10 sandwicheries qui valent l’arrêt

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligés et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Il est impossible de faire cette recension sans y mentionner le sandwich. Classique des classiques, il se décline en mille et une saveurs selon l’imagination et les saisons. Qui plus est, il est aussi accommodant que gourmand ! Pour vous, 10 lieux pour un délicieux repas sur le pouce. Par Sophie Grenier-Héroux.

MONTRÉAL

22 mai

Simplicité et réconfort. Ce sont les mots qui viennent en tête lorsqu’on parle de l’antre — littéralement — de Rosalie Bergeron. La boulangère, installée dans un petit local à quelques pas du parc Jarry, offre une cuisine sans prétention et entièrement faite maison. Chaque matin, tous les ingrédients, y compris le pain ciabatta, sont cuits et préparés en vue du service du dîner. Le menu est bref pour en garantir la fraîcheur ; les quantités sont limitées pour éviter les pertes. Que du beau ! On y accourt, bien sûr, pour les sandwichs préparés à la demande. Trois variétés sont proposées, dont celle au végé-pâté, un élément signature. On peut d’ailleurs s’en procurer sous vide pour emporter, tout comme des granolas et quelques douceurs. Le jeudi, des pizzas aux tomates s’ajoutent à la carte. Projet de vie d’une maman — née un 22 mai, pour tout dire ! — de quatre enfants, l’adresse est ouverte en semaine, de 10 h à 14 h.

194, rue Jarry Est

Bossa

L’endroit est bien connu des gens de Verdun, qui y font la queue depuis 2018. Et voilà qu’un deuxième Bossa s’est installé sur la promenade Masson. Là aussi, l’engouement ne ment pas, et ses copieux sandwichs italiens trouvent bien des palais à combler ! Les sandwichs chauds (dont le savoureux porchetta et rapini) et froids sont faits dans une ciabatta bien moelleuse. La générosité de la maison n’a d’égale que ses mariages de saveurs tous plus réussis les uns que les autres. Prenez le temps de regarder les desserts, comme les cannoli à la ricotta, pour une finale qui se prend bien ! Plutôt envie de faire le plein de provisions ? Bossa offre un véritable tour de piste de la cuisine italienne pour emporter.

4354, rue Wellington

3136, rue Masson

Olive + Gourmando

On se dépose chez Olive + Gourmando à toute heure du jour, mais grand bien nous fasse si on arrive pour le lunch, car on y découvre alors une multitude d’options savoureuses, joyeuses et généreuses. Et, bien entendu, plusieurs sandwichs. D’emblée, on pense au cubain — qui vole depuis longtemps la vedette —, avec pancetta, porc rôti, gruyère et une mayonnaise riche en umami. Ou au délicieux sandwich au poulet cajun, selon la saison. Ou bien au grilled cheese, qui a aussi son fan-club. Et puis, on ne pourrait parler du O + G sans mentionner l’assiette de ricotta maison, en version salée, toujours enjolivée d’ingrédients du moment et de délicieux pain grillé. De bons arguments pour aller chercher le lunch ou le pique-nique dans le Vieux-Port.

351, rue Saint-Paul Ouest

Falafel Yoni

Voilà un secret de moins en moins bien gardé… À la bonne heure ! Le restaurant de Yoni Amir et Daniel Maislin offre parmi les meilleurs falafels en ville, sinon les meilleurs. Croustillants à l’extérieur, mais bien moelleux et fondants en bouche, ils n’ont assurément pas leur pareil. En version pita, c’est tout simplement magnifique, généreux, aromatique et frais ! Y goûter une première fois, c’est tomber dans le piège de devoir trouver sans cesse une raison d’y revenir. Et pour un peu plus de 10 $, c’est un prix très doux pour un grand plaisir gourmand.

54, rue Saint-Viateur Ouest

Kahwa Café

Autre belle destination à boire et à manger : celle du Kahwa Café, sur le Plateau Mont-Royal. On y presse de bons grains et on y concocte de délicieux sandwichs faits de pain maison et inspirés de spécialités tunisiennes. On se délecte notamment de celui au poulet panko ou de celui au lablabi, garni de pois chiches et de thon. Avec un cortado bien droit, on se dit que la vie est résolument bien belle ! Mention aux pizzas al taglio et à la chakchouka préparée selon la recette familiale.

