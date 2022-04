Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Le chef du premier ministre Justin Trudeau s’installe à Montréal

La halle gourmande du centre-ville de Montréal, le Time Out Market, présentait une nouvelle concession le 29 mars dernier. Le comptoir Chanthy Yen met en vedette une « cuisine pancanadienne » inspirée par les nombreux voyages du chef et son amour pour la cuisine d’ici. En tant que chef personnel du premier ministre Justin Trudeau, Chanthy Yen souhaite représenter l’essence culinaire du Canada dans cette nouvelle aventure.

Photo: Time Out Market

« La cuisine canadienne ressemble, à bien des égards, à mon propre parcours. C’est une histoire de décodage et de redécouverte. Quand ma famille a immigré au Canada, on ne savait pas à quoi nous attendre et on a dû faire preuve de débrouillardise et de créativité. C’est ce qui m’a inspiré. C’est un mélange de différents parcours qui s’entrecroisent, c’est la redécouverte de soi et de son identité au sein de nouvelles communautés. J’ai le privilège de voyager d’un bout à l’autre du pays, et je découvre par l’entremise de la cuisine l’énergie, la créativité et le vécu des personnes qui l’habitent et qui gèrent leurs entreprises où la nourriture est leur vie », mentionne Chanthy Yen.

On trouve donc au menu des plats associant traditions et ouverture sur le monde, tels que des bourgots au beurre, des crevettes tigrées accompagnées de leur sauce cocktail, des moules frites, une salade de melon et de feta et un onglet accompagné de frites maison et d’une sauce au cognac Hennessy. Pour conclure, le chef propose une crème caramel au café vietnamien ainsi qu’une tartelette sablée aux fruits de la passion avec meringue à la vanille.

Chanthy Yen cuisine pancanadienne, au Time Out Market, situé au 705, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal

Caribou s’attaque aux tabous

En kiosque depuis le 7 avril, le nouveau magazine Caribou aborde un thème qui en fait frissonner encore plus d’un : l’argent. Dans ce 15e numéro, la question de l’argent dans le monde agroalimentaire est décortiquée afin de lever le voile sur des questions qui demeurent souvent sans réponse : qui décide du coût des aliments achetés à l’épicerie ? Comment sont fixés les prix des plats au restaurant ? Les travailleurs qui cultivent et qui cuisinent sont-ils rémunérés à leur juste valeur ? Pourquoi les légumes bios semblent-ils plus chers que leurs équivalents non bios ?

Geneviève Vézina-Montplaisir, la coéditrice et corédactrice en chef du magazine Caribou, explique qu’avec ce numéro ils ont voulu mettre en lumière le fait que, derrière chaque dollar qui circule dans le monde agroalimentaire, il y a des femmes et des hommes qui tiennent les cordons de la bourse et qui aident d’autres gens à tirer profit de ce qu’ils cultivent.

Dans ce numéro, plusieurs collaborateurs dressent des portraits de travailleurs d’ici, des chefs québécois sont interviewés afin d’en savoir un peu plus sur le coût réel de la restauration, un jeu détachable illustré par Simon L’Archevêque est offert aux lecteurs, le propriétaire du vignoble Les Bacchantes se confie sur le stress financier qu’il a vécu en passant d’analyste d’affaires à vigneron… 80 pages de plaisir !

Caribou. La culture culinaire québécoise raisonnée, no 15/Argent. 17 $, offert dans plus de 250 points de vente au Québec.