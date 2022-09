Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Gastronomie québéco-exotique

Pressé de foie gras de canard et chutney tahitien, tartare de crevettes à la vanille et gaspacho exotique, magret de canard et fraîcheur de fraises et rhubarbe… le menu du Lloyd, restaurant de l’hôtel Marriot Montréal Château Champlain, et de son nouveau chef exécutif Kevin Mougin, originaire de la Bretagne et tout droit débarqué de la Polynésie française, surprend avec ses plats inspirés du terroir québécois et teintés d’influences exotiques. Pas d’inquiétude cependant, le chef a aussi pensé aux palais moins aventureux, qui se régaleront quant à eux de plats plus classiques tels que la bavette de boeuf à l’échalote ou le burger décadent aux oignons caramélisés et fromage Comtomme. Les desserts, confectionnés par le chef pâtissier Sylvain Vivier, et la carte des vins, qui propose de très bons crus italiens notamment, élaborée par Claude Laporte — première femme sommelière du restaurant français Le Bois sans Feuilles, trois étoiles au guide Michelin, viennent parfaitement compléter une expérience gastronomique de haute volée. Quant au décor, signé Sid-Lee et divisé en trois sections — un lounge, un espace communautaire avec de grandes tables conviviales et une salle à manger plus formelle —, il propose une ambiance apaisée et feutrée avec une touche d’inspiration mid-century. Ouvert pour le dîner et le souper, ce restaurant au centre-ville de Montréal offre un cadre chaleureux et intime, surtout à ceux qui auront pris soin de réserver une table lovée dans une alcôve. Un conseil, ne pas hésiter à finir avec le Bleu glacé, une crème glacée au fromage bleu, brioche rôtie et compotée de rhubarbe, huile de roquette. Les palais audacieux en seront ravis !

Restaurant Lloyd, 1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal.

À vos shakers !

Photo: Demandre communications

Le festival Invasion cocktail est de retour pour une 9e édition 100 % en présentiel ! Fondé en 2014, l’événement s’est hissé au fil des années parmi les acteurs clés de la culture cocktail au Québec. Reconnu sur la scène internationale, le festival a accueilli à Montréal de grands noms de la mixologie à travers les années et est aussi à l’origine du Bartender Bootcamp, une compétition éducative qui s’adresse à la nouvelle génération de bartenders. « Que vous soyez curieux, amateur ou professionnel, le festival offre des options pour tous, affirme la cofondatrice de l’événement Maryline Demandre. Notre mission est de faire briller la culture cocktail québécoise à travers différentes expériences événementielles. » Au programme cette année, soirées festives avec stations de dégustation et animation DJ et ateliers de création de cocktails, le tout placé sous le signe de l’Italie.

Mamma Mia ! Invasion cocktail, du 20 au 30 septembre dans plusieurs restaurants de Québec et de Montréal.

Bonheur fruité

Photo: Simon Turcotte Confiturier

À la recherche d’un cadeau d’hôte savoureux, original et local pour votre prochaine réception de l’Action de grâce ? Avec les produits du confiturier Simon Turcotte, vous êtes certains de faire des heureux ! Simon et désormais sa fille Jeanne se sont donné pour mission de créer des confitures artisanales du terroir haut de gamme, tout en respectant la philosophie du commerce biologique et équitable. La majorité des fruits choisis proviennent du Québec, de préférence de culture écologique ou sauvage. Au menu, des confitures de bleuets sauvages à l’érable, de poire, eau-de-vie et fleur de thym, de baies noires poivrées, de camerises, ou encore d’airelles et d’argousier, ainsi que des gelées, compotes et autres moutardes aux saveurs tout aussi locales. Que du bonheur pour les papilles !

Boutique Simon Turcotte, 531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare ou achat en ligne.