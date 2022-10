À la table de Brigitte et Ricardo

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Il n’aura pas fallu sept, mais plutôt trente ans de réflexion à Ricardo Larrivée et à son épouse, Brigitte Coutu, pour réaliser officiellement un premier livre à quatre mains sur l’art de recevoir. Dans Manger ensemble, ils nous présentent, avec une tonalité et une signature graphique plus intimes que dans les précédents ouvrages de Ricardo, des formules de réception qu’ils ont éprouvées et sans cesse actualisées. Ils y présentent aussi des valeurs qui leur sont chères, à une période postpandémique où les rituels peuvent être chamboulés.

Le jour de notre rencontre avec Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu, un air de fête flotte dans les bureaux de Ricardo Média. En effet, le même soir, l’équipe recevra pour la première fois depuis 2019 les partenaires qui soutiennent ses activités de production et d’édition. Et bien sûr, le duo Larrivée-Coutu a vu à tous les détails, comme il le fait depuis toujours dès qu’il s’agit d’une réception.

« Nous n’avions même pas 20 ans que nous recevions déjà des amis et de la famille, confirme Brigitte un peu plus tard dans leur bureau commun. Nous n’avions pas une cenne, mais nous allions déjà magasiner de la vaisselle et voulions que tout soit parfait. » Ce à quoi Ricardo ajoute : « Oui, on s’épuisait même si on avait du fun. Puis on a compris que les gens qu’on recevait étaient plus là pour nous que pour le repas qu’on préparait. Ça a changé notre perspective. »

Ricardo et Brigitte savent de quoi ils parlent. Ils ont organisé des centaines de réceptions depuis qu’ils se connaissent, essentiellement dans leur demeure qu’ils ont aménagée en conséquence, à l’intérieur comme à l’extérieur. Retrouvailles familiales, baptêmes, anniversaires, repas entre amis, accueil de partenaires d’affaires, party d’employés… Ces célébrations, que Ricardo considère comme des prétextes à manger ensemble, constituent une tradition bien ancrée dans le quotidien du couple. Pour ne pas dire un rituel.

« Notre livre Manger ensemble est un reflet de ce que nous sommes, dit-il. Il contient des recettes, oui, mais en fait, c’est le volet le moins important du livre. Il est surtout l’expression de l’acte d’amour qu’on fait quand on reçoit quelqu’un. Quel que soit notre âge, l’argent qu’on y investit ou la formule qu’on choisit, c’est l’effort et le souci du détail qui comptent. C’est la signification que ce souvenir aura ensuite pour nos convives et nos enfants, qui reproduiront peut-être à leur tour ces mêmes recettes un jour, qui est importante. »

Recevoir : 10 formules gagnantes

Comme le précise d’entrée de jeu Brigitte Coutu, il n’existe pas de formule parfaite à suivre pour recevoir. « Une simple petite planche, c’est déjà recevoir, insiste-t-elle. Il n’est pas nécessaire d’être 15 ou de fournir un effort conséquent pour le faire. Il faut juste choisir le type de repas selon le type de soirée prévue, puis le planifier en conséquence. »

Brigitte et Ricardo ont une organisation bien huilée avec le temps. Ils décident du menu ensemble à l’avance, se partagent les achats. Ricardo est ensuite aux fourneaux, tandis que Brigitte veille à tous les détails du décor et du dressage. Mais ils ne s’épuisent plus comme par le passé. « Les sept-huit services à l’assiette ont cédé leur place à des plats posés au centre de la table ou en formule buffet sur des comptoirs », avoue Ricardo.

C’est ce principe de la simplicité qui a d’ailleurs conduit leurs réflexions pour structurer le livre Manger ensemble, qui se veut à la fois pratique, inspirationnel et accessible à tous. Comme l’explique Brigitte, « en choisissant une manière de recevoir, nous avons pu glisser beaucoup de contenu [planification, décoration, recettes, astuces] qui s’y rapportait. Après, peu importe qu’on l’applique dans un petit appartement ou une grande maison, avec de la belle vaisselle ou des assiettes en carton, la formule demeure ».

Les formules en question, qui vont du plat central aux bouchées, en passant par le party de pizzas, les stations pour de plus grands groupes, ou encore la participation (à ne pas confondre avec un potluck ; il s’agit plutôt ici d’un repas de type fondue ou tacos), ont toutes été testées et adoptées par le couple. « On n’a rien inventé, précise Ricardo. On a répertorié ce que nous faisons ou ce que d’autres ont fait, et que nous avons intégré. Tout cela dans le but de simplifier la vie, d’ôter une charge mentale aux gens qui reçoivent et de faire en sorte que les hôtes comme leurs invités passent un beau moment. »

Comme on plonge dans l’intimité de ce charmant duo, on retrouve bien sûr au fil des pages des recettes qui ont chacune une histoire : le fraisier que Ricardo prépare depuis plus de 30 ans, le saumon froid qui est de tous les baptêmes et mariages, le monkey breadincontournable des brunchs, etc. « Mais nous adoptons aussi certaines tendances, comme celle de la jarcuterie [un mélange de charcuteries, de fromages et de légumes marinés dans des pots individuels], popularisée sur TikTok », ajoute Brigitte.

Recevoir à l’Action de grâce

Chez les Larrivée-Coutu, l’Action de grâce se fête généralement en petit groupe mêlant famille proche et amis intimes. « Étant de culture culinaire francophone, nous ne cuisinons pas de dinde ou de tarte à la citrouille, précise Ricardo. Nous préparons plutôt un plat central de viande blanche, ou le magret de canard dont la recette figure dans le livre, que nous tranchons et dressons joliment, et l’accompagnons de légumes de saison de notre jardin. »

En plus de ce plat, le couple préparera des bouchées. « Avec Brigitte, il y a toujours des fleurs fraîches sur la table et des bouchées, même expresses, qui accueillent nos invités », indique Ricardo, qui admet de son côté qu’il ne passe jamais à côté des desserts. « C’est la dernière impression d’un repas et c’est super important, déclare-t-il. Alors, comme je trouve qu’il n’y a jamais assez de tartes dans la vie et que la saison automnale s’y prête bien, je pense que je préparerai une tarte avec plusieurs variétés de pommes “à la mode”, c’est-à-dire servie tiède et accompagnée d’une boule de glace à la vanille. »

Finalement, à l’image de ce repas d’Action de grâce, Manger ensemble n’est pas le livre d’un chef, mais plutôt celui d’une famille qui s’adresse à d’autres familles. Pour le plaisir de recevoir et, surtout, d’être ensemble. Un principe tout simple en apparence, mais ô combien réconfortant.

Manger ensemble. Nos meilleures formules pour recevoir, Brigitte Coutu et Ricardo Larrivée, Les éditions La Presse, Montréal, 2022, 232 pages



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.