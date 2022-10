Quelles options pour un thé local ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Il ne pousse pas de Camellia sinensis au Québec. Cette plante, dont le nom commun est « théier » et avec laquelle on fait du thé, est cultivée en Asie dans un sol acide en plein coeur des montagnes et dans des conditions d’humidité très élevée. Elle n’arriverait pas à survivre sous notre climat. Impossible de produire un thé local, donc. Mais que les locavores ne désespèrent pas pour autant ! Bien qu’ils ne risquent pas de boire de sitôt un Earl Grey ou des perles du dragon faits ici, certaines options locales s’offrent à eux. Nous vous les faisons découvrir à l’occasion du Festival du thé qui a lieu samedi à Montréal et le 15 octobre prochain à Québec.

Pour « locavoriser » sa consommation de thé, il faudra inévitablement passer à la tisane. En effet, aucune plante cultivée ici ne contient la théine que l’on retrouve dans le Camellia sinensis. Heureusement, boire la forêt boréale est une expérience délicieuse et rendue plutôt accessible grâce à des compagnies d’ici qui sont de plus en plus nombreuses à offrir des concoctions locales.

C’est d’ailleurs la mission que se sont donnée Karina Hammond et Nathalie Morand lorsqu’elles ont fondé la Tisanerie Mandala, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, il y a de cela maintenant dix ans. À l’intérieur de leur toute petite boutique de type caverne d’Ali Baba, on trouve plus de 75 tisanes naturelles, biologiques, faites à la main dans leur atelier et dont les ingrédients ont été cueillis avec soin par des producteurs locaux. Avec leurs créations originales, elles tentent de rendre la forêt québécoise accessible à tous, une gorgée de tisane à la fois.

Des possibilités infinies

« On a de bien belles plantes ici, qui font d’excellentes infusions », s’exclame Karina Hammond avec un enthousiasme contagieux. On pense entre autres au thé du Labrador, « qui n’est pas réellement un thé », mais dont le goût tout doux s’accorde parfaitement avec les arômes boisés et herbacés de notre forêt. Elle cite en exemple leur tisane Roi du Nord, un assemblage dudit thé du Labrador, de romarin, de baies de genévrier et de sauge. Nathalie Morand, chef tisanière, s’est inspirée de Val-d’Or, sa ville natale, pour créer ce mélange aux arômes nordiques qui plaît tout particulièrement à la clientèle.

Aucune plante locale ne peut cependant se targuer de réellement reproduire le goût du thé, selon Marie-Chantal St-Pierre, de la petite entreprise familiale Les thés de Charlevoix, établie à Baie-Saint-Paul. Elle aussi se spécialise en tisanes du terroir et mise quasi exclusivement sur des plantes récoltées à la main, sur leur terrain charlevoisien. Elle note qu’il y a l’épilobe à feuilles étroites, une plante indigène aux jolies fleurs mauves qu’on prépare en tisane, dont le goût rappelle quelque peu le thé noir Orange Pekoe, léger et fruité. Fin des comparaisons.

Autrement, l’herbier québécois permet aussi de concocter des boissons plus fruitées, en utilisant par exemple des petits fruits d’ici séchés, comme les bleuets sauvages, le sureau, les mûres, la fraise ou la canneberge, entre autres, ou des tisanes plus fleuries, avec la douce camomille, la mélisse rappelant le citron, l’achillée millefeuille ou la mauve du Québec. En fait, les possibilités sont quasi infinies… si on a le temps de faire des tests de goût ! Selon Marie-Chantal, « cela peut nous prendre jusqu’à un an pour développer une nouvelle tisane ».

Et si on veut vraiment un thé noir ou vert ?

« Le mieux est d’encourager des petites boutiques locales qui s’approvisionnent auprès de producteurs étrangers minutieusement choisis », explique Marie-Chantal St-Pierre, qui a accepté l’idée qu’il y aura toujours une demande pour du thé provenant d’autres pays.

C’est pourquoi elle a décidé de « locavoriser » au mieux ses trois assemblages de thé, un noir et deux verts, afin de répondre aux besoins de sa clientèle. « On en a goûté plusieurs pour en choisir un noir et un vert qu’on a ensuite aromatisés le plus possible avec des plantes locales. » Chez Les thés de Charlevoix, le thé noir se marie donc à l’orange, aux bleuets et aux pétales de rose dans le mélange Orange ou bleuet. Le thé vert, quant à lui, est assemblé avec des fleurs d’hibiscus, des fraises, de la rhubarbe et du lilas dans le mélange Matin ensoleillé et avec des fruits des champs et de la camomille dans Le temps d’une baie.

Malgré tout, Marie-Chantal rêve toujours d’un thé québécois. « Au départ, on voulait vraiment faire pousser du Camellia sinensis en serre », affirme-t-elle. Le projet a connu quelques embûches et ne s’est pas encore réalisé, mais il est encore et toujours dans les cartons. À boire dans quelques années, peut-être ?



Des compagnies d’ici qui offrent des tisanes locales Camellia sinensis : une dizaine de tisanes dont les ingrédients sont issus du terroir québécois Pilki : des infusions boréales mettant en vedette, entre autres ingrédients, le sapin baumier, le pin blanc et le thé des bois Délice boréal : des tisanes faites à partir de plantes sauvages du Nunavik Gourmet sauvage : quelques variétés d’infusions originales, dont leur populaire Nuit boréale, à la monarde, au myrique baumier et au sapin

