cette maison s’est souvent démarqué au concours, le Louis d’or, un fromage au lait cru de vache à pâte ferme pressée cuite.

Alfred le Fermier : fruit du grand soin que les propriétaires de la ferme laitière biologique La Station de Compton (Estrie) témoignent à leurs cultures et à leurs 85 vaches, Alfred est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite et affiné sur planche de bois. Il s’est mérité, jusqu’à aujourd’hui, deux Caseus Argent, deux Caseus Longaevi et deux mentions Meilleur fromage biologique. À noter que deux fromages à pâte ferme, le Chemin Hatley et le Pionnier (coréalisé avec la Fromagerie du Presbytère), ont aussi valu à la fromagerie La Station plusieurs reconnaissances.