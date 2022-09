Le «snunch», ou le grignotage sensé

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les Québécois adorent les collations, mais avouons-le franchement, il est bien rare que les grignotines s’avèrent très saines. Au royaume du snack, les croustilles, biscuits, barres chocolatées et craquelins l’emportent largement sur les crudités, fruits, yaourts et autres smoothies. Cependant, pour faire un choix santé sans rogner sur le plaisir, il existe une solution : le snunch. Comment ça, vous ne connaissez pas encore ?

Il y a trois ans, quand le docteur en nutrition, auteur et créateur du populaire site Web Bon pour toi, Hubert Cormier, a entendu parler du principe du snunch, il en a tout de suite vu le potentiel. Il n’a d’ailleurs pas été le seul, parce que le mot-clic #snunch est suivi par près de trois millions d’internautes sur TikTok ; on imagine ainsi aisément le succès que cette nouvelle tendance remporte tous réseaux sociaux confondus.

Qu’est-ce que le snunch ? Il s’agit de la contraction des mots « snack » et « lunch », ce qui signifie qu’un snunch est plus copieux qu’un en-cas, mais moins qu’un repas. Il est aussi nettement plus équilibré que la majorité des collations que nous ingurgitons. Une formule séduisante au sein d’une société québécoise dont les habitants sont de moins en moins adeptes des trois repas quotidiens traditionnels et de plus en plus tentés par des collations ultratransformées qui se trouvent à portée de main. En fait, plus de la moitié d’entre nous sont friands de ces grignotines… qui représentent à elles seules 23 % des calories que nous consommons chaque jour !

Tout spécialiste en nutrition soit-il, Hubert Cormier a lui aussi déjà succombé à cette tentation : « Je n’ai pas toujours le temps de me préparer de bons petits plats équilibrés, raconte-t-il. Alors, quand mon ventre gargouille, que je suis stressé et que je n’ai rien de prêt, j’engloutirais n’importe quel aliment, peu importe sa valeur nutritive. » Un réflexe encore plus naturel, selon lui, depuis l’avènement du télétravail, puisqu’en travaillant chez soi, on a en tout temps accès à son frigo et à son garde-manger. Voilà pourquoi il a décidé de se lancer dans l’élaboration d’un livre consacré aux snunchs.

L’art du « snunch »

Le snunch est par essence l’assemblage de produits peu ou pas transformés, que l’on présente individuellement comme on le ferait dans un bento. Il a pour fonction de combler notre appétit et de nous fournir assez d’énergie pour éviter les coups de barre. Mais attention ! Il ne s’improvise pas et doit comporter certains éléments clés.

« Un bon snunch intègre tout d’abord des fruits et des légumes peu caloriques, riches en fibres et qui ne nécessitent pas beaucoup de préparation, comme des tomates cerises, des lanières de poivron, des quartiers de pomme ou des dattes séchées », explique Hubert Cormier. Il faut aussi s’assurer qu’il contient des protéines (morceaux de fromage, cubes de poitrine de poulet ou de tofu du souper de la veille, mélange de noix, poisson en conserve, oeufs durs, etc.) ainsi qu’une source de grains entiers (craquelins, tortilla cuite, petit muffin au son, riz brun, etc.). « Il est aussi possible d’y intégrer des aliments du commerce, en privilégiant ceux qui sont les moins transformés et qui n’ont pas une liste d’ingrédients à rallonge », précise l’expert.

Cette approche nous permet de savourer des minirepas à la fois équilibrés et adaptés à nos goûts et à notre mode de vie personnel. Ils laissent aussi place à la créativité, comme le prouvent les 100 déclinaisons très simples ou un peu plus élaborées proposées par le nutritionniste dans son livre. « Les snunchs que j’ai conçus, qui totalisent entre 300 et 350 calories chacun, équivalent à la moitié d’un repas », explique-t-il. Il serait donc logiquement possible de consommer six snunchs différents par jour à la place des repas traditionnels. Mais en réalité, il faut plutôt les voir comme des alliés de notre quotidien. Comme l’indique Hubert Cormier : « Si une personne se lève très tôt, elle peut ressentir de la faim à 10 h. Il lui est donc possible de manger un snunch en attendant son repas de midi ou 13 h. Et si une autre s’entraîne sur l’heure du midi et manque de temps, elle peut profiter d’un snunch avant et après sa séance de sport en remplacement de son repas. Toutes les variations sont possibles. »

Nutrition et plaisir

Lorsqu’on feuillette le livre Snunch !, on n’a pas vraiment l’impression que la diète est au rendez-vous. On y trouve des muffins anglais tartinés de cretons, des morceaux de pizza, des sushis, des bouchées de macaroni au fromage et même des minibeignes. C’est tout à fait normal, selon le nutritionniste, qui préconise une alimentation variée et équilibrée plutôt que des régimes stricts.

« La notion de plaisir est primordiale, souligne-t-il. On ne se prive plus d’une chose dont on a envie, tant qu’on en consomme avec modération. » C’est ce qui explique qu’un même snunch combine par exemple une baguette de gravlax, des rubans de concombre, des morceaux de pamplemousse, des noix et des brisures de chocolat blanc. Ou bien qu’il contienne une brochette de souvlaki mariée à une sauce tzatziki, un bol de quinoa et de légumes ainsi que des canneberges séchées.

De petites douceurs de moins de 100 calories (chocolat, jujubes, bouchées sucrées, etc.) sont aussi proposées en extra pour renforcer le plaisir de la dégustation. « Avec ce livre, je souhaite vraiment inspirer les gens, leur faire comprendre qu’une alimentation saine peut vraiment être savoureuse et facile à intégrer dans notre quotidien, aussi effréné soit-il. »

Hubert Cormier s’avoue d’ailleurs lui-même gourmand : « Moi, la cuisine sud-américaine, les plats épicés, les tortillas, les haricots noirs, le maïs, j’adore ça. Vous en trouverez donc plusieurs exemples dans Snunch ! Et si vous aimez vraiment certaines recettes, rien ne vous empêche d’en multiplier les ingrédients pour les transformer en repas complets pour vous et votre famille ! » Décidément, la tendance des snunchs est bien séduisante. Serez-vous le prochain à l’adopter ?

Snunch ! 100 combos rapidos pour le boulot, sur le go et en solo

Hubert Cormier, Saint-Jean éditeur, Laval, 244 pages



