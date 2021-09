​«Loounie cuisine 2»: plus que des recettes véganes

INGRÉDIENTS

Tofu rôti

1 bloc (450 g) de tofu extraferme

60 ml (¼ tasse) d’huile de canola

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime

15 ml (1 c. à soupe) de pâte harissa ou autre sauce piquante

5 ml (1 c. à thé) de paprika doux

3 gousses d’ail, tranchées finement

1 ml (¼ c. à thé) de sel

Pommes de terre grelots

15 à 20 pommes de terre grelots

Eau, pour la cuisson

Cuisson du tofu

Huile, pour le plat de cuisson

1 pincée de sel

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

10 ml (2 c. à thé) de paprika doux

Sauce fraîche au yogourt (végétalien)

125 ml (½ tasse) de yogourt végétalien nature

30 ml (2 c. à soupe) d’eau

30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime

30 ml (2 c. à soupe) d’aneth frais, haché

Zeste de 1 lime

1 pincée de sel

PRÉPARATION

Tofu rôti

Déposer le bloc de tofu sur un linge propre et sec. Replier le linge sur le tofu et presser avec les mains pour extraire le plus d’eau possible. Dans un bol, mettre le reste des ingrédients. Bien mélanger. Défaire le tofu avec les doigts en bouchées de la grosseur d’une pomme de terre grelot environ. Mettre le tofu dans le bol avec la marinade et mélanger pour bien enrober les morceaux. Laisser mariner au moins 15 minutes, pendant la cuisson des pommes de terre, ou plusieurs heures au réfrigérateur, si désiré.

Pommes de terre grelots

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Dans un grand chaudron, mettre les pommes de terre. Couvrir d’eau. Porter à ébullition et cuire de 15 à 18 minutes ou jusqu’à tendreté. Égoutter et rincer. Couper les pommes de terre en deux ou en quatre, selon la grosseur. Ajouter les pommes de terre au mélange de marinade et de tofu, et bien mélanger.

Cuisson du tofu rôti

Huiler légèrement une poêle en fonte ou un plat allant au four de type lasagne. Transférer la préparation de tofu mariné et de pommes de terre avec la marinade dans la poêle. Saler légèrement. Cuire au four 20 minutes. Retirer du four et augmenter la température à 220 °C (425 °F). Remuer légèrement le contenu de la poêle afin de bien enrober les pommes de terre et le tofu du liquide de cuisson déposé au fond. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable et le paprika. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les morceaux de tofu et les pommes de terre de ce mélange. Poursuivre la cuisson au four 15 minutes ou jusqu’à ce que le tofu et les pommes de terre soient bien dorés. Pendant ce temps, préparer la sauce et des légumes d’accompagnement, si désiré. Répartir le tofu et les pommes de terre dans un plat de service. Servir le tout accompagné de sauce fraîche et de légumes d’accompagnement (haricots verts sautés, salade verte), si désiré.

Sauce fraîche au yogourt (végétalien)

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le yogourt, l’eau et le jus de lime jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Incorporer l’aneth haché, le zeste de lime et le sel.

La recette est tirée du livre Loounie cuisine 2. Encore plus de saveurs 100% végétales