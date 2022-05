Bloc-notes gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Le retour du Pasta Fest

Depuis mercredi dernier, et jusqu’au 24 mai prochain, les amateurs de cuisine italienne pourront se délecter de réconfortants plats de pâtes pendant la troisième édition du Pasta Fest. Fondé par Mathieu Fortin, le festival est à la fois une célébration du traditionnel mets italien et une compétition amicale entre chefs. Une vingtaine de restaurants y sont inscrits et ceux-ci doivent préparer un plat déterminé. Cette année, c’est un incontournable de Rome qui est mis à l’honneur : la carbonara. Afin de juger les créations et de déterminer un gagnant, le festival a fait venir Mario Cioffi, un chef et blogueur napolitain, en voyage pour la première fois à Montréal.

Des restaurants bien connus des Montréalais tels que Le Petit Italien, le Jacopo, le Il Miglio, le café Gentile ou encore le petit nouveau qui fait jaser ces derniers temps, le Stellina, apparaissent sur la liste des participants. Cependant, comme le mentionne le fondateur de l’événement, le but est de faire rayonner le talent de chefs amoureux des pâtes, connus et inconnus. Il est donc intéressant de voir des noms moins populaires sur la liste d’inscription. De belles découvertes en perspective !

Une boisson pour réduire le gaspillage alimentaire

La marque de boissons d’eau aromatisée Bai vient de lancer une nouvelle saveur : Costa Rica Clémentine. Les boissons, portant chacune la mention « Infusion antioxydante », sont faites à partir de la pulpe rouge externe des grains de café. Lorsque les cerises des caféiers sont cueillies, la pulpe est enlevée, puis jetée. L’entreprise qui possède la marque, Keurig Dr Pepper Inc., utilise cette partie du fruit délaissée pour produire sa boisson et ainsi contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.

De l’extrait de feuille de thé, de la vitamine C et E sont ajoutés aux eaux fruitées afin d’augmenter leur apport en antioxydants. Elles sont légèrement sucrées avec un mélange d’édulcorants naturels : extrait de feuille de stévia et d’érythritol. Six différents parfums sont maintenant offerts au Canada : Brasilia Bleuet, Malawi Mangue, Ipanema Grenade, Molokai Noix de coco, Kula Pastèque, en plus de la nouveauté à la clémentine.

Les eaux aromatisées Bai sont offertes dans les supermarchés et dépanneurs, 3 $.

Barbecue encore et toujours !

Les Québécois sont de friands amateurs de barbecue, et le foodie diplômé de l’École hôtelière de Laval en cuisine et de l’Université de Stanford en nutrition, Philippe Lapointe, est un de ceux qui vénèrent tout ce qui cuit sur la flamme. Avec son premier livre Jouer avec le feu. Recettes et techniques pour maîtriser le BBQ et le fumoir, le passionné du gril connu du milieu pour son blogue Vilain Lapin BBQ, tente d’élever le barbecue au rang de l’art culinaire. Et il y parvient ! Pas qu’un simple livre de recettes, Jouer avec le feu est un guide pour tout connaître des bases du barbecue : les différents types, les outils de base, les méthodes et techniques de cuisson, la chaleur, la fumée… L’auteur y livre ses secrets, des plus simples aux plus subtils, en ayant soin de nous mettre en garde contre les gaffes les plus fréquentes.

De plus, en étant diplômé en nutrition, le grillardin explique au lecteur comment il est possible d’allier cuisson sur barbecue et alimentation saine ; il y détaille les principes de base et alloue quelques conseils. Quant aux recettes, on en compte pas loin de 80. Des très « viandeuses », comme le gigot d’agneau aux oignons perlés glacés, aux végétariennes telles que la moussaka fumée au tofu, sans oublier les mélanges d’épices, les sauces et les délices de la mer.

Jouer avec le feu. Recettes et techniques pour maîtriser le BBQ et le fumoir, Les éditions du journal, 35 $.