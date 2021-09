Deux recettes pour cuisiner local

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En encourageant l’approvisionnement le plus près de chez soi possible, l’équipe du Défi 100 % local propose sur son site Web plusieurs recettes pour cuisiner les produits d’ici. En voici deux.

CÔTELETTE DE CHÈVRE, MARINADE AU GIN ET AUX BAIES D’ARONIA

Photo: Gaspésie Gourmande

Voici une recette de Caroline Landry (de Conception Gourmande) pour mettre la Gaspésie dans l’assiette.

Donne 4 portions

INGRÉDIENTS

4 côtelettes (300 g) de chèvre

Marinade

½ tasse de gin

⅓ tasse de baies d’aronia fraîches ou décongelées

fraîches ou décongelées 2 c. à soupe de vinaigre d’aronia

½ c. à soupe de poivre d’aronia concassé

concassé Sel d’aronia au goût

au goût 1 gousse d’ ail hachée

hachée ½ c. à soupe de thym frais

frais 2 c. à soupe d’huile d’olive

Cuisson

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 noix de beurre

1 branche de thym frais

PRÉPARATION

Mélanger les ingrédients de la marinade. Faire mariner les côtelettes une journée ou quelques heures. Dans une poêle en fonte sur le barbecue, faire cuire les côtelettes et les baies d’aronia à feu élevé avec l’huile d’olive, le beurre et la branche de thym. Prévoir 1 minute 30 secondes de chaque côté pour une cuisson saignante ou 2 minutes de chaque côté pour une cuisson rosée.

Retirer la viande de la poêle et déglacer avec la marinade. Faire réduire environ 10 secondes, éteindre le feu et remettre les côtelettes dans la poêle.

Accompagner de légumes verts, de pommes de terre grelots et de champignons grillés. Décorer de thym frais.

* Les produits en gras sont offerts par des producteurs ou des transformateurs membres de Gaspésie Gourmande.

TARTE SALÉE AUX ŒUFS (STRATA)

Photo: Canva

Voici une recette du Défi 100 % local. La strata est habituellement servie le matin, mais tout aussi parfaite pour le dîner et le souper !

Donne 6 à 8 portions

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) d’huile

1 petite botte de chou frisé, de bette à carde, d’épinards ou de tout autre légume-feuille, bien nettoyée

1 ou 2 gousses d’ail, écrasées

Sel

1 à 2 tasses de légumes en dés, à votre choix (oignons, courgettes, champignons, etc.)

Quelques feuilles de fines herbes (thym, basilic, origan, ciboulette…), grossièrement hachées

1 petite miche de pain rassis, de préférence à grains entiers, en tranches d’environ 1 pouce d’épaisseur (ou un mélange de baguette de la veille, de pains à hamburger ou à hot-dog esseulés au congélateur, d’un demi-croissant qui traîne sur le comptoir… l’important, c’est d’en avoir environ 8 tasses au total)

½ tasse (2 oz) de fromage à pâte ferme râpé

¼ tasse (1 oz) de fromage de chèvre ou fromage frais de votre coin, émietté

8 œufs

3 ½ tasses (875 ml) de lait (ou un mélange de lait et de crème, pour un résultat plus soyeux)

PRÉPARATION

Dans une grande poêle, chauffer l’huile à feu moyen et ajouter le chou frisé (ou autre) et l’ail. Faire cuire 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le chou soit tendre mais encore coloré. Saler, puis hacher grossièrement et réserver.

Couper ou déchirer le pain en morceaux d’environ un pouce.

Faire chauffer l’huile à feu moyen-élevé dans une poêle épaisse et large et ajouter les autres légumes. Les faire cuire, en remuant souvent, jusqu’à ce qu’ils commencent à ramollir, puis ajouter le sel et le poivre, au goût. Continuer à faire cuire pendant une minute ou deux, jusqu’à ce que les légumes soient tendres et parfumés. Ajouter le chou frisé, les fines herbes désirées, mélanger et retirer du feu.

Huiler ou beurrer généreusement un plat de cuisson de 2 pintes, un plat à soufflé ou un moule à gâteau à charnière. Dans un grand bol, mélanger les cubes de pain, les dés de légumes et le chou frisé (ou autre), ainsi que le fromage râpé et remuer le tout. Transférer dans le plat de cuisson préparé.

Battre ensemble les œufs avec le lait et la crème, si désiré. Ajouter du sel et du poivre, et verser sur le mélange de pain. Laisser reposer au moins 15 à 20 minutes avant de faire cuire pour que le pain puisse absorber une partie du liquide. Pendant ce temps, préchauffer le four à 325 °F.

Mettre au four et faire cuire de 40 à 60 minutes, jusqu’à ce que le pain soit gonflé et légèrement bruni. Retirer du four et servir chaud, tiède ou même froid, le lendemain.