Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Romeo’s gin se lance dans le « sans alcool »

L’entreprise montréalaise Duvernois Esprits créatifs, qui a beaucoup fait parler en 2018 en étant la première à proposer une version nouveau genre des cocktails prêts- à-boire, annonce l’entrée de romeo’s gin dans l’univers du sans alcool. Produite à même les installations de la microbrasserie BockAle à Drummondville, la nouvelle gamme de cocktails prêts-à-boire sans alcool sera offerte en exclusivité chez Metro. En effet, Duvernois Esprits créatifs fera ses premiers pas dans le réseau des épiceries Metro.

Les trois prêts-à-boire de cette nouvelle gamme, le romeo’s gin tonic, le romeo’s gin fizz et le romeo’s gin spritz, promettent le même plaisir de consommation que leurs homologues alcoolisés, mais sans les effets de l’alcool… et en fournissant seulement 49 calories par cocktail.

3$ chacun, emballage de 4 : 10$

Une Saint-Valentin à la française… et à la québécoise

Le chef Olivier Perret est heureux de rouvrir la salle du restaurant Renoir et d’inviter les amateurs de cuisine française à se joindre à lui pour célébrer la Saint-Valentin. Les 12, 13 et 14 février, le restaurant du Sofitel proposera un menu de la Saint-Valentin mettant en avant le meilleur du Vieux Continent : foie gras et brioche, huître Rockfeller, bœuf braisé aux cèpes, homard… Quant au plateau de fromages, le chef Perret y est allé pour une sélection 100 % québécoise. L’Oka, le cheddar Blackburn et le bleu d’Élizabeth y sont présentés aux côtés de noix de pécans caramélisées à l’érable et d’un chutney de figues. Et pour régaler les becs sucrés, le chef pâtissier Clément Tilly propose un cœur de velours rouge. Celui-ci se compose d’une mousse très légère au fromage blanc et d’une garniture de bleuets au citron vert, le tout reposant sur un sablé croustillant.

190 $, pour deux personnes

Entre beigne et pancake

Le Garde-Manger de la Maison Zoe Ford s’agrandit et fait de la place pour le nouveau mélange Pancakes croustillantes au sucre à la cannelle. Basée à Montréal, Zoe Ford est une entreprise de restauration lancée par Jo Notkin en 2009 qui propose, entre autres, des préparations pour pâtisserie de qualité professionnelle.

Le petit dernier est un mélange à pancakes qui confère une sensation gustative semblable à celle du traditionnel beigne au sucre. Le secret ? L’ajout du sucre granulé à la cannelle dans lequel on enrobe les pancakes. Rapides à préparer, il suffit d’ajouter au mélange du babeurre, de l’huile végétale et des œufs avant de les cuire dans un corps gras. Le sac donne de 10 à 12 pancakes légers et croustillants.

11 $, à la boutique Les Douceurs du marché (épicerie fine du marché Atwater)