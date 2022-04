Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le prêt-à-boire de Marc Dupré arrive sur les tablettes de la SAQ

Le mojito prêt-à-boire de Cherry River, la distillerie artisanale fondée par Marc Dupré et son gérant, Francis Delage, vient de faire son entrée sur les tablettes de la SAQ. Alors qu’elle n’était disponible depuis l’été dernier qu’à la distillerie, située à Magog, la boisson au rhum est maintenant offerte dans plus de 200 succursales de la SAQ.

« Nous sommes heureux de voir notre mojito se distinguer et être distribué dans les SAQ. C’est un cocktail qui se démarque et dont nous sommes particulièrement fiers. On parle d’un “vrai de vrai” mojito, comme on en déguste à Cuba ! Ce n’est pas simple de développer et de créer un tel produit, élaboré avec des ingrédients véritables. Mais nous sommes tellement contents du résultat : étoffé et sans compromis. Car boire moins et boire mieux, ça ressemble à notre philosophie », lance Marc Dupré.

Le prêt à boire se présente sous forme de canette de 355 ml. Il possède un degré d’alcool de 7 %. Infusé de menthe et composé de jus de lime, de rhum des Caraïbes et de sucre de canne, le mojito est pétillant et pas trop sucré. On le sert sur glace accompagné d’une branche de menthe fraîche et d’une tranche de lime pour une expérience rafraîchissante.

Un nouveau livre pour Madame Labriski

La marathonienne et maman de deux jeunes enfants Mériane Labrie, alias Madame Labriski, présente son nouveau livre de recettes de collations nourrissantes et faciles à cuisiner : Collations énergisantes. S’étant illustrée tant au Québec qu’en Europe avec ses recettes créées à base de purée de dattes, la conférencière et entrepreneure propose cette fois-ci des recettes répondant aux besoins d’une clientèle hétérogène : de l’athlète de haut niveau à l’enfant affamé, en passant par le travailleur en quête de la collation d’après-midi par excellence.

Recettes de barres, biscuits, boules, tartinades, trempettes, smoothies… Madame Labriski explore, dans ce quatrième livre, une mer de possibilités de collations nutritives qui prônent le non-usage de sucres raffinés ; un combat important pour l’autrice de Ces galettes dont tout le monde parle, Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes ! et de Ces muffins dont tout le monde parle.

Les 75 recettes du livre ont été testées pour être réalisées sans gluten et sans produits laitiers si désirés. Elles ont également obtenu l’approbation de l’athlète et nutritionniste sportive Isabelle Morin. Et pour piquer votre curiosité, Madame Labriski offre aux lecteurs du cahier Plaisirs un grand classique : sa recette de pain aux bananes.

Pain ZeBanana Portion | 1 pain Temps de cuisson | 1 heure INGRÉDIENTS 150 g (½ tasse) purée de dattes 200 g (2 moyennes) bananes écrasées 50 g (¼ tasse) huile végétale (canola, cameline ou tournesol) 100 g (2) œufs 115 g (½ tasse) boisson végétale (ou lait) 15 ml (1 c. à soupe) poudre à pâte 1 pincée sel 5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille 20 g (2 c. à soupe) graines de chia moulues (ou poudre d’insectes) 120 g (1 tasse) farine d’avoine (ou de blé, ou mélange sans gluten)* 135 g (1½ tasse) flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten) 120 g (1 tasse) noix de Grenoble hachées 1 banane en guise de garniture (facultatif) PRÉPARATION Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer une feuille de papier parchemin ou un léger corps gras sur les parois d’un moule à pain. Dans un bol, mélanger la purée de dattes, les bananes écrasées, l’huile végétale, les œufs et la boisson végétale. Incorporer la poudre à pâte, le sel, l’extrait de vanille et les graines de chia. En brassant, ajouter la farine d’avoine, les flocons d’avoine et les noix de Grenoble. Verser l’appareil dans le moule à pain. Si désiré, décorer avec une banane coupée en deux, ça fait chic. Enfourner pendant 1 heure (ça va sentir ze réconfort x 1000). Laisser refroidir et déguster. * Si vous cuisinez cette recette avec de la farine de blé au lieu de la farine d’avoine, diminuez la quantité de boisson végétale à 30 g (¼ tasse). La raison ? La farine d’avoine a tendance à absorber tout le liquide.