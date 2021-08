Recette de tomates confites

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

On peut faire plein de choses avec des tomates confites. Servez-les avec des grillades, avec du poisson ou du poulet. Elles peuvent aussi servir de garniture en hamburger, ou sur des pâtes. Et la bonne nouvelle : elles se congèlent à merveille.

Préparation | 5 minutes

Cuisson | 1 h 30

Rendement | environ 2 tasses (500 ml)

INGRÉDIENTS

8 tasses (2 L) de tomates cerises

1/2 tasse (125 ml) d’olives de Kalamata

1 long zeste d’orange, prélevé à l’économe

1 tête d’ail, coupée en 2

10 branches de thym frais

6 branches d’origan frais

1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre balsamique

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sucre

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 300 °F et placer la grille au centre. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Déposer tous les ingrédients des tomates confites sur la plaque à biscuits et mélanger. Cuire au four 1 h 30. Retirer les branches d’herbes et le zeste d’orange. Bien presser les demi-têtes d’ail et réserver la purée d’ail confit qui pourrait servir à préparer une huile piquante orange et harissa (voir encadré).

Huile piquante orange et harissa INGRÉDIENTS 1/3 tasse (80 ml) d’huile d’olive

2 c. à thé (10 ml) de sauce piquante harissa

Jus de 1 orange

3/4 c. à thé (3,75 ml) de sel

Purée d’ail confit PRÉPARATION Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients de l’huile piquante. UTILISATION Comme les tomates confites, cette huile piquante peut être utilisée de plusieurs façons. Vous retrouverez aussi une recette de pâtes aux tomates confites, huile piquante orange et harissa sur le site Web de K pour Katrine.