Dix épiceries spécialisées irrésistibles

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Pour que vous vous imprégniez à fond de l’automne, saison des provisions, voici 10 épiceries irrésistibles, telles des cavernes d’Ali Baba, remplies de produits de garde-manger, d’aliments frais, de divins nectars et d’autres douceurs qu’il fait bon (s’)offrir.

MONTRÉAL

Milano

En plein coeur de la Petite Italie, Milano vibre au son de la porte qui s’ouvre continuellement, des discussions de voisinage et du tintement des boîtes et bouteilles qu’on dépose sur le comptoir. Le regard passe des pâtes fraîches aux dolce, des centaines d’huiles d’olive aux mille fromages étalés dans les frigos. Ce haut lieu de la cuisine italienne n’a pas son pareil. Fondé en 1954 par les frères Angelo et Vincenzo Zaurrini, l’endroit est un hymne aux saveurs méditerranéennes, mais aussi une véritable épicerie de quartier avec des fruits et légumes, des produits laitiers, des conserves et des condiments de toutes sortes, dont certains faits au Québec. On s’y rend autant pour les besoins quotidiens que pour les jours de fête où l’on cherche à se faire plaisir.

6862, boulevard Saint-Laurent

Le Petit Dep

L’équipe du Petit Dep a converti un ancien dépanneur sis dans un local datant de 1822 en épicerie fine et café. Depuis 2015, les amateurs de produits locaux, de bons boires et de café troisième vague en poussent la porte turquoise, qu’on remarque de loin. Et qu’est-ce qu’on y trouve une fois entré ? Beaucoup de condiments, d’assaisonnements et de tartinades. Des miels, des cafés, des vins, des douceurs sucrées. On peut même y faire une jolie boîte cadeau personnalisé — belle idée ! Produits corporels et accessoires de maison viennent agrémenter les stocks quasi 100 % québécois. Pour les fringales immédiates, les plats prêts à manger et les crèmes glacées sont à noter, tout comme la version buvette du Petit Dep, dans Griffintown.

Trois épiceries, dont l’originale, située au 179, rue Saint-Paul Ouest

Comptoir Sainte-Cécile

Lieu familial et rassembleur qui allie épicerie, restaurant et caviste, le Comptoir Sainte-Cécile ne cesse de nous émouvoir devant tant de bon et de beau. Les étalages sont bien garnis de produits d’épicerie spécialement choisis pour leur qualité. Le petit plus réside assurément dans l’offre impressionnante de bières et de vins québécois : une belle destination pour boire local. Le choix de prêt-à-manger congelé ou non sauvera bien des esprits en panne d’inspiration ! On ne saurait résister devant leur version maison du gâteau McCain et les canelés de Florian Goupy et Barbara Terrisse (Le canelé montréalais).

232, rue de Castelnau Est

Conserva

Installée dans le quartier Rosemont, l’épicerie spécialisée Conserva est un de ces endroits où l’on aime flâner pendant des heures. Ce projet porté par les chefs John Barros et Massimo Vincelli (anciennement au Hoogan et Beaufort) respecte les mêmes standards de qualité, vend des produits faits maison et propose quelques ajouts coups de coeur. On fait des provisions de fruits et légumes frais, de pâtes et condiments de la maison, on pige dans la belle variété de fromages québécois, de vins et de pains de la boulangerie Automne. Sans oublier un incontournable sandwich — parce que oui, on peut aussi y casser la croûte.

6604, rue Saint-Hubert

LAVAL

Les Minettes

Les Minettes, c’est l’univers de Marie-Claud et Pascale Rémond, deux soeurs aussi gourmandes et créatives que le fut leur père, le chef cuisinier Patrick Rémond, porte-étendard de la gastronomie québécoise. Sans surprise, leur boutique est une vitrine pour le savoir-faire d’ici et propose aussi des produits signatures, dont ses populaires craquelins. Pains et pâtisseries, condiments et tartinades, fromages, charcuteries, poissons, oeufs, épices. On y trouve aussi plusieurs vins locaux, quelques outils de cuisine, des pièces de céramique et les semences ancestrales de Bernard Lavallée. Les Minettes ratissent large et nous offrent d’un seul coup une virée du Québec en toute saison.

