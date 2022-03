La cuisine caribéenne au Québec: à la fois exotique et locale

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La cuisine des Caraïbes est haute en couleur et en saveurs. Les Québécois, grands voyageurs aux horizons culinaires diversifiés, en sont friands. Ils sont nombreux à avoir déjà goûté à un bon riz djon djon, à une soupe joumou, à un griot, à un plat de lambi ou à de succulents acras. À l’heure où le « locavorisme » s’invite dans les conversations culinaires, on a demandé à Paul Toussaint, chef du restaurant Kamùy, à Jean-Philippe Vézina, maraîcher aux Jardins Lakou, et à Lindsay Brun, propriétaire de la pâtisserie Sucre Brun et collaboratrice à l’émission Moi j’mange, s’il était possible de manger typiquement caribéen tout en insérant dans cette cuisine des produits locaux au passage.

Quand on leur demande quelle est la place de la cuisine créole dans l’écosystème culinaire québécois, Paul Toussaint, Jean-Philippe Vézina et Lindsay Brun sont d’accord pour dire qu’elle est présente, mais surtout bien représentée.

« Ce n’est pas une compétition entre cultures culinaires, précise Paul Toussaint, qui est né à Jacmel, en Haïti. C’est vraiment une question de représentativité, de mise en valeur. Avant, la culture créole était associée aux casse-croûte, moins à une expérience culinaire. Le restaurant Agrikol a permis de changer cela, et c’est ce que j’essaie toujours de faire au Kamùy. »

Et si les Québécois ont fait une place à cette cuisine dans leurs assiettes et dans leur cœur, c’est parce qu’ils y ont été initiés par le voyage, certes, mais aussi par leurs amis qui ont d’autres traditions culinaires. Lindsay Brun, qui est aussi d’origine haïtienne, s’explique : « Quand tu es jeune, tu invites tes amis à manger chez toi, et toi, tu vas manger chez eux. Tu découvres alors de nouveaux plats. On apprend ensemble à se connaître et à connaître nos différentes cultures. »

Un peu d’histoire

La cuisine créole est une cuisine métissée, issue de la rencontre de trois continents, l’Amérique, l’Europe et l’Afrique, à l’époque coloniale.

La traite atlantique est une période très sombre dans l’histoire des peuples africains et caribéens. Les esclaves, capturés en Afrique et transportés de l’autre côté de l’océan par bateau dans des conditions terribles, étaient échangés entre les Européens et leurs colonies contre différents produits, comme des armes ou de l’alcool. Une fois arrivés dans les Caraïbes, soit à Cuba, à Haïti ou en Jamaïque, par exemple, certains esclaves travaillaient dans les plantations de café ou de canne à sucre, alors que d’autres s’occupaient de nombreuses tâches domestiques pour les membres de la haute société, dont la cuisine.

En effet, c’est lorsque les îles étaient sous influence française, anglaise ou portugaise que les esclaves ont appris à cuisiner des plats typiquement européens. En y introduisant des produits locaux, tout en travaillant avec les produits importés d’Afrique, ils ont fini par développer leur propre identité culinaire.

Jean-Philippe Vézina, né en Haïti lui aussi, se fait d’ailleurs le devoir de « faire comprendre aux gens l’apport des Africains à la culture culinaire moderne tout en mettant en avant les traditions culinaires afro-antillaises » avec sa ferme maraîchère située à Dunham, dans les Cantons-de-l’Est.

Plats phares, aliments locaux

Chaque pays des Caraïbes a son plat préféré, ses aromates de prédilection et, surtout, son degré de piquant.

