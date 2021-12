Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, sorties de livres de recettes, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Americas BBQ débarque au Time Out Market

« J’ai toujours adoré le barbecue ! », s’exclame le chef de cette nouvelle concession qui a ouvert ses portes le 2 décembre dernier. Paul Toussaint (Kamúy) en est à son deuxième concept au Time Out Market, le premier, portant son nom, sert aux magasineurs affamés du Centre Eaton une cuisine issue de ses origines, c’est-à-dire antillaise. Déjà, le chef avait séduit les Montréalais avec ses acras bien moelleux et son pikliz relevé, mais le voilà qu’il revient à la charge et met en vedette des styles de barbecue typiques de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique latine et des Caraïbes. Il résulte de cette version multidimensionnelle de la cuisine américaine des plats tels que le méchoui d’agneau du Québec, les « ribs Tennessee Whiskey » du sud des États-Unis, ou encore, l’onglet Asado chimichurri de l’Argentine, le churrasco brésilien et le poisson jerk des Caraïbes. Des accompagnements classiques de macaroni au fromage, de casserole de fèves et de salade de pommes de terre figurent parmi des moins traditionnels comme la salade de quinoa et de légumes grillés. Et, malgré un désir ardent de commander le menu en entier, il est primordial de garder une place pour le gâteau au rhum antillais.

Americas BBQ, au Time Out Market 705, rue Sainte-Catherine O., à Montréal

Du nouveau au rayon des boissons végétales

Il y a désormais un choix impressionnant de boissons végétales sur les tablettes des marchés : amandes, soya, noix de coco, riz, avoine… Mis à part leurs quelques différences du point de vue nutritionnel, elles ont toutes un point commun : ce n’est pas du lait ! Fondée au Chili, la jeune entreprise NotMilk se targue d’avoir trouvé la façon de fabriquer une boisson végétale qui imite le lait de vache. Comment y sont-ils parvenus ? En développant une technologie d’intelligence artificielle qui trouverait une combinaison de plantes produisant un niveau moléculaire semblable au lait : l’algorithme Giuseppe. Il s’est avéré que l’ananas et le chou étaient le secret de la réussite. Le « NotMilk » est proposé, tout comme le lait de vache, en version 1 %, 2 % ou sans matière grasse. La protéine de pois a été utilisée pour la fabrication de cette boisson végétale. Quant au goût, ce sont assurément les saveurs de l’ananas qui prédominent. La texture et la couleur peuvent confondre tant elles sont semblables au lait : on perçoit à peine une légère teinte de beige. Une solution mélangeant science et gastronomie !

NotMilk, 5 $, dans les supermarchés du Québec

Du « faux lait », pourquoi pas de « faux œufs » ?

Le nouveau mélange liquide JUST Egg arrive sur les tablettes des supermarchés juste à temps pour les Fêtes. Le produit répond à la demande croissante des Québécois pour les protéines végétales qui imitent leurs homologues animales. JUST Egg reproduit aisément les œufs brouillés, les omelettes, les quiches et les frittatas en plus d’être un excellent substitut dans les recettes de pâtisserie. Produit par l’entreprise californienne Eat Just, le mélange liquide peut imiter les œufs grâce à l’isolat de protéine de haricot mungo qui est riche en protéine, en amidon et en divers vitamines et minéraux. Son côté pratique le rend davantage intéressant pour les campeurs et voyageurs intrépides.

JUST Egg, 6 $, dans les supermarchés du Québec

Recette de frittata à la courge musquée Cuisiné à base de poireaux et de courge musquée rôtie, ce classique italien se réinvente en version végane. Portions | 6 à 8 INGRÉDIENTS 18 à 20 oz de JUST Egg (environ 1 ½ bouteilles)

2 tasses de courge musquée, pelée et coupée en cubes de ¾ de pouce

4 cuillères à thé d’huile d’olive, divisées

2 gousses d’ail, hachées

1 gros ou 2 petits poireaux, tranchés en deux sur la longueur et tranchés de ¼ de pouce d’épaisseur

1 tasse de pommes de terre Russet, pelées et râpées (environ 1 grosse pomme de terre)

2 cuillères à soupe de persil frais, haché

Sel et poivre noir fraîchement moulu PRÉPARATION Pour la courge musquée Dans un grand bol, mélanger les cubes de courge musquée avec 1 cuillère à thé d’huile d’olive, du sel et du poivre. Étaler uniformément sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin. Rôtir dans un four préchauffé à 425 °F (220 °C) pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que les cubes soient tendres. Sortir et réserver. Réduire le feu à 375 °F (190 °C). Si vous cuisez dans une poêle en fonte, passez à l’étape suivante. Faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle en fonte de 8 à 9 pouces à feu moyen-élevé. Ajouter les poireaux et l’ail et faire revenir jusqu’à tendreté. Remuer régulièrement pour empêcher l’ail de brûler. Éteindre le feu et ajouter les pommes de terre râpées et le persil haché. Remuer pour tout mélanger, puis assaisonner avec du sel et du poivre. Si la poêle ne va pas au four, transférer le mélange dans un moule à tarte de 8 à 9 pouces graissé. Bien agiter la portion de JUST Egg et verser sur le mélange de légumes sautés. Remuer la casserole pour s’assurer que tout s’amalgame uniformément. Répartir les cubes de courge musquée rôtis sur le dessus. Assaisonner avec du sel et du poivre. Cuire au four à 375 °F (190 °C) pendant 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le liquide au centre soit pris. Laisser reposer au moins 10 minutes avant de trancher et de servir. Passer un couteau d’office sur le pourtour de la frittata pour l’aider à se décoller de la poêle. La frittata est délicieuse aussi bien tiède qu’à température ambiante. Il se conserve de 3 à 4 jours au réfrigérateur. Remarque : chaque four est différent, les temps de cuisson peuvent donc varier. Vérifiez à 25 minutes pour voir comment il se règle et ajustez en conséquence.

Recette de pains aux bananes Pour éviter de voir les bananes trop mûres prendre le chemin du bac à compost, JUST Egg propose d’essayer cette recette de pain aux bananes végétalien. Portions | 10 INGRÉDIENTS ½ tasse ou 1 bâton (114 g) de beurre végétal, à température ambiante

½ tasse (115 g) de cassonade

¼ tasse (50 g) de JUST Egg

1 cuillère à soupe (15 g) d’extrait de vanille

4 bananes moyennes ou 3 grosses (400 g), en purée

3 cuillères à soupe (46 g) de yogourt végétal

2 tasses (250 g) de farine tout usage

2 cuillères à café (8 g) de levure chimique (poudre à pâte)

½ cuillère à café (3 g) de bicarbonate de soude

¼ cuillère à café (2,5 g) de sel

¾ tasse de noix ou de pépites de chocolat, hachées grossièrement (facultatif) PRÉPARATION Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser un moule à pain de 9 x 5 pouces. À l’aide d’un mélangeur, crémer le beurre végétal avec la cassonade jusqu’à consistance légère et mousseuse. Ajouter la portion de JUST Egg et l’extrait de vanille et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène, en raclant le bol au besoin. Écraser la banane en purée, puis l’ajouter. Incorporer le yogourt. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients humides et remuer jusqu’à ce qu’ils soient juste combinés. Ne pas trop mélanger. Incorporer les noix ou les pépites de chocolat. Verser la pâte dans le moule à pain préparé et cuire au four pendant 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Selon le four, cela peut prendre 10 à 15 minutes de plus. Laisser reposer 10 à 15 minutes, puis démouler et laisser refroidir complètement sur une grille avant de trancher.