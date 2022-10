Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. L’automne et ses températures plus fraîches vous donnent-ils envie de réconfort ? Nous avons tout ce qu’il faut pour vous !

Cidres en fête

Un petit grog aux pommes, quel délice ! Tout comme un bon verre de cidre du Québec. Voilà pourquoi les producteurs d’une douzaine de cidreries d’ici nous convient à la 2e édition de La Grande Presse, qui a lieu cette fin de semaine, les 22 et 23 octobre, dans cinq régions : Montérégie, Basses-Laurentides, Estrie, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Pour nous réchauffer le coeur et les papilles, des visites de vergers et de chais, des activités d’interprétation, des démonstrations de différentes méthodes de presse de pommes, des conférences en mode virtuel (dont un atelier sur la fabrication du cidre de feu), des dégustations commentées ainsi que la vente de jus pour produire du cidre maison sont au programme. Un chouette événement !



La Grande Presse, les 22 et 23 octobre 2022, plusieurs endroits à travers le Québec.

Tisanes bienveillantes

La maison Camellia Sinensis conçoit de superbes thés, mais aussi des tisanes pour toutes les envies et tous les besoins. Par exemple, elle propose plusieurs tisanes parfaites pour l’automne : la Réconfortante, à base de verveine et de calendula, qui donne à la peau un éclat de soleil ; la Sublime camomille, mêlée avec de la rose sauvage et de la citronnelle, qui exhale d’enivrants parfums propices à la rêverie ; ou encore la Belle humeur, aux fleurs entières colorées de framboisier mêlées avec des notes citronnées et florales, dont le goût délicat évoque l’été qui nous a quittés. Il est possible de goûter ces tisanes avant de les acheter, ou bien, pour une expérience plus en profondeur, de participer à un atelier de dégustation dans l’une des trois boutiques de la marque.

Camellia Sinensis, trois boutiques à Montréal et à Québec.

Photo: Camellia Sinensis

Soupes au menu

La saison automnale marque, pour beaucoup d’entre nous, le coup d’envoi d’une longue série de potages, soupes et bouillons dont nous nous délecterons jusqu’au prochain printemps. Pour varier un peu nos recettes, la populaire blogueuse Geneviève Plante, de Vert couleur persil, a concocté le livre L’heure de la soupe. Composé de 30 recettes tantôt économiques, tantôt appréciées des enfants, ce petit ouvrage copieusement illustré, nous propose de préparer aussi bien du potage crémeux de maïs au cheddar qu’une chaudrée de saumon fumé ou un bouillon à boire aux champignons. L’autrice complète ses suggestions de garnitures ou d’accompagnements en extra, ainsi que de trucs antigaspillages. Bon appétit !

L’heure de la soupe, Geneviève Plante, Les éditions La Presse, Montréal, 2022, 152 pages

À voir en vidéo

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.