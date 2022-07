Les Premiers Vendredis soufflent ses dix chandelles

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Du 5 au 7 août, Les Premiers Vendredis continuent de célébrer leurs dix ans et délaissent, le temps d’une fin de semaine, le Parc olympique pour le Vieux-Port de Montréal. À cette occasion, le festival de cuisine de rue n’a prévu que le meilleur. Tour d’horizon.

Trinquer à dix ans d’existence ! En août, l’événement montréalais incontournable de la cuisine de rue Les Premiers Vendredis met les petits plats dans les grands avec une programmation « best of » de trois jours au quai de l’Horloge cette fois, après avoir déjà mis à l’honneur cette année le Mexique et le Brésil et en attendant les saveurs vietnamiennes et celles de la Soul Food dans les prochains mois. Depuis 2012, son succès ne tarit pas. Le festival investit en effet l’esplanade du Parc olympique de juin à octobre et rassemble quelque 3000 convives par soir sur cette immense terrasse éphémère. Ceux-ci peuvent, d’année en année, se délecter d’une cuisine variée proposée par une cinquantaine de restaurateurs en version food trucks dans une ambiance chaque fois inclusive.

Pendant le tout premier week-end du mois d’août, la fête sera à son apogée et promet d’être grandiose avec plusieurs prestations musicales, dont celles de Soraï, Ketsmy, Malia Laura et Bel and Quinn, mais aussi une vue privilégiée sur les feux de Loto Québec du dimanche 7 août.

Le Petit Vibe

Le réputé snack-bar filipino-américain, anciennement situé dans Côte-des-Neiges et désormais installé au Central, figure parmi les invités d’honneur des Premiers Vendredis du mois d’août. L’établissement, qui sera évidemment présent dans un food truck, propose notamment des birria Tacos, où bœuf, fromage et sauce giniling aux tomates, typiquement philippine, se mélangent subtilement dans une tortilla, tout comme des lumpias, genre de pâté impérial, des locos moco hawaïens, des burgers et hot dogs eux aussi aux saveurs très philippines, et leurs fameux tater tots et salade de macaronis. Décidément un immanquable de la 10e édition du festival !

Ono Pokii

Les Premiers Vendredis emmèneront également les visiteurs les plus gourmands loin dans la gastronomie internationale, direction Hawaï. Ono Pokii, second invité d’honneur des dix ans du festival, qui a pignon sur rue à Westmount, prépare de délicieux bols poke ultrafrais dans la plus pure des traditions de l’archipel du Pacifique. On y trouve aussi plusieurs soupes et ramens, dont le Saimin hawaïen, où se rencontrent dans l’assiette des nouilles, du poulet grillé, des carottes, du maïs, du chou frisé, des poivrons rouges, des échalotes et des algues grillées. Ono Pokii n’échappe pas à la frénésie entourant le thé aux perles avec d’innombrables versions à créer soi-même.

Spice Bros

Le Spice Bros, que l’on retrouve dans l’agglomération montréalaise à plusieurs adresses, aura lui aussi droit à une place de choix aux Premiers Vendredis. Cet autre invité d’honneur, représenté au quai de l’Horloge par un food truck très attendu, offre une cuisine indienne aux influences ultras modernes… et québécoises ! Leur plat signature est sans aucun doute la poutine poulet au beurre, fusion de ces deux spécialités à l’opposé l’une de l’autre et qui mélange des frites épicées et du fromage en grain baignant dans le délicat mets indien. Des pains naans, samossas et un sandwich au poulet frit, lui aussi avec une sauce au beurre, sont également au menu.

Boba boba

Les thés aux perles de tapioca originaires de Taïwan, et déclinés un peu partout en Asie, auront la cote aux Premiers Vendredis avec la présence du stand de Boba boba. Avec trois adresses à Montréal, dont l’une sur la rue Sainte-Catherine, Boba boba compte tellement de recettes de bubble teas sur sa carte qu’il y a même un top-10 ! Du boba au lait traditionnel aux plus funky au sucre caramélisé, au melon ou encore à la gelée de fruits, en passant par ceux au yogourt ou à la crème tornado pour les plus grosses faims, le moins que l’on puisse dire, c’est que chacun pourra y trouver sa perle rare.

Papi Churros

Dessert emblématique de la cuisine de rue, le churro est plusieurs fois mis en valeur lors des célébrations des dix ans des Premiers Vendredis. C’est notamment le cas avec Papi Churros, qui stationnera son food truck itinérant dans le Vieux-Port de Montréal à cette occasion. Le Papi Churros, qui déclare confectionner les meilleurs churros du Québec, prépare ainsi des recettes les plus classiques, au dulce de leche par exemple, aux plus extravagantes, comme ces incroyables crèmes glacées molles engouffrées dans un cornet de churro, évidemment, et nappées de garnitures plus sucrées les unes que les autres.

L’été des festivals culinaires bat son plein S’il est certainement l’événement gastronomique phare au Québec cet été, Les Premiers Vendredis n’est pas le seul à ravir les papilles des amateurs de bonne chère de la province. On retient aussi le festival Vins et histoire de Terrebonne qui fera son retour les 5, 6 et 7 août à l’Île-des-Moulins, dans la vieille ville, pour une 24e édition après une pause forcée, pandémie oblige. Le coup d’envoi des festivités sera donné avec une soirée vins et fromages le vendredi soir. Deux journées seront ensuite consacrées à la découverte grâce à la participation d’une vingtaine d’exposants vinicoles locaux et internationaux. À noter également POCHA MTL, festival consacré à la culture et à la cuisine de rue sud-coréenne, qui aura lieu pendant trois jours, du 19 au 21 août, dans Griffintown, au corridor culturel MR-63. Les invités coréens Chef Cha et Chef Park seront de la partie pour proposer leurs spécialités, dont les barbecues, poulets frits, crêpes, bibimbaps et autres kogos — les pogos revisités à la sauce coréenne — dans une atmosphère très K-pop.