Bloc-notes gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Un peu de légèreté

BSA (bière sans alcool), une marque québécoise qui se spécialise dans la création de bières de microbrasserie sans alcool, présente son nouveau projet de l’été : Super légère. Comme son nom l’indique, Super légère propose une gamme de trois bières ne contenant que 2 % d’alcool. Une combinaison entre une bière classique et une sans alcool.

La NEIPA fruitée a été conçue avec des houblons Citra, Mosaic, Simcoe et Cascade qui lui confèrent des notes subtiles de mangue et de pamplemousse. Une bière au corps trouble en parfait équilibre entre amertume et fraîcheur. La Sure fraise est d’inspiration allemande à saveur de fraise. Douce, équilibrée et rafraîchissante, c’est une bière fruitée parfaite sur une terrasse en plein soleil. La Blonde pilsner tchèque est brassée avec du houblon Saaz. Facile à boire, vivifiante et croquante, cette bière est polyvalente ; elle plaira autant aux puristes qu’aux amateurs de classiques.

Offertes dans les supermarchés et boutiques spécialisées, au coût de 4,20 $ | superlegere.ca

Nouvelle porte d’entrée

L’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec (AATGQ), mieux connue sous l’appellation Terroir et saveurs du Québec, présente son nouveau site Internet ainsi que sa nouvelle image de marque, ce qui lui permettra de redéfinir son positionnement en tant que chef de file en tourisme gourmand au Québec.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous présentons le fruit de notre travail », mentionne Odette Chaput, directrice générale de l’AATGQ. « Avec ce tout nouveau site Web, nous avons pris soin de mettre en lumière différentes expériences pour découvrir le terroir québécois et pour vivre des rencontres passionnantes qui révèlent un savoir-faire unique. Notre nouveau site est donc en mode séduction pour conquérir le cœur et les pailles des touristes et excursionnistes adeptes de saveurs locales. »

Créé par l’agence Parkour3, le nouveau site Web offre aussi un espace complet réservé aux professionnels de l’agrotourisme et du tourisme gourmand : actualités, événements, formations, programmes d’aide, services d’accompagnement, études, etc. Tout y est pour accompagner les entreprises dans le développement de leur offre.

terroiretsaveurs.com

Collation bio et locale

Grâce à un partenariat entre Marie-Josée Richer, dragonne et cofondatrice de la compagnie de collations et de déjeuners biologiques Prana, et Sébastien Angers, agriculteur de la ferme l’Odyssée, une toute nouvelle collation de graines de citrouille biologiques débarque sur les étals : Löka. Cultivées à Sainte-Monique-de-Nicolet au Québec, et ce, selon les principes de l’agriculture régénératrice, les graines de citrouille biologiques sont croquantes, nutritives et riches en protéines (15 g par portion), et offertes en deux saveurs : sel de mer et aux algues dulse de l’Atlantique (bacon de mer) cueillies à la main. Elles sont délicieuses tant en collation qu’ajoutées dans une salade ou un potage.

Löka est offert dans les épiceries et les grandes chaînes d’alimentation du Québec telles queMetro et IGA. Les deux saveurs sont offertes en format de 130 g au prix de 6,50 $.