Des planches gourmandes pour un apéro prêt-à-servir

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le plateau d’apéro est un incontournable des rassemblements conviviaux et festifs. Même si l’on adore improviser des combinaisons, il peut être plus aisé de s’en remettre à l’expertise de professionnels attentionnés qui agencent de magnifiques plateaux entre terre et mer.

L’Apéro urbain

Mélanie Cos et Quentin Quesse, originaires du sud-ouest de la France, ont fait fureur durant la période estivale dans les parcs montréalais en proposant trois différentes boîtes de charcuteries locales et de fromages fins à déguster au grand air. On y trouve plusieurs variations, dont une boîte végétarienne qui comprend trois fromages québécois, un végépâté, du houmous, des olives vertes, des cornichons et une baguette tranchée. Le traiteur offre ses boîtes en livraison à la maison.

La Planche à fromage

Comme son nom l’indique, La Planche à fromage suggère des assortiments de planches thématiques de fromages artisanaux provenant de plusieurs entreprises québécoises telles que l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Sous la forme d’un abonnement mensuel, de quatre à six fromages sont assemblés par un artisan fromager et livrés à domicile. Des produits végétaliens et des fromages moins connus sont aussi offerts en quantité limitée.

Poissonnier Odessa

Lorsque c’est la mer qui tente les convives, Odessa Poissonnier est un choix tout indiqué pour amorcer les festivités. Le service de traiteur propose une grande sélection de plateaux de fruits de mer et de poissons, dont la boîte de dégustation d’huîtres L’Éphémère qui voit sa variété changer chaque année. De plus, les huîtres sont accompagnées de leur description : âge, provenance, goût, etc. Chaque huître a d’ailleurs été sélectionnée par un chef dont le réputé Chuck Hughes. Il faut réserver 72 heures avant l’événement.

Aliments Viens

Cette boucherie spécialisée en charcuteries, fournisseur de plusieurs restaurants réputés à Montréal, offre d’excellents choix de produits à emporter depuis 2017. Actuellement, on y trouve trois plateaux conçus spécialement pour le temps des Fêtes. Celui de charcuteries, un incontournable de l’endroit, présente une sélection de cochonnailles artisanales, de légumes marinés, de fruits séchés et de gressins. Un plateau de fromages du Québec et un autre de fruits de mer européens en conserve sont aussi proposés.

Bleu & persillé

Sept plateaux de délices pour l’apéro sont mis en place à la ravissante boutique de l’avenue du Mont-Royal Est. Celui du Terroir ravira les papilles des amoureux des produits d’ici alors que les plateaux Cousin et Le Voyageur, constitués de fromages européens, sustenteront les aventuriers à la recherche de l’ailleurs. À cette offre s’ajoutent des plateaux de charcuterie comme la Plancha charcuterie qui comprend un pâté de campagne, de la bresaola, du jambon blanc fumé, et plus encore ! Le tout accompagné de fruits séchés et de croûtons.

Bar Mamie

Le Bar Mamie est un bar à planches installé dans La Petite-Patrie où il est possible de se procurer des assemblages d’apéritifs, composés de charcuteries et de fromages québécois, de divers condiments ainsi que d’un poisson du jour, à emporter. Le Bar Mamie possède également une jolie carte de vin en importations privées ; on peut donc ajouter une bouteille à sa commande. La livraison est seulement offerte dans un rayon délimité.

Fromagerie Hamel

Du côté de cette entreprise familiale, qui fête ses 60 ans cette année, la sélection est très intéressante. Plusieurs tailles de boîtes homogènes ou mixtes sont disponibles selon votre envie du moment. Roquefort, Comté ou fromage de chèvre, jambon Serrano, dattes, noix de Grenoble, gelée… Les produits peuvent être locaux ou importés. Pour les grands groupes, on vise la boîte Artisan ou Charcutier.

Sharcootery

La jeune entreprise québécoise Sharcootery est avant tout spécialisée dans la confection de boîtes pour le brunch. Son savoir-faire s’est étendu à l’expérience gourmande de l’apéro, car on trouve trois formats de boîtes à déguster en bonne compagnie pour toutes sortes d’occasions. La compagnie dessert Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord dans un rayon de 35 km. On peut également choisir la version halal ou végane des propositions.

Petits creux Corsica

D’inspiration corse, ce bar à vin situé sur l’avenue Cartier dans la ville de Québec offre dans son menu une boîte apéro à emporter et en livraison. On y trouve des charcuteries maison, des rillettes de porc, du pâté de foie aux épices, un assortiment de fromages et d’autres petits délices culinaires. Pourquoi ne pas en profiter pour ajouter quelques bouteilles de vin de Corse, issues du bassin méditerranéen !

À l’apéro

Lancé par la jeune entrepreneure Dominique Gabias en 2019, À l’apéro s’adresse à un vaste public ; son offre est gigantesque ! Que ce soit pour un apéro pour 2 végétaliens ou pour un 5 à 7 d’employés de 15 personnes, l’entreprise répond à la demande. Une variété de fromages, de charcuteries, de bouchées salées et sucrées, de fruits, de légumes, de tofu, de houmous et de bien d’autres produits fins sont disposés en éventail sur les plateaux.