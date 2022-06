Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le plus grand restaurant et cabaret au Canada ouvre à Montréal

Yoko Luna, le nouveau restaurant du groupe JEGantic, a officiellement ouvert ses portes le 26 mai dernier. S’étendant sur près de 20 000 pieds carrés, l’endroit est doté de huit zones distinctes : un grand bar à whisky japonais, une salle à manger principale, un salon indépendant pour la réception des invités et les cocktails, deux terrasses d’été reflétant les thèmes de la nature et de l’art, et plus encore ! Au centre du Yoko Luna se trouve une geisha de 15 pieds de haut qui tient le DJ dans la paume de sa main.

Le restaurant propose une cuisine nikkei ; un métissage des cultures gastronomiques japonaise et péruvienne. Andrew Bambino, chef exécutif de JEGantic, et le chef Hakim Chajar ont élaboré ensemble le menu du restaurant. Celui-ci s’inspire des grillades japonaises haut de gamme et des bars à sushis ; le bœuf Wagyu et des poissons de spécialité tels le thon otoro et le hamachi figurent donc sur la carte.

Le célèbre mixologue Lawrence Picard s’est, quant à lui, occupé de la carte des cocktails. Bien connu dans l’univers gastronomique montréalais, M. Picard rend hommage à la richesse des cultures péruvienne et japonaise en proposant des boissons composées à partir de spiritueux et d’ingrédients authentiques. Le saké et les fruits de la passion se marient aux cerises, aux litchis, à l’hibiscus et au Pisco afin d’offrir des cocktails dignes de celui qui a été trois fois finaliste au concours du barman le plus imaginatif de GQ.

Yoko Luna est situé au 1234, rue de la Montagne, à Montréal

Nouvelle liqueur crémeuse 100 % « sans crème »

L’entreprise montréalaise Café Barista Microtorréfacteur fait à nouveau équipe avec Station 22 Breuvages créatifs pour lancer une nouvelle liqueur de café infusé à froid à base d’avoine. C’est à la suite du succès de leur première liqueur de café infusé à froid que les équipiers ont décidé de remettre ça avec une version végétalienne !

Dans la création de la boisson onctueuse, un mélange exclusif de sumatra mandheling (café en provenance de l’Indonésie) a été torréfié de façon artisanale à l’italienne par les torréfacteurs de Café Barista, puis infusé lentement dans une eau froide pendant 24 heures afin de conserver un maximum d’arômes. Tout comme pour leur premier produit, le café infusé à froid est combiné à un rhum classique des Caraïbes.

Onctueuse et sucrée, la liqueur se marie merveilleusement à un café chaud ou froid, à une boule de glace à la vanille, ou encore, elle peut tout simplement être dégustée sur glaçons. Fait intéressant : en tirant sur l’étiquette de la bouteille, on y découvre des recettes de cocktails à essayer pour profiter de la liqueur végétalienne.

Boisson alcoolisée onctueuse Avoine et Café infusé à froid, Barista, 32 $, à la SAQ

Une terrasse tropicale s’installe au TIME Supper Club

Le Greenwood Summer House, un projet saisonnier piloté par les propriétaires Steve Havitov, Tongue Bui et Jamie Sunny, est une terrasse couverte de 110 places assises au décor tropical et bohème ressemblant aux plages de Tulum avec un goût de la Méditerranée dans l’assiette. Ouvert jusqu’à 1 h du matin, le restaurant baigne dans une ambiance festive et est animé au rythme des sons deep house.

Le menu a été élaboré par le chef John Zoumis. Le soir, la clientèle peut déguster de petites entrées conviviales et des plats raffinés, dont le tartare de bœuf (filet mignon, os à moelle, truffe, caviar, parmesan), la queue de homard Rockefeller, l’entrecôte de bœuf ou encore les côtes levées bulgogi.

Un menu brunch est offert le dimanche de 14 h à 20 h. Des plats haut de gamme, dont une toast à l’avocat et au caviar, une omelette au homard et une assiette de burrata et de figues prennent alors place sur les tables du Greenwood Summer House.

Quant à la carte de cocktails, élaborée par Kevin Demers, elle comprend des boissons qui font voyager, dont une margarita, un spritz, un piña colada et un mojito aux fruits de la passion.

Greenwood Summer House est situé au 729, rue de la Cathédrale, à Montréal