331, avenue du Mont-Royal Est

La Panzeria

La Panzeria est un hommage aux Pouilles. Dans ce trésor un peu caché de la rue Saint-Denis, les frères et chefs Pierpaolo et Davide Sansone veulent faire connaître les saveurs de leur terre natale, la mère patrie de la burrata, de la focaccia et des olives, entre autres choses ! Beau petit clin d’œil que d’y déguster d’ailleurs des orecchiette (les pâtes de la région) préparées « avec amour » par la mamma Francesca. Côté sandwichs, celui qui retient l’attention est aussi le plus typique des Pouilles : le panino polignano, avec de la pieuvre marinée puis frite, du rapini, de la burrata et une mayonnaise à la lime. Coup de cœur aussi pour le panino campagnolo, où se rassemblent capicollo, figues, miel épicé, burrata ou ricotta maison au poivron. À souligner : les pains maison. Les frères Sansone, venant d’une famille de boulangers, ont appris cet art dès leur plus jeune âge.

4084, rue Saint-Denis



QUÉBEC

Verre Pickl’

En prenant le local voisin, le Verre Pickl’ s’est dédoublé en une jolie sandwicherie sans prétention (sinon celle d’offrir de très bonnes choses à grignoter). À l’instar d’Olive + Gourmando, on s’y arrête à n’importe quel moment autant pour casser la croûte ou prendre l’apéro. Côté sandwichs, le choix est là : banh mi, poulet grillé à la mexicaine, burrata ou encore le classique lobster BLT sauront vous rassasier. Un choix de petits plats ou d’à-côtés peut facilement étirer l’heure du dîner ; la belle carte à boire aussi.

1320, avenue Maguire

Franky Johnny

Projet de deux amis, le boulanger François Borderon et le cuisinier autodidacte Jonathan Marcoux, Franky Johnny promet depuis près de quatre ans des « sandwichs complètement capotés ». Et ça lui réussit ! Logée dans un même local qui réunit le microtorréfacteur Cantook et la boulangerie Borderon le fils, la sandwicherie propose quelque chose d’aussi bien travaillé que ses colocs. Ici, la fraîcheur est une évidence : les sandwichs sont faits à la demande — sur pain baguette ou focaccia —, les quantités sont limitées, et les ingrédients sont de saison. Si vous voyez celui au flanc de porc de la ferme Turlo, n’hésitez pas. Il est sur le menu depuis les débuts, c’est tout dire ! Sinon, fiez-vous à votre instinct, comme nous l’avons fait récemment avec le banh mi végane. On en salive encore !

208, rue Saint-Vallier Ouest

Épicerie européenne

Une institution de la capitale pour bien des raisons, l’Épicerie européenne n’a pas pris une ride malgré ses 63 ans d’existence. Et ses sandwichs sont encore considérés comme des incontournables. Assemblés dans un pain baguette de la boulangerie Borderon et fils, les ingrédients se marient parfaitement les uns aux autres. Nos favoris : le lyonnais (avec rillettes de canard, moutarde Dijon et cornichons) ou encore le caprice (avec speck, poivrons grillés, artichauts, chèvre et tomates séchées). Le petit plus ? La serviette de papier qui vient d’office avec le sandwich. C’est l’expérience qui parle !

560, rue Saint-Jean



ESTRIE

Pain voyageur

Pendant 15 ans, Julie Grenier et Stéphane Ouellette ont trimballé leur four à pain roulant de festival en festival, séduisant les estomacs de la province avec leurs délicieuses propositions. Parlez-en aux gens de Sherbrooke (Est !), qui profitent depuis sept ans des fournées quotidiennes du Pain voyageur, désormais un café-boulangerie bien ancré au sol. L’incontournable ? La torsade au fromage. Ce pain savoureux à souhait se décline en plusieurs saveurs, avec l’ajout de bacon, de piment jalapeño, de vin blanc, d’olives ou encore de tomates et de basilic. Mais encore ? Ce pain devient un canevas à sandwich — ou « torsanwich » ! — qui rend le repas encore plus gourmand. L’autre vedette de l’endroit : le végé-pâté maison, frais et crémeux grâce à l’ajout d’aneth et de légumes. Et puisque Stéphane Ouellette est un passionné de cuisine de rue et de voyages, les créations sont fréquentes. D’ailleurs, sa version du Philly cheesesteak n’est pas piquée des vers !

369, rue King Est, Sherbrooke