D’alléchantes suggestions de cadeaux pour les passionnés de gastronomie

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

1. Les produits forestiers Les Jardins sauvages

Le duo des Jardins sauvages, le coureur des bois François Brouillard et la cheffe Nancy Hinton, offre des produits forestiers conçus à partir de plantes sauvages du Québec. Cueillis de façon durable, les champignons frais et marinés, le sirop de fleurs de mélilot, le poivre des dunes et les confitures de baies sauvages ne sont que quelques exemples de leurs produits. Ils sont vendus à leur stand au marché Jean-Talon et dans leur boutique en ligne.

2. Un tour du monde épicé

Le coffret intitulé Le Tour du monde 018, de l’entreprise québécoise A Spice Affair, est une réelle aventure culinaire pour les papilles grâce aux épices et aux aromates provenant de 18 destinations. De la Jamaïque au Liban, en passant par la Corée du Sud, cette collection épicée ravira tous les adeptes de cuisine parfumée et de voyages gourmands. Des coffrets de plus petite taille sont aussi offerts dans leur boutique en ligne.

4. Les semences ancestrales du Nutritionniste urbain

Le nutritionniste Bernard Lavallée, alias Le Nutritionniste urbain, présente sa nouvelle collection de semences ancestrales, toutes cultivées au Québec. Le coffret de semences Variétés ancestrales du Québec, par exemple, comprend de la ciboulette commune, du cresson Groleau, de la laitue Côté de Beaune, du melon d’Oka, des pois Saint-Hubert, de la rhubarbe, et des tomates Montreal Tasty et Petit moineau. Il a aussi un coffret de 4 semences de piments, un de 4 semences de tomates et un autre de 4 aromates sauvages. Le petit guide illustré du potager est aussi disponible pour les apprentis jardiniers.

3. Un crayon à épices

L’entreprise familiale Food Crayon a conçu les crayons à épices. Il s’agit en fait d’un concentré de saveurs que l’on taille en copeaux à l’aide d’un aiguisoir pour relever les repas, les desserts et les cocktails. Fabriqué au Québec, les crayon à épices sont offerts en différents parfums : figue et balsamique, ail noir, mandarine et cannelle, moutarde et miel, etc. On peut se les procurer à l’unité, en duo, en trio ou en coffret découverte à créer soi-même, selon ses préférences. Voilà une façon ludique de parfumer les plats !

Photo: Food Crayon

5. Les alcools des Vergers écologiques Philion

Les alcools québécois ont la cote. Que ce soient les bières de microbrasseries, les vins, les spiritueux ou les cidres, ils se démarquent ici et ailleurs. C’est le cas du poiré de glace Gaia et du vin de poire Octave, des Vergers écologiques Philion, situés à Hemmingford. Ces deux produits ont respectivement remporté les médailles d’argent et d’or aux concours Vinalies internationales. Les produits sont vendus à la SAQ, à la boutique Marché des saveurs du Québec du marché Jean-Talon et à la boutique du verger.

6. La boîte Solid’air

L’Association pulmonaire du Québec a conçu des coffrets cadeaux Solid’air sur différents thèmes. Le coffret intitulé l’Envolée québécoise est destiné aux gourmands et comprend une bouteille de bulles, de la gelée de sureau et du pâté de canard. Offerts en version végétarienne ou non, les coffrets servent notamment à financer des programmes de soutien aux trois millions de Québécois atteints de maladies respiratoires, comme l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), et à soutenir la recherche en santé respiratoire.

7. Le coffret gourmand La Tablée des chefs

Autre belle option de cadeau pour soutenir une bonne cause : le coffret solidaire de La Tablée des chefs. Il ne comprend que des produits fins et québécois, comme les tartinades aux canneberges et le caramel à la fleur de sel du chef Jean-Marc Guillot, la tisane aux herbes de jardin de la cheffe Fisun Ercan, en collaboration avec Camellia Sinensis, et même un livre de recettes de Ricardo. Tous les profits recueillis serviront à soutenir les programmes de La Tablée des chefs, dont l’initiative des Cuisines solidaires qui soutiennent des banques alimentaires locales.

Photo: La Tablée des chefs