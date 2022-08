La forêt du Québec en bouteille

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Basée à Alma, au Lac-Saint-Jean, l’entreprise Kwe Cocktails veut faire découvrir aux Québécois (et au monde entier) les saveurs et richesses de la forêt boréale.

Derrière la compagnie Kwe Cocktails se cachent deux entrepreneures jeannoises dans la trentaine, Jessica Côté et Eve-Marie Gravel, réunies par leur intérêt pour la mixologie et les épices boréales. Elles ont démarré le projet de façon artisanale en 2017. Cinq ans plus tard, leur gamme compte une douzaine de produits, majoritairement des sirops et des tonics sans alcool, qui sont distribués dans près de 300 points de vente au Québec et au Canada.

Les deux amies d’enfance ont commencé à expérimenter à la bonne franquette. « On ne trouvait pas de recettes de cocktails qui mettaient en avant les saveurs boréales. On a donc commencé à créer nos propres recettes sur un comptoir de cuisine, en s’amusant ! » se souvient Jessica.

Le biologiste Fabien Girard les a notamment guidées dans leur quête des ressources insoupçonnées de la forêt boréale, écosystème riche qui traverse le Québec d’est en ouest au-delà du 48e parallèle.

« Lorsqu’on a commencé, il y a cinq ans, les gens ne savaient pas ce que pouvait goûter la nordicité. Il n’y avait rien du genre sur le marché. Plusieurs s’attendaient à ce que tout goûte la gomme de sapin. Mais la forêt boréale, c’est tellement plus complexe que ça, soutient Jessica. Fabien nous a fait découvrir des affaires tellement différentes ! Grâce à ce qu’on trouve dans la forêt, on peut aller chercher des arômes de citron ou de citronnelle, et la pousse de sapin goûte la barbe à papa… On peut aller vers des goûts précis et délicats. »

Une question de racines

Le mot Kwe, qui est utilisé comme salutation dans plusieurs langues autochtones, s’est imposé de façon naturelle pour le nom de l’entreprise. « Je suis d’origine autochtone et, ayant déjà travaillé au Site Traditionnel Huron à Wendake, j’avais déjà commencé à goûter et à travailler avec les produits de la forêt. Je trouvais qu’il y avait là quelque chose d’intéressant qui goûtait chez nous. Kwe Cocktails représente bien qui nous sommes, Eve-Marie et moi : le métissage, la volonté d’apporter la forêt dans le verre des consommateurs et de promouvoir les épices boréales à travers la mixologie. »

Les amateurs de cocktails qui ont envie d’élargir leurs horizons peuvent par exemple se concocter un gin tonic forestier en utilisant leur tonic composé de thé du Labrador, de poivres des dunes, de cèdre et de comptonie voyageuse, ou encore un mojito boréal grâce à leur sirop de menthe sauvage.

Le succès est au rendez-vous et l’entreprise tente aussi le coup du côté des prêts-à-boire, toujours sans alcool, avec un soda tonic aux accents boréaux qui comprend du poivre des dunes, du myrique baumier, de la baie de genévrier et de l’épinette noire. Une sumacade, sorte de limonade pétillante faite à partir d’infusion de sumac et de menthe sauvage, est également sortie de la nouvelle usine de l’entreprise, inaugurée en 2019 à Alma.

« Les prêts-à-boire sans alcool permettent de modérer notre consommation et donnent l’option d’ajouter de l’alcool si on le veut. Mais s’il y a déjà de l’alcool, c’est impossible de l’enlever. J’aime donner l’option aux consommateurs », explique Jessica Côté à propos du choix de Kwe Cocktails de se concentrer sur les produits non alcoolisés.

Cueillir au bon endroit

Pour parvenir à offrir une panoplie de saveurs, Kwe Cocktails compte sur un réseau de cueilleurs professionnels, principalement au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Chacun doit s’assurer de respecter les critères qu’on a établis dans le cadre de notre politique d’approvisionnement : respecter les étapes de cueillette du produit, choisir le bon moment pour le cueillir, s’assurer de respecter la capacité de renouvellement des ressources », illustre Jessica, qui est aussi à la barre d’une bleuetière familiale avec ses frères.

« On est toujours à la merci de la nature. Par exemple, parfois, il n’y aura pas de myrique baumier au moment opportun. On va donc s’approvisionner sur la Côte-Nord, mais à des dates différentes. »

L’ancrage régional de Kwe Cocktails a également bien servi l’entreprise, qui réalise près de 50 % de ses ventes au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un pari qui n’était pas gagné d’avance pour un produit somme tout niché. « C’est peut-être plus facile de lancer un produit de niche dans les grands centres, où la population est plus dense. Mais les gens de la région ont été très réactifs quand on a lancé nos premiers produits et ont tout de suite embarqué », se réjouit Jessica.

Ces premiers succès donnent des idées de grandeur aux deux entrepreneures, qui rêvent de voir leurs produits distribués partout au Canada et même à l’extérieur de nos frontières. « Mon rêve serait de faire découvrir les saveurs uniques de la Boréalie à travers le monde de la mixologie. On souhaite démocratiser les arômes de la forêt boréale. Pour cela, on veut que nos produits soient plus connus et, éventuellement, distribués dans le réseau des épiceries, pour que tout le monde puisse se craquer une canette de soda s’il veut goûter la forêt ! »



Recette de mocktail au melon

INGRÉDIENTS Les sirops de Kwe Cocktails peuvent s’utiliser bien sûr en cocktails, mais aussi dans de l’eau pétillante, sur de la crème glacée, dans des desserts ou dans des mocktails. 1 oz de sirop Menthe Sauvage Kwe Cocktails 1 quartier de melon pressé 3 traits de bitter à l’orange Environ 2 oz d’eau pétillante Des glaçons Feuilles de menthe PRÉPARATION Presser le melon à l’aide d’un pilon dans un coquetelier. Ajouter le sirop et les glaçons, puis secouer vigoureusement. Verser le mélange dans un verre en le passant au tamis. Ajouter l’eau pétillante, des glaçons, quelques traits de bitter à l’orange et garnir de feuilles de menthe.