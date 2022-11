Tarte fine à la courge, aux échalotes frites, à la sauge et au Zacharie Cloutier

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une recette qui met en valeur le meilleur fromage de l'année 2022, selon le concours Sélection Caseus.

Préparation :10 minutes

Cuisson : 30 minutes

Portions : 16 carrés pour l’apéro, ou 3 ou 4 portions en repas

Ingrédients

1 rouleau de pâte feuilletée

1 oeuf

Un morceau de « cou » d’une courge Butternut

Sel au goût

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de tournesol

30 ml (2 c. à soupe) de noix nordiques (de noyer noir ou cendré), concassées

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

1 échalote française moyenne émincée

12 petites feuilles de sauge ou 6 grandes en demies

60 ml (¼ tasse) de copeaux de Zacharie Cloutier (ou autre fromage local à pâte ferme)

Préparation

1. Placer la grille au centre du four et préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque d’un tapis de cuisson ou de papier parchemin.

2. Dérouler la pâte feuilletée en un carré d’environ 10 pouces. Badigeonner la pâte de l’oeuf battu.

3. Peler le cou de la courge Butternut à l’aide d’un économe et le couper en deux moitiés sur la hauteur. Utiliser la mandoline pour trancher 24 à 27 fines demi-lunes de courge.

4. Répartir ces tranches de courge sur la pâte en trois colonnes de 8 à 9 demi-lunes se superposant légèrement.

5. Mettre une feuille de papier parchemin sur le dessus, puis déposer une plaque de cuisson sur le parchemin et mettre au four pendant 10 minutes.

6. Sortir du four, retirer la plaque et le parchemin, et baisser la température à 180 °C (350 °F).

7. Badigeonner la tarte avec l’huile, y répartir les noix, saler et cuire 18 à 20 minutes.

8. Pendant ce temps, dans un petit chaudron, faire fondre le beurre et y faire revenir les échalotes environ 5 minutes à feu moyen. Ajouter la sauge 1 à 2 minutes avant que les échalotes soient croustillantes à point. Réserver les échalotes et la sauge frites sur un essuie-tout, et préparer les copeaux de fromage.

9. Sortir la tarte du four et y répartir les échalotes et la sauge frite, puis les copeaux de fromage.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.