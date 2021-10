Retrouvailles avec la haute gastronomie québécoise

Selon une étude publiée au mois de mai dernier, le Québec compterait 500 tables de référence et 50 grandes tables qu’il est impossible de toutes lister ici. Voici cependant une petite sélection d’adresses dont on dit qu’il faut les avoir visitées une fois dans sa vie.

À Montréal, tout d’abord, comment passer à côté du Toqué !, régulièrement classé au palmarès des meilleures tables en Amérique du Nord ? Plus jeunes et plus insolents dans leur approche, mais avec une maîtrise impressionnante, le Mousso, le Montréal Plazza et le Pastel sont également des arrêts incontournables. Plus classiques, peut-être, mais non moins attrayants, l’Europea (classé Relais & Châteaux), le Renoir de l’hôtel Sofitel, Le Beaumont, La Chronique, le Monarque, Chez Sophie, le Club Chasse et Pêche et le très médiatisé Joe Beef sont des visites très recommandables.

La ville de Québec n’est pas en reste en matière de fine gastronomie. On y trouve des institutions comme le Saint-Amour et le Laurie Raphaël, ainsi que de superbes tables à l’image de Chez Muffy de l’Auberge Saint-Antoine (classée Relais & Châteaux), Le Sam du Fairmont Château Frontenac, le restaurant Légende et La Tanière. Plus décomplexé, le restaurant Arvi, sacré meilleur restaurant au Canada en 2019 par le magazine d’Air Canada enRoute, vaut le déplacement. Et nous sommes impatients de tester le tout nouveau Clan du chef Stéphane Modat, qui ouvre cette semaine.

En région, enfin, il faut absolument aller Chez St-Pierre au Bic (Bas-Saint-Laurent), au Fougères à Chelsea (Outaouais), au restaurant du Manoir StoneHaven à Sainte-Agathe (Laurentides) et au Hatley du Manoir Hovey à North Hatley (Cantons-de-l’Est), classé lui aussi Relais & Châteaux.