Bloc-notes gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères…Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Cabane à pommes

On connaît bien la cabane à sucre, mais qu’en est-il de la cabane à pommes ? Le verger Labonté de la pomme, situé à Oka, dans les Basses-Laurentides, propose un concept original pendant la saison des sucres. Trois différents menus sont offerts en salle à manger. Le repas de cabane revisité gastronomique comprend une soupe à l’oignon spéciale du domaine plutôt qu’une soupe aux pois, ainsi qu’un étagé campagnard (création du chef, Sylvain Mercier), qui est en réalité un amas de jambon fumé à l’érable et de fromage oka coincé entre deux gaufres recouvertes d’une compotée de pommes. Gourmand à souhait !

Quant au repas de cabane revisité gastronomique végétarien, il plaira par sa similarité avec le menu traditionnel, mais son absence de viande. Finalement, le repas de cabane traditionnel rehaussé permet à l’acheteur de goûter à la divine soupe aux pois d’antan quelque peu sucrée et garnie de bacon croustillant, au creton maison, aux oreilles de crisse, à l’omelette soufflée, aux fabuleuses pommes de terre rissolées et à tous les plats qui nous font tant saliver lorsqu’on pense à la cabane à sucre.

Ces menus gastronomiques sont également présentés en boîtes repas pour emporter. On peut les ramasser à la cabane, à un point de chute ou les faire livrer à domicile. Il y a aussi un menu plus léger, parfait pour les randonneurs qui désirent se ravitailler pendant leur excursion en montage. Pour ce dernier, des formules économiques sont offertes à partir de 10 $.

Et au dessert ? Ceux qui ont la dent sucrée seront rassasiés ! Cette année spécialement, Labonté de la pomme s’est associé à Juliette & Chocolat pour créer un dessert décadent, en fait un classique réinventé : un pouding chômeur aux pommes et à l’érable. À noter, la tire d’érable est servie à l’intérieur sur une boule de glace à la vanille.

Les prix varient entre 43 $ et 55 $ par personne. Réservation obligatoire.

Nouveau prêt-à-boire à l’érable

Les créateurs de spiritueux de la distillerie Noroi, située à Saint-Hyacinthe, sont assurément friands de notre érable, car ils s’apprêtent à lancer un tout nouveau prêt-à-boire alcoolisé Amaretto Sour en son honneur. Ce produit s’ajoute à la liqueur d’érable et au gin à l’érable commercialisés l’an dernier.

Offert à la fin du mois de mars dans les succursales de la SAQ, ce prêt-à-boire présente un assemblage harmonieux de liqueur d’amande, de jus de citron et de sirop d’érable. Pétillant, mais pas trop non plus, la boisson n’est pas plus sucrée que n’importe quelle autre de cette classe, et la finale est tout en érable. Élaboré en collaboration avec la SAQ, ce nouvel Amaretto Sour à l’érable sera offert en format de quatre canettes de 355 ml au coût de 15,60 $ et contient un taux d’alcool de 5 %.

Tommy Café s’installe dans l’ouest de l’île

Photo: Foodtastic

Se retrouvant constamment sur les listes des plus beaux cafés de Montréal, Tommy Café a su profiter d’une envolée flamboyante. Depuis sa création, en 2015, sur la rue Notre-Dame Ouest, le Tommy Café s’est étendu à l’ensemble de l’île et même en dehors. On compte maintenant une succursale sur la rue Saint-Paul ; sur l’avenue du Mont-Royal Est ; à Saint-Bruno-de-Montarville ; à Oakville, en Ontario ; et maintenant au centre commercial Fairview, à Pointe-Claire.

Le Tommy Fairview est le premier établissement à offrir des tapas et un menu du soir conceptualisé par les chefs Ara Ekmekdjian et Giselle Serpa. Les inspirations y sont variées. On trouve sur le nouveau menu le pan con tomate, typiquement espagnol, mais aussi du labneh fouetté, un classique des cuisines syrienne et libanaise, et des empanadas e queso servies avec un pico de gallo qui nous fait rêver au Brésil et à la chaleur du sud.

Une carte d’alcools a aussi été élaborée par Bob Otis, expert en création de cocktails et anciennement barista. Une heureuse combinaison d’expériences pour un café qui sert de l’alcool. Ses créations caféinées sont audacieuses. Par exemple, le Brassin tonic froid se compose de gin, de café infusé à froid et de tonic. Et que dire de sa version du piña colada faite avec la liqueur mexicaine Patron XO Cafe !

Tommy Café, 6801, route Transcanadienne, Pointe-Claire