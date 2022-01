Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Nouveau et bio !

On se souvient du pain classique multigrain Bon Matin présenté dans son emballage bleu, arborant la certification « Aliment préparé au Québec »… Depuis, l’entreprise n’a cessé d’élargir sa gamme afin d’offrir des pains tranchés à une vaste clientèle. Au fil du temps, on a vu apparaître les « sans sucre » et « sans gras », les « teneur élevée en protéines », les pains campagnards, et bien d’autres. Cette fois-ci, Bon Matin lance une collection de pains biologiques : La mie BIO. Faits de grains entiers, ces pains sont végétaliens, sans colorants, arômes ou agents de conservation artificiels, et arborent la certification « Biologique Canada ». La mie BIO comprend les trois pains suivants : 22 céréales et graines, 100 % grains entiers et quinoa et tournesol.

Entre 5 $ et 6 $, dans les supermarchés

Des chefs reçoivent sur leur terrasse hivernale

Le 20 janvier, les chefs Paul Toussaint (Kamúy, Paul Toussaint, Americas BBQ) et Massimo Piedimonte (Cabaret l’enfer, ouverture prévue en 2022) ont lancé un pop-up. Jusqu’au 5 mars, les deux chefs se joignent aux sommeliers Xavier Richard-Paquet et Joris Gutierrez-Garcia pour présenter des plats réconfortants et des boissons chaudes sur la terrasse du restaurant Kamúy, situé dans le Quartier des spectacles. Une équipe de courageux chaudement habillés braveront le froid hivernal afin de déposer sur les tables à pique-nique installées pour l’occasion des acras de morue, des tortellini in brodo, des vins judicieusement choisis et, bien sûr, des ti-punch pour tenir au chaud. Des chaufferettes ont été mises en place, et il est aussi possible de prendre les plats pour emporter.

Les jeudis et vendredis de 16 h à 22 h, et les samedis et dimanches de 12 h à 22 h, sur la terrasse du Kamúy, située au 1485, rue Jeanne-Mance, à Montréal

Un partenariat aux saveurs de l’Italie

L’entreprise Pastene lance un nouveau ketchup gourmet aux herbes italiennes en soutien à la Fondation Autiste & majeur. Représentée par Sophie Prégent, Charles Lafortune et leur fils Mathys, la Fondation collaborera avec Pastene afin de développer une nouvelle gamme de produits à son effigie. L’entreprise versera 0,50 $ à la Fondation pour chaque produit de la collection vendu, le premier étant un ketchup gourmet inspiré des saveurs de la Méditerranée. Entièrement préparé au Québec, le nouveau ketchup a une texture de purée de tomates épaisse aux saveurs d’herbes italiennes telles que l’origan, le basilic, le thym et la marjolaine. La gastronomie rencontre la philanthropie !

6 $, dans les supermarchés