Randonnées gastronomiques sous les flocons

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les produits forestiers comestibles se sont taillé une place de choix dans nos assiettes depuis quelques années. De plus en plus d’entreprises proposent maintenant de combiner randonnée et découvertes gourmandes.

BBQ en raquettes dans Lanaudière

À Saint-Jean-de-Matha, le magasin de l’abbaye Val-Notre-Dame a conçu une multitude d’expériences gourmandes destinées aux épicuriens, dont la Randonnée BBQ en raquettes d’une durée de deux heures. Animée par les Marcheurs des bois, Josée Miller et Jean-Guy Sergerie, la balade de 1,4 kilomètre aiguise autant l’œil que les papilles. « On peut facilement repérer les chagas sur les arbres et voir des plantes, comme la verge d’or, qui se pointent le bout du nez dans la neige », souligne Hélène Marchand, directrice générale.

Au menu : hot-dog forestier fait de naan maison au sapin baumier et d’une saucisse pur porc de Cochon cent façons, tombée de chou cuite sur le feu de bois avec un mélange d’épices et condiments forestiers. Le tout est suivi d’un biscuit au thé des bois, d’une tisane forestière et d’une décoction de chaga. Des menus thématiques sont également proposés, notamment pour la Saint-Valentin. « Il y aura aussi une rando pleine lune le 18 mars, une rando BBQ pour le temps des sucres et des moules et frites en avril, ainsi qu’une mini-rando pour les enfants pendant la relâche, souligne Hélène Marchand. Nous leur ferons déguster des produits forestiers près d’une tanière de renards. »

Ceux qui souhaitent se mettre plus d’informations sous la dent apprécieront sans doute la randonnée À la découverte du sapin baumier, avec le guide expert François Patenaude. Pendant trois heures, les participants apprennent comment reconnaître, cueillir et conserver le sapin, comment l’utiliser en cuisine, et repartent avec quelques recettes.

Pour adultes : 50 $. Pour enfant : 25 $. Il est possible de louer des raquettes sur place

Forêt gourmande dans Charlevoix

Plusieurs skieurs du Massif ont sans doute déjà repéré le camion de Forêt gourmande au pied de la montagne, où sont servis chocolats chauds au poivre de la montagne, cafés au lait à l’érable, brownies aux pousses d’épinette et autres thés forestiers. Été comme hiver, les guides de la Coop de l’arbre convient les visiteurs à des sorties à pied d’environ deux heures pour apprendre à identifier les plantes sauvages et comestibles, à les cueillir de façon responsable et à les déguster.

Photo: Forêt gourmande

Si l’idée mijotait depuis 2019, c’est à la fin de 2020 que le projet a pris son envol. « Nous avons ajouté un volet visite guidée pour faire découvrir de 15 à 25 plantes sauvages comestibles selon les saisons et les goûter, explique Antoine Suzor-Fortier, coordonnateur à la Coop de l’arbre. Il y a toujours séances de dégustation au retour. » C’est l’occasion de s’initier tant aux volets écologiques que culinaires. « L’hiver, nous présentons par exemple le chaga, qui pousse sur le bouleau blanc. Nous abordons surtout la question gourmande : comment l’utiliser en infusion, le mettre en poudre, etc. Nous goûtons aussi à une crème ou à une infusion de chaga. » Du pain banique est aussi servi autour du feu.

S’il est nécessaire de réserver en ce moment, des visites sans réservation seront possibles tous les samedis du 26 février au 16 avril. Pour adultes : 38,15 $. Pour étudiants : 33,86 $.

Virée gourmande au parc national de la Jacques-Cartier

Très populaire auprès des visiteurs étrangers, Quatre Natures se définit comme un « tout-inclus d’aventure ». L’entreprise offre une foule d’activités guidées dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier, à une trentaine de minutes de Québec, dont une randonnée gourmande. « Nous faisons découvrir aux gens des produits comme la gelée de sapin de Gourmet sauvage, en plus de faire goûter de la sève directement sur les arbres », explique le directeur de l’entreprise, Yohann Moucheboeuf.

Photo: Quatre Natures

Le dîner et l’équipement sont compris dans le forfait de trois heures. « Nous parlons aussi de l’histoire du parc, de la faune et de la flore. Ce n’est pas une randonnée difficile, mais c’est un plus d’avoir des informations qu’on n’aurait pas si on partait seul. » Quatre Nature propose aussi des sorties guidées en skis nordiques et en skis-raquettes (ski Hok).

Prix : 79 $ (avec repas et équipement). Réservation nécessaire.