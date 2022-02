Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouvelles boissons adaptogènes

Le dictionnaire Antidote lui-même ne reconnaît pas le mot « adaptogène », alors n’ayez crainte, il est tout à fait normal qu’il vous soit inconnu également. C’est un terme réservé aux plantes médicinales pour caractériser les propriétés qui leur sont propres. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple le ginseng, l’ortie ou la racine de réglisse.

La compagnie montréalaise RISE Kombucha lance une nouvelle gamme de boissons adaptogènes pétillantes : RISE Botanicals. Offerts en quatre parfums, ces thés pétillants remplis d’adaptogènes sont 100 % biologiques et ne contiennent aucun sucre. Chacun d’entre eux possède une fonction bénéfique singulière. Le thé Renew, au bon goût de café caramel, contient de l’ashwagandha*, du basilic sacré et du gingembre ; une combinaison axée sur la vitalité. Le Focus, aux parfums de mangue et d’orange, comprend de l’ashwagandha, du reishi, de la sauge, du curcuma et de la cannelle ; des adaptogènes améliorant la performance. Quant au Boost, ce sont les fèves de cacao, le gingembre, l’ashwagandha, le basilic sacré et la cannelle qui lui confèrent son pouvoir dynamisant, sans oublier sa saveur cacao chai qui n’est pas pour déplaire. Finalement, le Relax termine bien la journée grâce à la présence de l’ashwagandha, de la citronnelle, du basilic sacré, de la camomille et de la lavande. Ces bienfaits apaisants sont bienvenus, tout autant que son goût de lime-gingembre, en fin de journée.

* Pour ceux et celles qui se le demandent, l’ashwagandha, communément appelé ginseng indien, est l’une des plantes médicinales les plus connues de l’Ayurveda (médecine traditionnelle indienne). En sanscrit, ashwagandha veut dire « fort comme un cheval ».

4 $, dans les magasins d’aliments naturels. RISE Botanicals fera son entrée dans les supermarchés au printemps.

Teochew Foodie s’installe sur Le Plateau-Mont-Royal

Teochew Foodie, une entreprise familiale fondée en 2020 reconnue pour ses mets traditionnels chinois pour emporter, annonce l’ouverture d’une nouvelle succursale sur la rue Saint-Denis. Jusqu’alors située dans l’arrondissement de Saint-Henri, Teochew Foodie propose des mets prêts à cuisiner et prêts à manger. Originaire de la région de Teochew, dans le sud-est de la Chine, la famille Dai se fait un point d’honneur à faire découvrir aux Montréalais la cuisine typique de cet endroit.

Au menu, on retrouve des bases de bouillon et des sauces maison, des dumplings et des wontons garnis de différents ingrédients, les très convoités rouleaux de nouille de riz ainsi que des plats intrigants comme la salade de méduses ou le Lou Mei d’estomac de porc braisé.

Aussi, la famille Dai collabore avec d’autres entreprises de restauration et d’alimentation de Montréal pour y faire rayonner la gastronomie asiatique. Il est d’ailleurs possible de se procurer le fameux riz gluant à la feuille de Lotus du restaurant Kim Fung dans les congélateurs du Teochew Foodie, ainsi que le café du Triangle d’Or provenant de l’Asie du Sud-Est.

Si l’endroit et ce type de cuisine ne vous sont pas familiers, pas d’inquiétude ; il est possible d’acheter sur place les accessoires nécessaires à la cuisson des plats, comme un panier en bambou, un tapis de cuisson à vapeur ou un ensemble de baguettes chinoises. Et c’est avec plaisir que les employés des deux succursales prodiguent l’information requise. Bonne découverte !

3964-A, rue Saint-Denis, à Montréal

900, rue Saint-Philippe, à Montréal

En février, on boit de la .5 !

La marque québécoise BSA (Bière sans alcool), bien connue pour ses créations de bières de microbrasserie sans alcool, collabore avec l’artiste visuelle PONY et lance une nouvelle bière. La bière blanche de type belge laisse échapper de subtiles notes d’orange et un goût de blé grillé. Ayant pour mission de faire découvrir les bienfaits du mouvement sans alcool au plus grand nombre, BSA trouvait naturel de s’associer à PONY, qui est reconnue pour ses illustrations aux messages en lien avec le bien-être personnel. La bière entrera dans la gamme permanente de BSA, mais la canette illustrée par PONY est offerte en édition limitée.

4 $, dans les supermarchés, dépanneurs et boutiques spécialisées