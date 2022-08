Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Festival de cuisine coréenne

Photo: Pocha MTL

Le festival de cuisine de rue coréenne POCHA s’installe au MR-63, à l’intersection des rues Peel et Ottawa dans le quartier Griffintown à Montréal, du vendredi 19 août au dimanche 21 août. De l’abréviation coréenne pour désigner « pojang macha », « pocha » fait allusion aux tentes et aux étals de nourriture de rue que l’on retrouve un peu partout dans les villes coréennes comme Séoul et Busan.

Ces trois jours de célébration seront l’occasion idéale de goûter aux classiques culinaires, comme le poulet frit coréen, le K-BBQ, les crêpes coréennes et les populaires kogos, des pogos aux garnitures originales. De plus, le festival propose une programmation des plus divertissantes, incluant des DJ et des spectacles de danses traditionnelles coréennes. De spectaculaires séances de Random Dance Play seront aussi offertes tout au long de la fin de semaine, au bonheur des amateurs de K-pop, alias la musique populaire coréenne. Visiblement, cela s’annonce comme une grande fête de quartier qui saura rassembler les adeptes de cuisine et de culture coréennes de toute la ville.

Vendredi 19 août : 17 h - 22 h

Samedi 20 août : 12 h - 22 h

Dimanche 21 août : 12 h - 19 h

facebook.com/pochamtl

Des coffrets fromagés

Photo: NIBBL

Que ce soit pour un pique-nique, un souper en famille ou entre amis, les fromages d’ici sont appréciés de plusieurs. Les coffrets Nibbl. consistent justement en boîtes gourmandes comprenant des fromages variés, une planche de dégustation, et accompagnées de conseils d’experts pour construire un plateau de fromages à déguster comme des pros !

Par exemple, le coffret « grand formaggi » est composé de cinq fromages différents, d’une crème de balsamique, de capicollo au poivre, d’étiquettes pour identifier les fromages, d’une râpe à fromage et d’un joli linge de cuisine. Il est idéal pour les grandes tablées conviviales, allant jusqu’à 12 personnes. À noter que la livraison des boîtes se fait dans la plupart des régions du Québec. Bonne dégustation !

Les boîtes coûtent entre 60 $ et 215 $ selon les fromages choisis et la taille du coffret.

nibblcheese.com

Des burgers véganes

Photo: Bvrger

Le chef et restaurateur Christian Ventura ouvre Bvrger, une nouvelle adresse végane sur la rue Notre-Dame Ouest dans le Vieux-Montréal, près d’un an après l’ouverture prévue. À la barre des restaurants Sushi Momo, Casa Kaizen (tacos d’inspiration mexicaine et japonaise) et Nopalito (sandwicherie mexicaine), il conçoit également les menus de Bloom sushi botanique, qui vient d’ailleurs d’ouvrir une nouvelle succursale dans le Quartier des spectacles.

Bvrger met évidemment en valeur les burgers véganes. Fidèle à ses habitudes, Christian Ventura explore les textures et les saveurs, afin d’assurer une expérience gustative agréablement surprenante à ses convives, véganes ou non. La grande friture de certaines boulettes, comme celle du burger K-Town et l’abondance de sauce et de mayonnaise véganes font toutefois en sorte qu’on a du mal à goûter au « foulet », l’imitation de poulet. En revanche, les frites sont franchement réussies, parfaitement croustillantes à l’extérieur, sans être trop colorées. De plus, les adeptes de laits frappés seront ravis par les NoMilk Shakes à base de boisson d’avoine, aromatisés, entre autres, aux fraises, au chocolat et au caramel salé.

401, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

groupechristianventura.com