148, boulevard Sainte-Rose

CENTRE-DU-QUÉBEC

Magasin général Ste-Élizabeth

Les propriétaires de la fromagerie du Presbytère ont dépoussiéré l’ancien magasin général de Sainte-Élizabeth-de-Warwick pour y aménager une épicerie gourmande. Les frigos sont remplis de fromages, bien évidemment, mais aussi de pains, de charcuteries, de produits locaux tels que des confitures et des huiles, de plats préparés, de bières de microbrasseries et de vins québécois. La clientèle y trouve aussi des accessoires pour la maison et la cuisine, le tout avec le service personnalisé et chaleureux d’un commerce de village.

225, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

QUÉBEC

L’Échoppe, chefs épiciers

Lorsque le restaurant Le Hobbit a vendu ses ingrédients à prix doux à l’aube d’une énième fermeture pandémique, le constat était clair : les gens du quartier Saint-Jean-Baptiste avaient envie de bons produits, frais ou peu transformés. Et c’est ainsi que L’Échoppe, chefs épiciers a vu le jour, au printemps dernier. Dans ce magnifique local sont réunis boucherie, poissonnerie et pâtisserie d’un côté, légumes et fruits frais, pâtes fraîches et conserves maison de l’autre. Et des vins aussi, d’importation. Le long des grandes fenêtres qui donnent sur la rue Saint-Jean, quelques tables et une ardoise du moment viennent combler les envies, de midi à l’apéro.

714, rue Saint-Jean

Maude épicerie/laboratoire culinaire

Charmante adresse dans le quartier Limoilou, où la cheffe propriétaire Maude Desroches accueille la clientèle tant pour des produits d’épicerie et du prêt-à-manger que pour un repas sur place — les éloges pour les brunchs fusent de partout, d’ailleurs. Le tout, ultralocal et branché sur les saisons. L’espace épicerie propose la plupart des produits phares québécois, ainsi que les coups de coeur de la proprio. Ce qui distingue cet endroit des autres, c’est la présence de produits vendus en vrac. Un endroit qui chevauche bien la ligne entre commerce de proximité pratique et boutique aux mille et une tentations.

1501, chemin de la Canardière

ÎLE D’ORLÉANS

Épicerie Radis

Après trois ans d’activité dans la métropole avec son restaurant Radis, désormais fermé, Eve-Marie Gobeil Beaucage a déménagé à l’île d’Orléans pour y ouvrir l’Épicerie Radis. On y retrouve toujours ses classiques de la cuisine italienne végétalienne, et ceux qui la suivent vont être ravis de pouvoir s’approvisionner en fromages végétaux très réussis et goûter à des terrines de légumineuses surprenantes. L’endroit coquet est agrémenté des classiques de l’Italie qu’on imagine bien : pâtes, sauces, huiles, vinaigres, olives, miches, focaccias. Pendant la saison froide, l’épicerie ouvrira ses portes les vendredis et samedis, alors que le reste de la semaine sera consacré à diverses activités gourmandes, notamment à des ateliers culinaires prévus dès la mi-novembre.

6970, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

BAS-SAINT-LAURENT

Le jardin du bedeau

En plein coeur de Kamouraska, Le jardin du bedeau a l’âme d’un magasin général : c’est un lieu de rencontres et de réjouissances sans flafla, si ce n’est que pour certains produits sélectionnés avec coeur et papilles dégourdies. Qu’est-ce qu’on y trouve ? De tout. Réellement. D’une simple conserve de thon aux chics sardines du Portugal, d’un sac de farine locale à un croissant au fromage, on peut y faire des emplettes sans casser son cochon ou pencher vers les plaisirs et les découvertes. Les frigos sont remplis de victuailles prêtes à manger ou à cuisiner, et les tablettes débordent de bières et de vins. Et comme dans tout magasin général qui se respecte, on peut acheter tout plein de bonbons pour quelques sous. Charmant !

60, avenue Morel, Kamouraska