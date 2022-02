Dix bánh mì à essayer

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de faire connaître. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Emblème de l’histoire de l’Indochine colonisée par la France, le bánh mì est l’interprétation asiatique du jambon-beurre ; un savant assemblage d’ingrédients savoureux, marinés et croquants. Il est devenu un mets de la culture populaire, et on le décline ou on s’incline devant la version traditionnelle. Voici 10 lieux qui méritent notre attention. Par Sophie Grenier-Héroux.

MONTRÉAL

Sandwicherie Sue

Depuis six ans, cet endroit est comme une grande déclaration d’amour au bánh mì ! À mi-chemin entre le traditionnel et le fusion, les copieux sandwichs sont faits avec les garnitures traditionnelles de carottes, de daikons et de coriandre, mais s’emballent avec des protéines grillées et fumantes. Bœuf, porc, poulet et tofu élèvent ce mets de plusieurs crans. L’original avec pâté de foie de porc et saucisse vietnamienne est offert, tout comme de belles options végétaliennes avec aubergine grillée à la sichuanaise ou des shiitakés. L’endroit, récemment déménagé, a maintenant un coin épicerie asiatique.

2524, rue Beaubien Est

HÀ

Lieu recommandé pour déguster les meilleurs plats tirés de l’Asie du Sud-Est dans une ambiance agréable, HÀ propose une immersion dans l’univers d’un Bia Hoi, ce restaurant de quartier vietnamien sans prétention où l’on mange des mets simples et délicieux. Ici, le bánh mì est préparé en deux versions : le classique au poulet grillé et aux légumes marinés et l’autre au gravlax de saumon à la betterave, agrémenté d’aneth. En à-côté, on ne saurait mieux vous pistonner sur le savoureux rouleau impérial au porc de M. Hà.

243, avenue du Mont-Royal Ouest

600, rue William

Bánh Mì Bánh Yiu

Adresse du Mile-End aux accents joyeusement rétro, Bánh Mì Bánh Yiu propose le sandwich vietnamien comme une offrande colorée et abordable, tel que le propriétaire l’a connu lorsqu’il vivait à New York. Il le décline en plusieurs versions, dont le poulet char xiu (barbecue à la chinoise), le tofu chermoula (une marinade aux accents marocains) et le pâté d’avocat. Les boissons gazeuses mexicaines Jarritos, le café vietnamien et les biscuits au chocolat maison cuits sur place donnent aussi le ton à l’endroit !

255-a, rue Saint-Viateur Ouest

Le Petit Sao

Avec trois adresses, on comprend que ce commerce familial charme bien des palais avec ses bánh mì. Apprêtés selon les saveurs traditionnelles avec une touche plus actuelle, comme le confit d’échalote ou les morceaux d’avocats, ils nous rappellent qu’il n’y a rien de tel qu’un classique un peu jazzé. Mais encore ? Le secret chez Le Petit Sao est… dans la sauce ! Celle hoisin-soya et l’aïoli qui garnissent chaque sandwich — bien costaud, soit dit en passant — font danser les papilles.

Trois restaurants, dont le plus récent à Pointe-Saint-Charles, 1870, rue Centre

Tran Cantine

La rumeur met en appétit avant même qu’on y ait mis le gros orteil ! Première adresse du quartier Saint-Henri à afficher le bánh mì au menu, ils ont vite eu l’intention de lui faire la fête ! Les sandwichs de bœuf, de porc ou de poulet grillés peuvent être agrémentés d’un œuf au plat — la signature de la place. Et l’option végétalienne au tofu poêlé dans des feuilles de banane fait même de l’ombre aux versions carnées. Belle nouvelle : une deuxième adresse, appelée Tran L’épicerie, ouvrira sous peu.

4690, rue Notre-Dame Ouest

Marché Hung Phat

Dans le microcosme de saveurs qu’est le marché Jean-Talon, se cache cette destination classique en matière de bánh mì. Si vous n’arrivez pas à le trouver, suivez la file qui s’allonge un peu avant midi. En fait, le plus difficile sera de faire un choix parmi la dizaine d’options. La version originale avec pâté de foie de porc et jambon n’est jamais un mauvais choix. Celui au bœuf à la citronnelle non plus. Les indispensables légumes marinés sont frais et le pain choisi est bien croûté — pas étonnant lorsqu’on sait que le propriétaire est originaire de Paris, de parents sino-vietnamiens, et que bánh mì veut dire « pain de blé ». Tout est dans tout !

7099, rue Saint-Denis

QUÉBEC

La Boîte à pain

Sur la dizaine de sandwichs offerts à La Boîte à pain, le bánh mì vole la vedette. Avec sa baguette parfaitement croûtée sous la dent, ses généreux morceaux de poulet et sa mayonnaise au sésame, il est unique en son genre dans la capitale. Son charme réside aussi dans la garniture fraîche où laitue, carotte, chou rouge, coriandre et oignon rouge s’entremêlent joliment. Sur le coup de midi, il s’envole en moins de deux. Vous voilà avertis !

Quatre adresses, dont le 396, 3e Avenue dans Limoilou

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Chanhda, épicerie asiatique

Maxime Chanhda et Olivier Parent ont récemment racheté l’épicerie asiatique Lao-Indochine qui appartenait à la tante et à l’oncle de M. Chanhda depuis 27 ans. Fermant leur bien-aimé restaurant Chanhda dans Sainte-Foy, ils ont vite rassuré la clientèle en proposant quelques mets préparés. Parmi eux, un bánh mì pas piqué des vers et « importé » de Montréal se taille une place à côté des plats faits maison. Dans sa version traditionnelle avec pâté vietnamien et jambon, garnie avec les légumes classiques et coriandre, le sandwich est préparé dans un pain moelleux, mais pas mou — nuance importante ! Le résultat ne nous laisse aucunement indifférents tant l’umami éveille nos sens. Bientôt, un bánh mì sera aussi préparé sur place, nous dit-on.

538, avenue des Oblats

Café Pékoe

Ce café du quartier Saint-Roch fut l’une des premières adresses du centre-ville à offrir la fameuse baguette farcie vietnamienne. Le propriétaire, François Côté-Philibert, trouvait que l’offre manquait — lui qui en était justement friand. Six ans plus tard, le « bánh mì du Pékoe » est souvent cité comme l’un des plus prisés. Sans doute que la générosité des aliments et la mayo épicée y sont pour quelque chose ! Envie d’un dépaysement total ? On le décline même avec du thon !

433, rue Saint-Joseph Est

Chez Tao !

Le bánh mì du Tao est celui qui s’éloigne le plus du classique parmi tous ceux recensés ici, mais il n’en est pas moins intéressant, bien au contraire. Celui au jacquier braisé et tofu frit est délicieux. Marié avec du chou rouge, de la coriandre et des arachides, on retrouve le savoureux et le croquant qui font la renommée du sandwich. La baguette — presque une ficelle —, plus petite aussi que le classique, offre le meilleur équilibre entre pain et garniture.

104, rue Saint-Vallier Ouest