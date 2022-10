Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Un bloc-notes qui vient confirmer que le mois d’octobre est placé sous le signe de Dionysos, le dieu du vin !

Tour du monde vinique

La 12e édition de La Grande Dégustation de Montréal est de retour du 20 au 22 octobre à une nouvelle adresse ! Ce sera effectivement au Grand Quai du Vieux-Port que les visiteurs pourront rencontrer 280 exposants représentant 25 pays, 80 régions vinicoles et découvrir plus de 1600 produits. Plusieurs terroirs et savoir-faire seront mis à l’honneur, à savoir les Abruzzes (Italie), l’Alsace (France), le Portugal, les États de Washington et de la Californie (États-Unis). Mais des producteurs du monde entier y présenteront des vins rouges, blancs, rosés et oranges, ainsi qu’une vaste sélection de champagnes et de mousseux. Un espace sera également réservé aux spiritueux, et des mixologues seront présents pour réaliser des cocktails. Des conférences et dégustations animées seront aussi au programme pour les plus curieux. Bonne visite !

La Grande Dégustation de Montréal, du 20 au 22 octobre au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. 200, rue de la Commune Ouest, Montréal. lagrandedegustation.com

Opération découvertes

Presque aux mêmes dates que La Grande Dégustation, le Salon des vins d’importation privée est le rendez-vous par excellence des amateurs qui désirent dénicher des produits originaux proposés d’ordinaire aux professionnels. Cette année, pour sa 15e édition, le salon aura lieu du 15 au 17 octobre au Marché Bonsecours à Montréal, ainsi que le 18 octobre au manège militaire Voltigeurs de Québec. Sur place, vignerons, brasseurs et artisans distillateurs proposeront quelque 1200 produits à la dégustation, dont 600 pourront être achetés à l’unité. Les visiteurs pourront également y découvrir les vins blancs à moins de 35 dollars les mieux notés par les professionnels lors du dernier Jugement de Montréal.

Salon des vins d’importation privée, du 15 au 17 octobre au Marché Bonsecours à Montréal et le 18 octobre au manège militaire Voltigeurs à Québec. importation-privee.com

Un spiritueux original

De la vodka aromatisée au raisin, il en existait déjà… Mais rien à voir avec la Pur Vodka Autographe de l’année 2022, élaborée avec de la Pur vodka et du raisin de pinot noir du domaine ontarien multiprimé Queylus. Après la pomme Geneva de Michel Jodoin, le miel urbain des toits du Château Frontenac et le bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean et Yuzu du Québec, Nicolas Duvernois et son équipe nous surprennent cette année encore avec une quatrième cuvée signature 100 % canadienne de 4000 bouteilles seulement. À découvrir avant qu’il n’en reste plus !

Livres à boire

Plusieurs livres sur le vin et les alcools signés par des Québécois paraissent cet automne. Soulignons tout d’abord le 16e et tout dernier Guide du vin (Éditions de l’Homme) de Nadia Fournier, qui a repris le flambeau du critique gastronomique Michel Phaneuf, dont le premier guide éponyme avait été lancé en 1981. Ce dernier millésime présente des centaines de vins de partout, et notamment du Québec. Sur une note plus voyageuse encore, mentionnons la parution de Routes des vins en Amérique du Nord. 50 itinéraires de rêve (éditions Ulysse) de la sommelière et globe-trotteuse Natalie Richard. Sous la forme d’un beau livre richement illustré, l’autrice nous invite à la suivre sur les routes du Canada, des États-Unis et du Mexique, à la rencontre de domaines viticoles classiques ou audacieux.



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.