Paul Toussaint, qui aime puiser dans les recettes de toutes les îles pour les revisiter à sa sauce, explique les différences entre les cuisines caribéennes ainsi : « Avec les plats de la Jamaïque, on s’attend à beaucoup de goût. Les gens là-bas sont très portés sur le clou de girofle et cuisinent d’excellents currys. Les plats cubains et dominicains sont plus doux. À Cuba, on utilise beaucoup de coriandre et de lime, et les gens y affectionnent particulièrement les plats de riz. Les cuisines haïtienne, martiniquaise et guadeloupéenne ont été fortement influencées par l’occupation française et ont des racines africaines. Les saveurs y sont plus assumées et on y trouve beaucoup de grillades. »

Pour les nouveaux arrivants, apprendre à cuisiner leurs recettes familiales avec les produits d’ici est une excellente façon de faire la transition entre leurs deux mondes. L’alimentation est essentielle à l’intégration. C’est réconfortant d’aller chercher des saveurs familières. La bouffe permet d’avoir quelque chose à partager avec nos nouvelles connaissances.

Selon Lindsay Brun, ce que ça prend pour cuisiner créole, c’est une bonne recette d’epis, « une pâte composée d’épices, comme le persil, la coriandre, le thym, mais aussi d’oignon, d’ail, d’échalotes, de poivrons, avec de l’huile, du sel, du poivre et des piments habanero. On en met partout. C’est parfait pour assaisonner la viande, comme du poulet ou du bœuf, ou les crevettes. J’adore en mettre dans un ragoût de champignons », explique-t-elle.

Même s’il est plutôt facile de se procurer des aliments exotiques à Montréal, et ce, tant dans les épiceries grande surface que dans les plus petits commerces spécialisés, les trois personnes interviewées ici s’entendent pour dire qu’il est non seulement facile de « locavoriser » des recettes créoles, que c’est aussi un choix logique et responsable.

D’ailleurs, Paul Toussaint admet qu’il ne travaille pas spécifiquement avec les produits exotiques, qu’il privilégie toujours ce qu’on trouve ici, au Québec : « Ce que je fais souvent, c’est que je prends un produit d’ici, comme la pomme de terre, la truite ou le poulet de Cornouailles, et que je le travaille avec les épices caribéennes. »

Pour lui, il est important d’utiliser les produits d’ici, afin d’encourager les producteurs locaux. « Ils font de si bons produits. Tout ce que je fais, c’est les mettre en valeur », déclare le chef.

Il note aussi qu’au Québec, on a une culture de la production de viande responsable, ce qu’on ne voit pas souvent ailleurs. Cela en fait un produit d’une très grande qualité qu’il aime mettre sur ses menus.

De son côté, Lindsay Brun adore utiliser la courge d’ici (dans un délicieux gâteau « pain patate douce haïtien », par exemple) ou remplacer les feuilles d’amarante par des épinards québécois dans une recette traditionnelle de lalo.

Jean-Philippe Vézina, quant à lui, a récemment découvert les plantes indigènes québécoises, comme la monarde (qu’il ajoute sur une salade de papaye), le sureau (qu’il aime ajouter dans une limonade, qui rappelle la délicieuse infusion d’hibiscus populaire dans les Caraïbes), ainsi que l’échinacée.

Avec Les Jardins Lakou, il est en mesure d’offrir certains produits typiques des Caraïbes et des Antilles, mais produits ici, au Québec. « Je suis capable de faire pousser des okras, de l’amarante, des piments, de la courge, des épinards et des aubergines, entre autres produits qui sont beaucoup utilisés dans la cuisine antillaise. » À ceux-ci s’ajoutent des fruits et des légumes issus du terroir québécois et qu’on retrouve dans les plats traditionnels caribéens, comme les tomates, les concombres, le thym et le persil, ainsi que des baies.

En rafale Une épicerie préférée ? Le choix de Lindsay Brun : le marché Méli-Mélo Caraïbes Le choix de Paul Toussaint : Épices de cru, au marché Jean-Talon Où manger un excellent repas créole ? Le choix de Jean-Philippe Vézina : le Kamùy, du chef Paul Toussaint, et le Maquis Yasolo, dans la Petite-Bourgogne Le choix de Lindsay Brun : le Resto Cric Crac Un produit québécois chouchou ? Le choix de Paul Toussaint : la viande du Québec Le choix de Lindsay Brun : le sirop d’érable (dans lequel elle ajoute des épices !) Le choix de Jean-Philippe Vézina : les aromates et plantes indigènes d’ici