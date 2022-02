En février, on savoure des fondues!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

1. Faire des crêpes

La Chandeleur, le 2 février, tombait mercredi… peut-être pas aussi propice que le week-end pour préparer un festin de crêpes. Avant d’être une fête chrétienne, la Chandeleur était une célébration du retour de la lumière et de la fertilité de la terre. Pourquoi est-elle associée aux crêpes ? Rondes, chaudes et dorées, les crêpes évoquent le soleil, les jours qui allongent et la terre qui peu à peu se réchauffe pour nourrir encore. Que la marmotte ait vu son ombre ou pas, un brunch de crêpes ensoleillées, ça vous dit ?

2. Cuisiner des dumplings

Les festivités du Nouvel An chinois se déroulent depuis le début du mois… et puis, il y a les Jeux olympiques de Pékin. Cela vous donne envie de voyager en saveurs ? Pourquoi ne pas cuisiner vos propres dumplings à base d’ingrédients d’ici disponibles en février ? Porc haché, chou et crevettes nordiques font d’exquises garnitures.

3. Célébrer l’amour

Envers les êtres aimés bien sûr… et envers l’agriculture de proximité aussi ! Que ce soit en souscrivant un abonnement à un panier bio pour l’été (les inscriptions sont déjà ouvertes pour plusieurs fermes), en visitant un marché public ou virtuel, ou simplement en privilégiant quelques produits locaux de plus qu’à l’habitude avec vos plus douces pensées envers les gens qui les ont cultivés, élevés, cueillis, pêchés ou préparés.

4. Faire rougir ses assiettes

Parmi les options pour inviter la couleur de l’amour dans l’assiette en février, la betterave se cuisine de mille et une manières, des soupes (bortsch) aux salades en passant par les tartes salées. Côté fruits, la canneberge colore les cocktails, les desserts et les smoothies. Un carpaccio de bœuf, de bison ou de cerf rouge avec ça ?

5. Savourer une fondue

Réconfortantes à souhait, les fondues sont tout aussi inspirantes pour un tête-à-tête romantique que pour un après-ski festif en famille. La fondue chinoise serait un clin d’œil au point 2, tandis que les fondues au fromage permettent de se délecter d’exquis produits d’ici. D’ailleurs, les artisans fromagers du Québec imaginent diverses combinaisons de fromages à fondue, aux saveurs tantôt fumées tantôt alcoolisées, qui valent le détour !

6. Revisiter le céleri-rave

Le céleri-rave figure parmi les légumes de conservation disponibles en février. Populaire en rémoulade, il peut aussi s’inviter au menu d’autres façons, pour le plaisir de la variété. Il est notamment exquis en potage, mais aussi rôti au four, en accompagnement. Le céleri-rave rôti se transforme également en savoureuse trempette pour les craquelins et les crudités d’hiver.

7. Jardiner dans sa cuisine

Pour ajouter du vert de proximité à ses plats durant l’hiver, on peut cultiver soi-même des micropousses à la maison avec du matériel simple. Si on n’a pas l’âme du « jardinier de cuisine », pas de problème, plusieurs entreprises locales offrent leurs micropousses au marché.

8. Participer aux fêtes des semences

Toujours à propos de jardinage, février est un bon moment pour participer à des fêtes des semences et pour faire ses commandes si on veut avoir un choix optimal parmi les sélections des semenciers artisans.

9. Acheter des pots Mason

Vous est-il arrivé, ces deux dernières années, de vous retrouver face à des étagères de pots Mason désertes juste au moment où le jardin déborde de concombres ou que les tomates sont bien mûres ? Cette année, soyons rusés ; février est un bon moment pour s’approvisionner en pots et en couvercles en prévision des projets de conservation à venir.

10. Planifier les activités gourmandes de la relâche

La fin du mois annonce la semaine de relâche. Une belle occasion de mettre au menu familial quelques projets culinaires qui sont peut-être plus difficiles à réaliser au rythme du train-train quotidien. Des dumplings ? Des micropousses ? Des pâtes fraîches ? Un dessert maison dont toute la famille raffole ? Amusez-vous et régalez-vous !