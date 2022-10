Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Alors, à vos calendriers, car le mois d’octobre commence sur les chapeaux de roues avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer !

Petits chefs en action

Dans la foulée des ateliers C’est moi le chef !, commencés en 2017 et qui ont, jusqu’à aujourd’hui, attiré plus de 10 000 enfants et parents, le festival du même nom est de retour pour une deuxième édition, du 1er au 16 octobre. Avec une formule 100 % virtuelle, les petits chefs de la province sont invités à des ateliers qui les feront voyager vers trois destinations culinaires : le Mexique, l’Italie et le Québec autochtone. Sous le bienveillant parrainage du chef du restaurant Renoir, Olivier Perret, la cheffe abénaquise Lysanne O’Bomsawin (Traiteur Québénakis), le chef Mirko D’Agata (pizzeria No.900 et pizzeria Morso) ainsi que Cara Carmina (illustratrice de Frida, c’est moi) transformeront les samedis et dimanches des jeunes en aventures culturelles et gourmandes : ateliers de cuisine avec accompagnement personnalisé, jeux, concours, anecdotes et trousses débordant de cadeaux… Ils ne s’ennuieront pas !

Festival C’est moi le chef !, jusqu’au 16 octobre.

Photo: Marie-Ève Lanthier

Montréal à l’heure végane

Les 8 et 9 octobre, les adeptes de véganisme, aguerris ou novices, ainsi que tous ceux qui sont curieux d’en savoir plus sur un régime alimentaire devenu un véritable mode de vie, pourront se rendre au Palais des Congrès de Montréal pour participer au Festival végane de Montréal. Cette 9e édition accueillera de nombreux kiosques, bien sûr, mais aussi plusieurs conférences et démonstrations réalisées en français et en anglais. Parmi les activités intéressantes au programme, il sera question d’afrovéganisme dans une conférence de Joe G. Thomas. L’avocate criminaliste Chloé Surprenant présentera pour sa part le statut des animaux aux yeux de la loi canadienne. Et sur une note plus gourmande, la populaire Caroline Huard, alias Loounie, apprendra aux visiteurs à cuisiner un taco à l’effiloché de champignons, tandis qu’Evy Mendes, de la Cantine Toca Toca, concoctera des plats réconfortants véganes aux inspirations ouest-africaines. Entrée au festival gratuite pour tous !

Festival végane de Montréal, les 8 et 9 octobre au Palais des Congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle).

Photo: Cantine Toca Toca

Ramen à gogo

Le plat emblématique du Japon — il a même détrôné les sushis à l’échelle internationale, semble-t-il — dispose maintenant de son propre festival à Montréal ! Créé par les organisateurs de Yatai MTL, un événement de cuisine de rue devenu très populaire, Ramen Ramen aura lieu du 11 au 16 octobre 2022. Il consistera tout d’abord en une soirée de lancement festive le lundi 10 octobre au Coeur des sciences de l’UQAM, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Les festivaliers y dégusteront des ramen et du whisky japonais, tout en regardant le film culte Tampopo et en écoutant des DJ. Puis, jusqu’au 16 octobre, il sera possible de goûter et de voter pour ses ramen préférés dans 24 établissements participants à travers la ville, qu’ils soient japonais ou non. Un passeport spécial permettra également de disposer de rabais dans ces établissements. Soyez au rendez-vous comme les 40 000 personnes déjà inscrites à cet événement !

Ramen Ramen, du 11 au 16 octobre (soirée de lancement le 10 octobre).



