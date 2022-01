Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Du poulet frit végétalien

Photo: Copper Branch

Le 11 janvier, la plus grande chaîne végétalienne de restauration rapide, Copper Branch, a lancé un nouveau sandwich au poulet Nashville. Mettant en vedette le produit de poulet frit à base de plantes Atlas Monroe, le sandwich est à la fois juteux et croustillant. Il regorge d’aïoli et d’une sauce piquante inspirée du sud des États-Unis qui embaume les épices réconfortantes, telles que le poivre de Cayenne et le paprika fumé. Quant aux garnitures, elles apportent une sensation fraîche et croquante qui équilibre le tout : salade de chou, cornichons et laitue. Le tout se retrouve « pris en sandwich » dans un petit pain aux patates douces grillées. La chaîne montréalaise accompagne ledit sandwich de pommes de terre Yukon Gold rôties au four.

Combo sandwich au poulet Nashville, 17 $ chez Copper Branch

Le croffle : tendance culinaire de 2022

Photo: Tyas Indayanti | Getty Images

Les réseaux sociaux peuvent être aimés ou détestés, mais une chose est sûre, ils permettent de découvrir des idées culinaires originales provenant des quatre coins du monde. Le croffle (mot-valise provenant des mots croissant et waffle) va bientôt envahir les fils d’actualité des Québécois. Et qu’est-ce qu’un croffle ? C’est un croisement entre un croissant et une gaufre. Popularisé en Corée du Sud, dans les rues de Séoul plus précisément, le croffle est simple et rapide à préparer. Il suffit de déposer un croissant non cuit — que bien des boulangeries artisanales vendent maintenant congelé — dans un gaufrier et de le cuire quelques minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Par la suite, il peut être recouvert de diverses garnitures sucrées ou salées, telles que de la crème fouettée, des fruits, un œuf poché ou du fromage. Ne reste plus qu’à user d’imagination !

Nouvelle saveur, nouvelle image, même bon goût

Photo: Fromagerie Victoria

La Fromagerie Victoria, une enseigne native de Victoriaville comptant aujourd’hui 17 succursales réparties dans toute la province, rajeunit l’image de ses tortillons salés. Ceux qu’on nommait jusqu’à maintenant Twist portent à présent le nom de Victorieux. En plus de rebaptiser son produit, la Fromagerie élargit sa gamme en y ajoutant la nouvelle saveur « ail rôti et ciboulette ». Fabriqués selon un mode de confection typique arménienne, les tortillons ail rôti et ciboulette ont un goût intense et sont crémeux et filandreux. Salissants pour les doigts, mais il est tellement agréable de lécher ensuite ceux-ci ! Ils s’ajoutent à la collection qui comprend déjà les tortillons barbecue, nature et ketchup. Nouveau nom, nouveau goût, même délicieuse collation iodée !

Victorieux ail rôti et ciboulette, 6 $ dans les Fromageries Victoria