Nouveautés, événements, activités éphémères, incontournables… Chaque samedi, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Mais cette semaine, c’est un Bloc-notes gourmand un peu particulier qu’il présente : il vous propose quelques bonnes adresses pour impressionner amis et famille lors de votre toute prochaine réception de l’Action de grâce.

Les Minettes

On fait le plein d’indispensables du garde-manger local chez Les Minettes, deux sympathiques « marchandes de gourmandises » ayant pignon sur rue dans le Vieux-Sainte-Rose, à Laval. Marie-Claud et Pascale Rémond ont concocté une gamme de produits aux flaveurs audacieuses. Des exemples ? Le coulis de melon et pastis (parfait pour glacer un poulet de grain), le vinaigre à l’estragon (pour rehausser une poêlée de champignons sauvages d’ici) ou une de leurs confitures aux petits fruits locaux (pour accompagner un cake maison). On attrape au passage quelques bonnes bouteilles — elles tiennent notamment en boutique les crus du Vignoble de la Bauge, du Domaine du Nival et des Bacchantes, pour n’en nommer que quelques noms — et de la jolie vaisselle artisanale. 148, boul. Sainte-Rose, Laval.



Photo: Daphné Caron

BBQ Québec

La météo s’annonce clémente ? On planifie une réception à l’extérieur, méchoui compris. Pour s’équiper, du barbecue au charbon de bois en passant par le fumoir et les ustensiles, direction BBQ Québec, où des experts sont à même de nous conseiller. En plus de proposer des appareils et des accessoires spécialisés, les frères Maxime et Jean-Philippe Lavoie et leur équipe ont imaginé une collection d’épices et de sauces pour tous les goûts. À essayer : la nouvelle sauce pomme sucrée, qui fera un malheur sur des côtes levées, promettent-ils. 472, rue Jean-Neveu, Boucherville (on trouve aussi des magasins à Montréal, à Québec, à Laval et à Saint-Jean-sur-Richelieu).

Photo: BBQ Québec

Autour de la table

Ce charmant café-boutique propose non seulement de la vaisselle façonnée par des artisans locaux, comme Atelier Tréma, Pas Mon Style ou Maison Bélanger, mais aussi un assortiment de linge de maison et de petits accessoires déco qui enjoliveront notre table du 10 octobre. Autre raison de passer par la boutique du Vieux-Saint-Jean : la section garde-manger, remplie de délices locaux signés Allo Simonne, La Lichée, Kanel, La Ferme Humminghill et bien d’autres marques nichées qu’on aime. 292, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Photo: Valérie Guay-Bessette

Marché Ferme Beaulieu

Dans les Cantons-de-l’Est, la réputation du marché de la Ferme Beaulieu, à Waterville, n’est plus à faire. Si on prévoit d’organiser un brunch de l’Action de grâce, on fait un détour par cette boutique gourmande pour s’approvisionner en viennoiseries et en pains artisanaux faits de farines bios et locales, sans oublier les tartes et le prêt-à-manger. Les propriétaires y vendent en outre une sélection de légumes biologiques cultivés dans les champs des Vallons maraîchers, à quelques kilomètres de là. 3700, route 147, Waterville.

Demain peut-être

Ici, on peut dénicher de petits trésors, dont des antiquités datant d’époques plus ou moins lointaines, pour enjoliver notre tablée festive. En plus d’offrir une seconde vie à ces objets anciens, les propriétaires se font un devoir de faire rayonner des artisans contemporains triés sur le volet. Deux univers se côtoient donc dans un décor éclectique, mais chaleureux. 226, rue Notre-Dame, Donnacona.



Photo: Demain peut-être

