Recette de pain à la citrouille, croustillant à la cannelle et aux pacanes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Avec sa couleur dorée, sa rangée de noix au milieu et, surtout, sa texture moelleuse, ce pain est un petit délice. L’ingrédient secret de cette recette est la purée de citrouille !

Rendement | 10 portions

Temps de préparation | 25 minutes

Temps de cuisson | 70 minutes

INGRÉDIENTS

Croustillant à la cannelle et aux pacanes

1 c. à soupe (15 ml) de cannelle

½ tasse (125 ml) de cassonade

2 c. à soupe (30 ml) de cacao

1 ½ tasse (375 ml) de pacanes, hachées grossièrement

⅓ tasse (80 ml) de margarine sans produits laitiers, fondue

Pain à la citrouille

1 tasse (250 ml) de farine sans gluten ou de farine ordinaire

¾ tasse (180 ml) de poudre ou de farine d’amandes

½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide sans gluten

1 c. à thé (5 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

¼ c. à thé (1,25 ml) de muscade

1 c. à thé (5 ml) de gingembre moulu

1/4 c. à thé (1,25 ml) de clou de girofle moulu

1 ¼ tasse (310 ml) de purée de citrouille du commerce

½ tasse (125 ml) d’huile de pépin de raisin ou d’huile d’olive

½ tasse (125 ml) de sirop d’érable

2 gros œufs + 1 jaune

⅓ tasse (80 ml) d’eau

PRÉPARATION

Croustillant à la cannelle et aux pacanes

Dans un bol, mélanger la cassonade, la cannelle, le cacao et les pacanes. Ajouter la margarine fondue et remuer à la fourchette. Réserver.

Pain à la citrouille

Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Graisser un moule à pain de 10 x 5 po et le tapisser de papier parchemin en laissant une partie dépasser de chaque côté. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, les flocons d’avoine, le sel, le bicarbonate, la poudre à pâte, la cannelle, la muscade, le gingembre et le clou de girofle. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide du batteur électrique, mélanger la purée de citrouille, l’huile de pépin de raisin, le sirop d’érable, les œufs et l’eau jusqu’à ce que le tout soit bien homogène. Incorporer les ingrédients secs, toujours au batteur électrique. Verser la moitié de la préparation dans le moule. Étaler avec le dos de la spatule. Garnir de la moitié du croustillant cannelle et pacanes. Verser le reste de la préparation. Étaler doucement avec le dos d’une spatule. Garnir du reste du croustillant. Cuire pendant environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pain en ressorte propre. Si le dessus du gâteau brunit trop rapidement en fin de cuisson, recouvrir d’un papier d’aluminium. Laisser refroidir sur une grille et démouler.

Bon à savoir

Le pain à la citrouille se conserve trois jours à la température ambiante ou deux mois au congélateur. Emballé d’un papier aluminium, iI gardera sa texture très moelleuse. Miam !