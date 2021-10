Recette de patates d’Halloween et mayo à la courge épicée

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’Halloween, c’est plus que les bonbons : c’est aussi tout l’imaginaire qui tourne autour des citrouilles et des sorcières, des fantômes et des cimetières, des monstres et d’autres terrifiantes choses… comme ces effrayants visages dans vos pommes de terre ! Parfois, ça ne prend pas grand-chose pour ajouter un brin de fantaisie. Amusez-vous !

Rendement | 4 portions

Temps de préparation | 15 minutes

Temps de cuisson | 55 minutes

INGRÉDIENTS

De 12 à 16 pommes de terre rattes ou grelots, bien lavées, avec la peau

Un filet d’huile de tournesol

Sel au goût

Mayo à la courge épicée

½ tasse (125 ml) de purée de courge (voir recette en encadré)

¼ tasse (60 ml) de mayonnaise

1 c. à thé (5 ml) de vinaigre de cidre

1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante (ou plus, au goût)

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 260 °C (500 °F). Placer les pommes de terre dans un grand chaudron et ajouter de l’eau froide, jusqu’à les avoir recouvertes d’environ 1 pouce. Saler et porter à ébullition, puis baisser le feu et cuire pendant 10 minutes. Égoutter et laisser tiédir, jusqu’à ce que vous puissiez manipuler les pommes de terre. Tailler des « visages » sur les pommes de terre à l’aide d’un couteau d’office, de baguettes asiatiques, d’une petite cuillère ou d’un autre ustensile. (Inspirez-vous de la photo et soyez créatifs !) Déposer les pommes de terre précuites sur une plaque antiadhésive, ajouter l’huile et un peu de sel, puis les frotter avec les mains pour bien en enrober toutes les faces. Positionner les « visages » vers le haut et cuire 30 minutes. Les pommes de terre devraient être dorées et croustillantes. Pendant ce temps, préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients de la mayonnaise épicée. Goûter et ajuster l’assaisonnement au besoin.

Pour faire une purée de courge Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Couper une courge en deux et en retirer les graines à l’aide d’une cuillère. Cuire environ 1 heure (selon la grosseur de la courge) sur une plaque chemisée de papier parchemin, face coupée vers le bas. La courge est prête quand un couteau inséré dans sa chair n’offre aucune résistance. Tourner les deux moitiés de la courge et en gratter la chair à l’aide d’une cuillère. Passer au robot culinaire ou au mélangeur. Cette purée peut s’utiliser telle quelle (avec un peu d’assaisonnement), comme accompagnement, comme base de potage et dans plusieurs desserts.