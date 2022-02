Vingt ans à cuisiner avec Ricardo

Le magazine RICARDO a 20 ans. Plus de 130 numéros, 6000 recettes et toujours le même duo passionné dont l’histoire d’amour et de succès est partie prenante de l’image de marque. Si le créatif Ricardo Larrivée en est la tête d’affiche, bien des ficelles ont été tirées par Brigitte Coutu, éditrice et présidente de Ricardo Média. Le Devoir a profité de cet anniversaire pour discuter avec elle de succès, d’instinct et des défis de la presse écrite.

Vous rappelez-vous du moment précis où vous avez décidé de lancer un magazine ?

Ricardo et moi étions des fans des magazines américains comme Gourmet et celui de Martha Stewart. On rêvait d’avoir un beau magazine pour les foodies, mais pratique aussi pour rejoindre les familles. Nous en avons parlé à l’équipe de Gesca-La Presse, avec qui on travaillait et ils nous ont dit : « On va sortir un petit fascicule boudiné pour accompagner les gens qui vont regarder les recettes à la télé. » On s’est dit : « Non non, on veut un vrai magazine ! » Alors Ricardo, moi et Marlène Beaulieu, à l’époque, on a inventé le magazine RICARDO sur un coin de table. On a lancé l’émission de télé en septembre et le premier magazine sortait au mois de novembre, un numéro pour le temps des Fêtes.

Vingt ans, ça donne une bonne perspective. Comment expliquez-vous la longévité de votre magazine et sa résonance dans les cuisines du Québec ?

Notre objectif a toujours été d’accompagner les gens au niveau de la cuisine. C’était peut-être un peu plus technique au départ et avec le temps, on s’est rendu compte que notre mission était d’éduquer, oui, mais aussi d’inspirer et de rassembler les gens pour cuisiner et manger. On se disait : la recette est importante, mais se réunir autour de la table l’est encore plus. Le fait de partager un repas, ça amène de l’estime de soi, les enfants apprennent comment manger, comment discuter et parler de leur journée. Le manger-ensemble est plus important que la recette comme telle, c’est ça qui a évolué au fil du temps.

À travers toutes ces années, y avait-il un élément qui a alimenté la voie vers le succès ?

On a toujours suivi notre instinct. Je pense que nous avons été les précurseurs ou dans les premiers, il y a 10 ans, lorsque nous avons lancé un numéro Manger local, un numéro qu’on avait appelé « Vert ». Je me souviens de la couverture ou l’on voit Ricardo couché dans le gazon ! (rires) Et nous avons toujours été à l’écoute des consommateurs. Nous avons un service à la clientèle où des employées répondent tous les jours aux questions et aux commentaires des clients. En plus de tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Par exemple, chaque semaine, on se faisait demander : avez-vous de nouvelles recettes pour l’autocuiseur ? Il y en avait déjà sur le site, mais ce n’était pas suffisant. Alors on vient de lancer un numéro hors-série sur l’autocuiseur pour répondre vraiment à la demande des consommateurs. En 20 ans, je pense, que nous avons été très à l’écoute de leurs besoins.

La presse écrite est en bouleversements depuis plusieurs années. Quels sont les défis que ça engendre pour une publication comme RICARDO ?

Pour le moment, le magazine va bien. On a un bon lectorat ; les abonnements et les ventes en kiosque vont bien. Mais c’est sûr qu’on continue de réfléchir à l’avenir parce qu’il y a de grands défis comme éditeur. La décroissance des revenus publicitaires a pour cause notamment les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — cinq grandes sociétés américaines qui dominent le marché du numérique et des revenus publicitaires). Dans la dernière année, on a aussi connu une pénurie de papier, ce qui a amené une augmentation de 24 % des coûts d’impression en 2020-2021. Il y a aussi la disparition de nombreux espaces de vente en kiosque et même en épicerie. C’est plus payant de vendre de la gomme, les marges sont meilleures, alors ils prennent l’espace pour ces produits-là. C’est des défis pour nous. Mais on reste confiants parce que c’est un produit qui est encore rentable. On travaille très fort à l’interne pour toujours être performants, avoir du bon contenu sans augmenter trop les coûts.

On vous a longtemps décrite comme celle qui a fait en sorte que les idées de Ricardo se sont transformées en succès. Après 20 ans à la tête de Ricardo Média, qu’est-ce qui vous motive encore aujourd’hui ?

Ce qui me motive, c’est l’équipe qu’on a choisie et qui fait en sorte qu’on est meilleurs. Si on est là après 20 ans, c’est qu’on a des jeunes qui nous poussent, qui nous disent : « Hé, il faut être sur TikTok ! Ricardo, as-tu le goût de faire ça ? » C’est l’équipe qu’on a mise en place et tout ce qu’on a développé. Nous sommes fiers de ce qu’on a accompli Ricardo et moi, et on sait qu’il y a une relève, dont notre fille [Béatrice]. Je ne suis plus à la même place qu’au début et heureusement ! Mais je suis encore là pour donner la vision générale et l’orientation à la marque, et travailler avec l’équipe.

Après plus d’une centaine de publications, avez-vous un souvenir marquant ? Une recette ou une couverture qui vous fait encore sourire ?

Avec les années, on s’est rendu compte que des photos avec du monde en couverture, ça vieillit mal ! Ce qui nous fait beaucoup sourire, c’est quand on regarde les anciennes couvertures avec Ricardo dessus et les tenues vestimentaires qu’il avait. On se dit : mon Dieu ! On se compliquait donc ben la vie ! Nos shootings étaient lourds avec maquillage, coiffure, styliste. Alors que maintenant, c’est vraiment la vraie vie. Il n’y a plus de maquillage, plus de vêtements empruntés. Quand il y a des gens autour de la table, ce sont nos vrais amis, ce sont nos employés ; on est beaucoup dans l’authenticité.

Un gâteau blanc Ricardo, c’est aussi 20 ans de télévision. Pour célébrer cette longue relation avec ses téléspectateurs, une semaine d’émissions festives sera diffusée du 21 au 25 février sur les ondes de ICI Télé. L’anniversaire sera spécialement souligné le vendredi à 11 h, alors que Ricardo préparera un gâteau blanc « White Velvet ».